Pedal da Semob arrecada 700 quilos de alimentos para doação à famílias em situação de vulberabilidade social

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, com apoio da Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural (EMPAER-MT), realiza no próximo sábado (14), a partir das 7h30, o Dia de Campo e visita técnica à Unidade de Referência Técnica (URT) do Leite, no Assentamento 21 de Abril, zona rural de Cuiabá.

A ação é uma parceria entre o programa REM e o programa Agro da Gente, que integra o ‘Pra Frente Cuiabá’, uma iniciativa da gestão Emanuel Pinheiro que visa o fortalecimento da economia e a geração de emprego e renda.

O sítio Nossa Senhora Aparecida, onde está sendo desenvolvido o projeto-piloto da URT do Leite, pertence ao senhor Sérgio e à dona Rosinei, pequenos produtores de queijo e requeijão na região rural do município. A programação do Dia de Campo contará com diversas palestras ministradas por coordenadores e especialistas da EMPAER-MT e da Secretaria de Agricultura Trabalho e Desenvolvimento Econômico.

“Durante o Dia de Campo serão apresentados os workshops para demonstrar todas as evoluções que ocorreram no projeto da URT Leite. O nosso objetivo é garantir que esse espaço seja uma referência, desde o ordenamento na produção do leite, com o manejo adequado, pasto adequado, passando pelo processo da sustentabilidade e do processamento, para estimular outros produtores e potencializar a região”, disse o secretário Francisco Vuolo.

Confira a programação completa: