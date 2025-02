Pedal da Semob é retomado com mais de 600 ciclistas em Cuiabá

A Secretaria de Mobilidade Urbana realizou na noite de terça-feira (3) o primeiro Pedal de 2025. A atividade que já é realizada há sete anos saiu do bairro da Orla do Porto 2 se deslocando até a comunidade de São Gonçalo Beira Rio, totalizando 20 km. Houve a participação de aproximadamente 600 ciclistas, sendo também prestigiado pelo primeira-dama e vereadora Samantha Íris.

Samantha ressaltou a importância desta atividade ao ar livre para estimular um trânsito mais tranquilo e consciente. “Faço parte do Pedal da Semob faz sete anos. É um ambiente onde é valorizada a amizade, a atividade física e o respeito dos ciclistas aos motoristas de trânsito. É uma atividade física estimulante e convido aos interessados em participar”, destacou.

A secretaria de Mobilidade Urbana, Regivânia Alves Venâncio, informou que o Pedal da Semob está aberto a receber novos participantes, diante do propósito de contribuir com atividades físicas saudáveis e um trânsito mais consciente e seguro. “É uma atividade realizada todas as terças-feiras, às 19h30, sempre saindo da Orla do Porto 2. Pode vir sozinho, com seus amigos ou familiares. A única exigência é que tenha uma bicicleta com equipamentos de proteção individual com farol dianteiro e traseiro. Durante o trajeto, a secretaria de Mobilidade Urbana, por meio dos seus agentes de trânsito, oferece toda a segurança necessária aos ciclistas”.

O idealizador do Pedal da Semob, o agente de trânsito Raimundo Alves Ribeiro, afirma que o Pedal da Semob tem cumprido sua missão. “Fico muito grato pela receptividade. É uma atividade que caiu no gosto de uma parcela considerável do público de todas as idades. Estamos aberto a novas ideias e a novos participantes”.

O jornalista Valdemir Roberto de Campos revelou que participa do Pedal da Semob faz sete anos. Por isso, já considera a atividade um hábito do qual não consegue interromper. “É uma atividade prazerosa. Faz muito bem para o corpo e a mente. Os ciclistas mais experientes dão apoio e segurança aos ciclistas iniciantes. É um ambiente de amizade e troca de valores que já faz parte da minha vida”.

Aos interessados em conhecer o Pedal da Semob, as informações estão disponíveis na rede social Instagram pelo perfil @pedaldasemobcuiaba

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT