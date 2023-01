Pedal Semob será retomado nesta terça-feira e conta com novo ponto de partida na Orla do Porto II

O maior pedal de Mato Grosso, realizado pela gestão do prefeito Emanuel Pinheiro, o ‘Pedal da Semob’, está de volta a partir desta terça-feira (24). Para 2023, os ciclistas terão um novo ponto de partida, a Orla do Porto II. Um dos coordenadores do evento Pedal da Semob, Raimundo Alves Ribeiro, explica que para este ano, a organização buscará atrair mais pessoas para praticar o esporte e aderir uma vida mais saudável e conhecendo os pontos turísticos da Capital.

“Neste ano de 2023, visando a melhor qualidade e valorização dos pontos turísticos de Cuiabá, resolvemos mudar o local da saída dos ciclistas. Hoje, vamos até a ciclofaixa que fica atrás do Parque Tia Nair. Iremos fazer uma hidratação na praça residencial Maria de Lourdes, e retornaremos para Orla II. Nosso objetivo é atrair pessoas que gostem de ciclismo para deixar o sedentarismo e com a Semob dando o suporte e toda a segurança no trânsito”, comentou ele.

Os ciclistas terão como ponto de hidratação a praça do residencial Maria de Lourdes, e lá terão água e frutas disponíveis aos participantes. “Neste ano, o maior evento de ciclismo da nossa cidade e do Estado completará cinco anos. Foi uma ação idealizada na gestão do Emanuel Pinheiro, que, ao saber do projeto, autorizou que a Semob desse todo o suporte com a estrutura da pasta. O objetivo é incentivar a prática esportiva”, comentou o secretário de Mobilidade Juares Samaniego.

O Pedal da Semob ocorre todas às terças-feiras, onde são percorridos entre 23 a 25 quilômetros, pelos principais pontos turísticos da Capital. O ponto de partida neste ano será exclusivamente na Orla II, às 20h. O pedal não tem custo e as pessoas interessadas em participar, podem ir à Orla com sua bicicleta ou locar uma com as equipes de ciclismo parceiros, que ficam no local.

Para mais informações: siga a página no Instagram: @pedaldasemobcuiaba

TRAJETO:

IDA: orla do Porto, Av. Beira Rio, (Até o viaduto da Sérgio Motta), Av. Tancredo Neves, Av. Parque Barbado, Estrada do Moinho ( até o trevo da TV C. Verde), Av. Érico Preza (passando em frente ao parque Tia Nair), Av. Eng. Itamar M. Filho (nova ciclofaixa).

PONTO DE HIDRATAÇÃO: Praça do Residencial Maria de Lourdes

VOLTA: Pelo mesmo trajeto