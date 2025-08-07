ELEIÇÕES
Pedra 90 será palco de mutirão eleitoral para identificação biométrica na próxima semana
O Pedra 90, um dos bairros mais populosos da região do Grande Coxipó, receberá Mutirão Eleitoral do Tribunal Regional de Mato Grosso (TRE-MT) para o cadastramento biométrico de eleitores. O trabalho será realizado nas instalações da Escola Estadual Integral Professor “Rafael Rueda”, entre os dias 13 e 15 de agosto, é aberto a toda a sociedade mato-grossense. Os atendimentos serão realizados no horário das 8 às 13h. A unidade escolar está localizada na terceira etapa do Pedra 90, na Avenida Integração, nº 801.
A presença da Justiça Eleitoral na escola faz parte da campanha “Biometria 100%”, coordenada pela Corregedoria Regional Eleitoral (CRE), com o intuito de reforçar ações em prol da biometria na Capital e interior. Para o Pedra 90, o cartório eleitoral da 55ª ZE vai levar toda a estrutura necessária para o cadastramento biométrico. Serão seis servidores da justiça Eleitoral e seis kits biométricos. Cada kit eleitoral é formado por computador portátil, scanner para coleta da biometria, câmera digital, pad para assinatura e cases para cenário e para o transporte de equipamentos. Os kits são padronizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Dados da Justiça Eleitoral indicam que o eleitorado do Pedra 90 é formado por 15.788 eleitores, dos quais 13.199 pessoas (87%) com biometria e 1.979 (13%) ainda não fizeram a biometria. A biometria é pessoal e intransferível, pois utiliza características únicas, como impressões digitais, que são praticamente impossíveis de serem falsificadas, pois evita fraudes eleitorais, como o voto múltiplo e garante que apenas o eleitor legítimo possa votar. Desta forma, a identificação biométrica confere segurança e confiabilidade ao processo eleitoral.
“As pessoas vão encontrar no mutirão grande parte dos serviços oferecidos no cartório eleitoral com a vantagem de economizar dinheiro no deslocamento e de tempo. É uma chance de ter os serviços mais próximos do eleitorado”, explica a servidora Leticia de Moraes Morresque, responsável pela organização do Mutirão pela 55ª Zona Eleitoral. No mutirão serão oferecidos serviços de alistamento eleitoral (1º título), regularização da situação eleitoral, transferência de endereço, emissão de guia para quitação de multas eleitorais, dentre outros.
O bairro é atendido pela 55ª Zona Eleitoral, que também congrega na região os bairros Pascoal Ramos, Nova Esperança, Jardim Industriário e São Sebastião, bem como loteamentos como Residencial Flor de Liz, Vista da Chapada, Jardim São Paulo, Residencial Sonho Meu e Condomínio Villagio Bela Pietra. A escola foi escolhida pela localização privilegiada, mais centralizada, capaz de atender eleitores da região e do Cinturão Verde, que encontram dificuldades no deslocamento frente aos 15 km entre o Pedra 90 e o centro.
Em junho foi realizado um mutirão pelo projeto “Voto Consciente”, coordenado pela Escola Judiciária Eleitoral do TRE-MT, nas dependências da Escola Estadual Cívico-Militar “Malik Didier Namer Zahafi”. Na ocasião, o cartório eleitoral realizou 132 atendimentos que resultaram em títulos eleitorais para adolescentes com idade inferior a 18 anos, em que o voto não é obrigatório, assim como para aqueles que possuem idade igual ou superior a 70 anos.
Diferente da ação na escola Malik Didier, o mutirão eleitoral na Escola Estadual Integral Professor “Rafael Rueda” será aberta a toda comunidade.
