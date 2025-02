Pedal da Semob estimula ciclismo e nova consciência no trânsito

A secretária municipal de Saúde de Cuiabá, Lúcia Helena Barboza Sampaio, se reuniu nesta terça-feira (11) com representantes dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate a Endemias (ACE) no auditório da SMS, em um encontro cujo objetivo foi discutir temas essenciais para a categoria, reafirmando o compromisso da gestão com a valorização dos profissionais e a melhoria dos serviços prestados à população cuiabana.

Entre os principais pontos abordados, destacou-se a preocupação com a segurança e bem-estar dos agentes. A secretária Lúcia Helena garantiu que a SMS buscará incluir na agenda a confecção e fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), de acordo com as necessidades apontadas pelos profissionais. “Temos esse olhar e sabemos que isso é necessário. Na medida do possível vamos atender a essa demanda”, afirmou.

Outro tema relevante foi a insalubridade, um aspecto essencial para os ACS e ACE. A gestão informou que a prefeitura contratou uma empresa especializada para conduzir um estudo técnico que definirá, com base em normas de segurança e medicina do trabalho, o grau de insalubridade a que cada profissional tem direito. “Não será uma decisão da gestão, mas sim um critério técnico definido por especialistas”, explicou a secretária.

Sobre a contratação de novos agentes, a gestão demonstrou compreensão da necessidade de ampliação do quadro, especialmente diante do crescimento populacional da capital. “Sabemos que houve um aumento significativo da população em Cuiabá, principalmente de forma vertical, e isso exige um ajuste na distribuição dos agentes para atender melhor a comunidade”, pontuou a secretária.

A capacitação dos ACS e ACE também esteve na pauta. A gestão solicitou ao sindicato uma lista dos profissionais que já possuem formação técnica, a fim de equilibrar a distribuição e garantir que todos estejam aptos a desempenhar suas funções com excelência.

Outro ponto de destaque foi o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos (PCCV). A secretária defendeu um modelo de PCCV unificado para todos os servidores municipais, respeitando as particularidades de cada função. Contudo, ressaltou a situação econômica delicada do município, que levou a decretação de Calamidade Financeira. “Esperamos que a arrecadação melhore nos próximos meses para que possamos avançar nessas questões”, afirmou.

Por fim, foi abordada a questão dos descontos indevidos nos salários dos agentes para o pagamento de créditos consignados, sem que os valores fossem repassados aos bancos. A secretária classificou a situação como grave e afirmou que a Procuradoria-Geral do Município será consultada para avaliar as providências legais cabíveis. “Isso é caso de polícia, e os responsáveis precisam ser punidos”, destacou.

O encontro reforçou a disposição da gestão municipal em manter um diálogo aberto e transparente com os ACS e ACE, buscando soluções viáveis para as demandas da categoria, e a melhoria das condições de trabalho dos agentes e, consequentemente, com um atendimento de saúde cada vez mais eficiente para a população.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT