Pedra 90 será palco de mutirão eleitoral para identificação biométrica na próxima semana

O Pedra 90, um dos bairros mais populosos da região do Grande Coxipó, receberá Mutirão Eleitoral do Tribunal Regional de Mato Grosso (TRE-MT) para o cadastramento biométrico de eleitores. O trabalho será realizado nas instalações da Escola Estadual Integral Professor “Rafael Rueda”, entre os dias 13 e 15 de agosto, é aberto a toda a sociedade mato-grossense. Os atendimentos serão realizados no horário das 8 às 13h. A unidade escolar está localizada na terceira etapa do Pedra 90, na Avenida Integração, nº 801.

A presença da Justiça Eleitoral na escola faz parte da campanha “Biometria 100%”, coordenada pela Corregedoria Regional Eleitoral (CRE), com o intuito de reforçar ações em prol da biometria na Capital e interior. Para o Pedra 90, o cartório eleitoral da 55ª ZE vai levar toda a estrutura necessária para o cadastramento biométrico. Serão seis servidores da justiça Eleitoral e seis kits biométricos. Cada kit eleitoral é formado por computador portátil, scanner para coleta da biometria, câmera digital, pad para assinatura e cases para cenário e para o transporte de equipamentos. Os kits são padronizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Dados da Justiça Eleitoral indicam que o eleitorado do Pedra 90 é formado por 15.788 eleitores, dos quais 13.199 pessoas (87%) com biometria e 1.979 (13%) ainda não fizeram a biometria. A biometria é pessoal e intransferível, pois utiliza características únicas, como impressões digitais, que são praticamente impossíveis de serem falsificadas, pois evita fraudes eleitorais, como o voto múltiplo e garante que apenas o eleitor legítimo possa votar. Desta forma, a identificação biométrica confere segurança e confiabilidade ao processo eleitoral.

“As pessoas vão encontrar no mutirão grande parte dos serviços oferecidos no cartório eleitoral com a vantagem de economizar dinheiro no deslocamento e de tempo. É uma chance de ter os serviços mais próximos do eleitorado”, explica a servidora Leticia de Moraes Morresque, responsável pela organização do Mutirão pela 55ª Zona Eleitoral. No mutirão serão oferecidos serviços de alistamento eleitoral (1º título), regularização da situação eleitoral, transferência de endereço, emissão de guia para quitação de multas eleitorais, dentre outros.

O bairro é atendido pela 55ª Zona Eleitoral, que também congrega na região os bairros Pascoal Ramos, Nova Esperança, Jardim Industriário e São Sebastião, bem como loteamentos como Residencial Flor de Liz, Vista da Chapada, Jardim São Paulo, Residencial Sonho Meu e Condomínio Villagio Bela Pietra. A escola foi escolhida pela localização privilegiada, mais centralizada, capaz de atender eleitores da região e do Cinturão Verde, que encontram dificuldades no deslocamento frente aos 15 km entre o Pedra 90 e o centro.

Em junho foi realizado um mutirão pelo projeto “Voto Consciente”, coordenado pela Escola Judiciária Eleitoral do TRE-MT, nas dependências da Escola Estadual Cívico-Militar “Malik Didier Namer Zahafi”. Na ocasião, o cartório eleitoral realizou 132 atendimentos que resultaram em títulos eleitorais para adolescentes com idade inferior a 18 anos, em que o voto não é obrigatório, assim como para aqueles que possuem idade igual ou superior a 70 anos.

Diferente da ação na escola Malik Didier, o mutirão eleitoral na Escola Estadual Integral Professor “Rafael Rueda” será aberta a toda comunidade.

Pedra 90

O Pedra 90 nasceu de 1994 como consequência de uma desapropriação oriunda do Parque Cuiabá. A primeira, segunda e a terceira etapa (Voluntários da Pátria) do bairro somam um contingente populacional de 30 mil pessoas. Se for contabilizado os 10 bairros que formam aquele polo, a população sobre para 55 mil habitantes. As informações são da União Coxipoense de Associação de Moradores (UCAM), que atualmente reúne 115 comunidades associadas.

“O Pedra 90 é uma comunidade afastada do Centro Político e Administrativo. Por esse motivo, a aproximação com o poder público é importante. O trabalho que o TRE-MT vai oferecer no mutirão é importante para que eleitores regularizem situação junto a Justiça Eleitoral. Ficamos muito felizes dessa parceria pela 55ª Zona Eleitoral não só no Pedra 90, mas com a possiblidade de mutirões em outros bairros do polo Coxipó”, afirmou o presidente da Ucam, José Maurício Pereira.