Pedra 90
O Pedra 90 nasceu de 1994 como consequência de uma desapropriação oriunda do Parque Cuiabá. A primeira, segunda e a terceira etapa (Voluntários da Pátria) do bairro somam um contingente populacional de 30 mil pessoas. Se for contabilizado os 10 bairros que formam aquele polo, a população sobre para 55 mil habitantes. As informações são da União Coxipoense de Associação de Moradores (UCAM), que atualmente reúne 115 comunidades associadas.
“O Pedra 90 é uma comunidade afastada do Centro Político e Administrativo. Por esse motivo, a aproximação com o poder público é importante. O trabalho que o TRE-MT vai oferecer no mutirão é importante para que eleitores regularizem situação junto a Justiça Eleitoral. Ficamos muito felizes dessa parceria pela 55ª Zona Eleitoral não só no Pedra 90, mas com a possiblidade de mutirões em outros bairros do polo Coxipó”, afirmou o presidente da Ucam, José Maurício Pereira.
Jornalista Anderson Pinho
#PraTodosVerem – A imagem mostra a fachada da Escola Estadual Integral Prof. Rafael Rueda, no bairro Pedra 90, com diversos estudantes transitando pela calçada e atravessando a rua em frente à instituição. O prédio tem um portão azul e amarelo, e o muro é pintado de azul com grades metálicas. Há movimento típico de entrada ou saída escolar, sob um céu parcialmente nublado.
Fonte: TRE – MT
Cartório Eleitoral de Rondonópolis faz atendimento domiciliar a eleitor com deficiência
Resultado de um acidente automobilístico, Cícero da Silva, de 40 anos de idade, vive atualmente sem autonomia para as atividades básicas de vida diária. Depende integralmente de cuidadores para alimentação, higiene, administração de medicamentos, manejo de feridas e acompanhamento de intercorrências clínicas e comportamentais. Nesta terça-feira (05.08), ele foi atendido em domicílio pelo cartório da 10ª Zona Eleitoral, com sede em Rondonópolis (215 km ao Sul de Cuiabá).
O atendimento, o primeiro registrado pelo cartório da 10ª Zona Eleitoral nesses termos, ocorreu seguindo o Provimento n° 03/2025, da Corregedoria-Geral da Justiça Eleitoral. O normativo dispõe sobre a possibilidade de atendimento individual fora das instalações da Justiça Eleitoral diante de circunstâncias específicas que o recomendem, em observância ao que dispõem os Arts. 14, 15 e 46 da Resolução do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nº 23.659, de 26 de outubro de 2021.
A esposa de Cícero da Silva, Lizandra Oliveira Santana, ressaltou a importância do atendimento do Cartório Eleitoral, que esteve na residência para regularização o título do eleitor, que estava cancelado. “Foi uma bênção, porque é muito difícil levar ele para sair para qualquer lugar. Então, esse projeto agora está sendo uma bênção, porque vai ajudar muitas pessoas que não têm condições de levar as pessoas que são acamadas para fazer o título. Só tenho que agradecer, porque esse é um projeto muito bom e vai ajudar muitas pessoas que não têm condições”, avaliou.
O atendimento foi viabilizado mediante apresentação de laudo médico com a descrição do quadro de saúde do paciente. “Ele sofreu amputação de um membro inferior e tem atrofia severa do membro superior, com a mobilidade prejudicada. Também tem uma dificuldade na audição, leitura e escrita. Ele fica, a maior parte do tempo, deitado e, em alguns momentos, na cadeira de rodas. Para nós, do Cartório, foi muito importante fazer esse atendimento e viabilizar o serviço a alguém que tanto precisa. É uma satisfação prestar serviço a uma pessoa que está em uma situação de saúde tão complicada, pois podemos ajudar de alguma forma”, ressaltou o servidor da 10ª Zona Eleitoral, Eduardo Costa.
