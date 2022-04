Pedal Ecológico da Semob reúne mais de 400 ciclistas na comunidade Rio dos Peixes

A terceira edição do “Pedal Ecológico da Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob)” reuniu mais de 400 ciclistas na manhã deste domingo (24). A concentração ocorreu no Parque das Águas e os participantes percorreram o trajeto de 23 km até a comunidade Rio dos Peixes, na rodovia Emanuel Pinheiro, na MT-251 (Estrada da Chapada dos Guimarães), onde foi realizado o Festival da Pamonha. O pedal faz parte da programação de aniversário de 303 anos de Cuiabá.

Durante o ato das inscrições, o pedal conseguiu arrecadar mais de meia tonelada de alimentos não perecíveis que serão destinados à Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos e Pessoa com Deficiência, para que sejam doados para famílias em situação de vulnerabilidade social

“Foram realizadas 350 inscrições, que são limitadas, contudo mais de 100 pessoas decidiram prestigiar o evento. Foi arrecadada mais de meia tonelada de alimentos não perecíveis que serão doados para as famílias carentes. Além de tudo isso, pudemos prestigiar o Festival da Pamonha”, disse Raimundo Ribeiro, coordenador do pedal.

O Pedal Semob contou ainda com apoio do Batalhão de Trânsito, de empresas parceiras e teve vários pontos de hidratação para os ciclistas. Ao chegarem à comunidade Rio dos Peixes, os atletas participaram ainda de sorteios de brindes e de um café da manhã com muitas frutas.

O secretário d Mobilidade Urbana, Juares Samaniego, destacou sobre o sucesso do Pedal da Semob e a importância da realização evento. “Todas as edições do pedal vêm com sucesso e sempre aumentando o número de participantes. Isso é importante para os ciclistas e todos os atletas envolvidos, é um prazer para Semob colaborar com esse tipo de evento”, pontuou.

O senhor Benedito Figueiredo, de 64 anos, é um dos participantes assíduos do Pedal Semob. Ele relata que a prática do esporte trouxe melhorias para sua qualidade de vida. “Há cinco anos participo desse esporte maravilhoso para minha saúde. Antes eu sofria com problema na coluna, mas após começar a desenvolver o pedal minha vida mudou 100%. Então, esse foi o melhor investimento que fiz. Após adotar a prática também já trouxe vários amigos e minha filha para participar”, contou.

PEDAL DA SEMOB

Todos às terças-feiras, ocorre em Cuiabá, o ‘Pedal da Semob’, onde são pedalados entre 23 a 25 quilômetros pelos principais pontos turísticos da Capital. O ponto de partida ocorre na Orla do Porto, às 20h. O pedal não tem custo e as pessoas interessadas em participar, podem ir à Orla com sua bicicleta ou locar uma com as equipes de ciclismo parceiros, que ficam no local.