Ele ressaltou, ainda, que com o serviço domiciliar da Justiça Eleitoral, o gasto com o deslocamento médico foi evitado. “A esposa dele comentou conosco que se a gente não fizesse esse atendimento domiciliar, ela teria que procurar uma ambulância para poder levá-lo até uma das centrais de atendimento, só que ela nos disse que o serviço público não cobre essa despesa com a ambulância. Ou seja, é oneroso esse transporte, porque o serviço público só cobre em caso de necessidade médica. Então, foi muito gratificante, foi bem tranquilo, todos os servidores estavam preparados, a gente ligou antes, fez o agendamento com a esposa dele, conversou, perguntou se havia necessidade de mais alguém. Enfim, fizemos todo o planejamento e o atendimento deixou a gente muito feliz e satisfeito. Agradeço aos servidores Maria Clara e Saulo Baier, que também participaram”, acrescentou.
Sobre o Provimento
O Provimento CGE n° 03/2025 dispõe que a Justiça Eleitoral empreenderá esforços para garantir a acessibilidade nos cartórios eleitorais e postos de atendimento, com o objetivo de viabilizar o atendimento de pessoas com deficiência, em conformidade com a Resolução do TSE nº 23.659/2021, art. 15, § 6º. Assim, os tribunais regionais eleitorais, diante da constatação de dificuldade de acesso a serviços eleitorais, deverão envidar esforços para prover o atendimento presencial em: comunidades isoladas; localidades que, por suas características, dificultem ou onerem demasiadamente o comparecimento da pessoa à unidade de atendimento da Justiça Eleitoral; e locais onde se encontrem pessoas eleitoras justificadamente impedidas de comparecerem ao cartório eleitoral.
O atendimento presencial fora das instalações da Justiça Eleitoral poderá ser autorizado em razão das circunstâncias previstas no artigo precedente e, em caráter excepcional, em situações de pessoas com restrições severas de locomoção, diante de fundamentada justificativa e desde que a unidade tenha condição de deslocamento de pessoal e de equipamento para o serviço. De acordo com o normativo, as justificativas apresentadas para o atendimento presencial individual a que se refere o caput deverão ser examinadas pelo(a) juiz(juíza) eleitoral da zona da inscrição da pessoa requerente.
Jornalista: Nara Assis
#PraTodosVerem: A imagem principal mostra uma equipe realizando atendimento domiciliar a um homem em cadeira de rodas, em uma varanda simples de residência. À esquerda, uma mulher observa a cena enquanto o homem, no centro, é atendido por duas pessoas sentadas à direita com equipamentos como notebook, câmera e ring light, sugerindo coleta de dados biométricos ou emissão de documento oficial. Ao fundo, há uma lousa em tripé, reforçando o caráter formal e institucional da ação. No corpo do texto, tem outra foto enfatizando a coleta biométrica do mesmo eleitor.
Fonte: TRE – MT
Unidade móvel da Justiça Eleitoral fará coleta biométrica durante a ExpoJuína, que começa nesta quarta-feira (6)
Palco de shows artísticos nacionais, a ExpoJuína 2025 também será um espetáculo de cidadania, com a presença da unidade móvel da Justiça Eleitoral de Mato Grosso, no maior evento do município de Juína (a 741 km de Cuiabá). O ônibus da Justiça Eleitoral Móvel (JEM), adesivado na cor azul, ficará estacionado em um prédio localizado na entrada do Parque de Exposições “Serjão”, de quarta-feira (6) a domingo (10). A presença do ônibus do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT) faz parte da estratégia da campanha Biometria 100%, coordenada pela Corregedoria Regional Eleitoral (CRE), que visa ampliar a identificação biométrica dos eleitores no estado.
O evento é tão aguardado na região que, 15 dias antes, os hotéis já estavam com taxa de ocupação próxima de 100%. A organização da ExpoJuína estima que cerca de 14 mil pessoas passem pelo evento. A exposição atrai visitantes e turistas de pelo menos dez cidades da região, como Aripuanã, Colniza, Brasnorte, Juara, Cotriguaçu, Juruena e Castanheira, além de municípios de Rondônia, estado vizinho. É de olho nessa grande concentração de pessoas que a Justiça Eleitoral busca a oportunidade de ampliar o cadastramento biométrico de eleitores.
O juiz eleitoral da 35ª Zona Eleitoral, Patrick Coelho Campos Gappo, enfatizou que a expressiva concentração de público prevista para o evento representa uma oportunidade para a biometria eleitoral, com expectativa de atender cerca de 100 eleitores por dia, de forma acessível, descentralizada e eficiente. “O atendimento biométrico durante a ExpoJuína configura-se como uma ação inovadora, alinhada aos princípios da eficiência, acessibilidade e expansão democrática dos serviços eleitorais, sobretudo em um contexto de elevada circulação de pessoas”, sublinhou.
Para a ExpoJuína, o Cartório Eleitoral da 35ª ZE levará toda a estrutura necessária para o cadastramento biométrico de eleitores. Serão seis servidores da Justiça Eleitoral e seis kits biométricos. Cada kit é composto por computador portátil, scanner para coleta da biometria, câmera digital, pad para assinatura e cases para ambientação e transporte dos equipamentos. Os kits são padronizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
“Graças a uma articulação feita pelo Juízo Eleitoral da 35ª Zona Eleitoral junto ao Sindicato Rural de Juína (SRJ), a ExpoJuína exibirá, nos quatro telões de LED posicionados na arena de rodeio e na praça de alimentação, vídeo institucional da Justiça Eleitoral sobre a importância da biometria para o exercício do voto, além de informar sobre a presença da unidade móvel do TRE-MT no Parque de Exposições”, completou o chefe do cartório da 35ª Zona Eleitoral, Waldomiro Junior Ormond dos Santos.
Panorama eleitoral municipal
Dados do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT) indicam que o município possui um contingente de 32.936 pessoas aptas a votar, das quais 22.975 já realizaram o cadastramento biométrico, o que representa 69,75%. Por outro lado, 9.961 eleitores (30,34%) ainda não fizeram o cadastramento.
Por isso, além da unidade móvel na ExpoJuína, a campanha busca ampliar as ações de cadastramento biométrico no município com participação em mutirões e eventos, veiculação de spots em rádios, faixas em vias públicas e assinatura de Acordo de Cooperação Técnica com a Prefeitura de Juína.
Biometria: avanço tecnológico
A biometria adotada pela Justiça Eleitoral representa um avanço tecnológico que fortalece a segurança, a confiabilidade e a inclusão no processo de votação. Ela impede a duplicidade no cadastro, assegura a autenticidade do eleitor, garante agilidade na identificação, reduz filas, otimiza o tempo para o exercício do voto, promove a acessibilidade e aumenta a confiabilidade dos resultados das eleições.
Programação
Na edição 2025 da ExpoJuína, haverá shows de Jiraya Uai (06/08), Simone Mendes (07/08), Gustavo Mioto (08/08) e Ana Castela (09/08). Durante a exposição, também acontecerá a 3ª Expoleite, o desfile de cavaleiros e o show de prêmios, além da aguardada etapa da Liga Nacional de Rodeio, reunindo os melhores peões do país em provas como três tambores, laço comprido e laço em dupla. A ExpoJuína 2025 é uma realização do Sindicato Rural de Juína, com apoio da Prefeitura e da Câmara Municipal e patrocínio de entidades ligadas ao agronegócio.
Jornalista: Anderson Pinho
#PraTodosVerem – A imagem mostra a abertura da ExpoJuína 2024, na arena de rodeio, com arquibancadas cheias de pessoas ao redor de espaço bem-iluminado. No céu, há um espetáculo de fogos de artifício coloridos, destacando o clima de celebração. Ao fundo, observa-se um grande estacionamento repleto de veículos e a área externa, indicando uma estrutura organizada para receber um grande público. cena transmite a grandiosidade e o sucesso do evento, com estrutura organizada e movimentação intensa.
Fonte: TRE – MT
