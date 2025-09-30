Várzea Grande
Pela primeira vez, Executivo abre diálogo com subsíndicos para tratar de soluções ao abastecimento
O crescimento acelerado de novos condomínios não foi acompanhado pela ampliação das redes de distribuição, o que gera instabilidade no fornecimento. Telemetria chega como novidade de gestão para DAE e consumidores
A prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti (PL), o diretor-presidente do DAE/VG, tenente-coronel Zilmar Dias, e a equipe operacional da autarquia se reuniram no final da tarde desta segunda-feira (29) com subsíndicos do Condomínio Chapada dos Guimarães, para debater soluções diante das dificuldades enfrentadas pelos moradores com a falta de água. O encontro marcou um momento inédito de diálogo direto entre o poder público e os representantes do condomínio, que reúne cerca de 2 mil moradores.
Durante a reunião, a gestão municipal apresentou os problemas estruturais que impactam o abastecimento da região. O crescimento acelerado de novos condomínios não foi acompanhado pela ampliação das redes de distribuição, o que gera instabilidade no fornecimento, sobretudo nos finais de semana, quando o consumo aumenta.
O DAE informou que trabalha em um estudo para ampliar a reservação de água, interligar as redes de todas as estações de tratamento e implantar um sistema de pré-tratamento na ETA Cristo Rei, com o objetivo de garantir maior eficiência diante da alta turbidez do rio Cuiabá.
Além das medidas estruturais, foram definidas ações imediatas. O DAE instalará sensores de telemetria no condomínio, permitindo o acompanhamento em tempo real do nível do reservatório. Sempre que o volume cair abaixo de 30%, será acionado o envio de caminhões-pipa. Também será feita a troca do hidrômetro principal e um acompanhamento técnico, durante uma semana, para verificar o resultado das mudanças.
A prefeita Flávia Moretti destacou que a gestão está atenta às demandas da população. “Sabemos da dificuldade que é ficar sem água, especialmente aos finais de semana. Nosso papel é ouvir, planejar e agir para que situações como essa tenham resposta rápida e definitiva.”
O diretor-presidente do DAE, Zilmar Dias, ressaltou o empenho das equipes técnicas: “Nossos profissionais trabalham incansavelmente para melhorar o abastecimento em toda a cidade. Esse diálogo com os moradores é essencial para alinhar ações emergenciais e estruturais.”
O subsíndico Anderson Schumacher avaliou a reunião como positiva e destacou a importância da proximidade com o poder público: “Viemos buscar soluções a curto e longo prazo e saímos com respostas satisfatórias. Esse canal aberto com a prefeitura e com o DAE nos dá mais segurança de que nossas demandas estão sendo ouvidas.”
Na ocasião, a prefeita também anunciou o andamento de um pacote de investimentos do governo do Estado destinado à manutenção, interligações de rede, troca de equipamentos e outras melhorias no sistema de abastecimento de Várzea Grande.
Várzea Grande
Antônio Roberto Pôssas de Carvalho
A prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti, e o vice-prefeito, Tião da Zaeli, lamentam profundamente a perda do amigo e secretário de Administração, Antônio Roberto Pôssas de Carvalho, falecido na noite desta segunda-feira (29).
Beto, como era carinhosamente conhecido por todos, estava internado em decorrência de problemas pulmonares. Com experiência em gestão pública, Beto havia assumido o cargo em Várzea Grande, em abril, com a missão de modernizar a pasta, em especial os processos administrativos.
Pôssas, economista, advogado e aposentado como fiscal de tributos, deixou seu legado de serviços prestados a Várzea Grande.
Nesse momento de dor profunda, Flávia e Tião e todo secretariado desejam força e fé aos familiares, amigos e servidores que trabalhavam diariamente com o secretário Beto.
Antônio Roberto Possas de Carvalho deixa a esposa Tatiana Dias de Lima Carvalho, três filhas:Kely Carvalho, Carla Carvalho, Anna Camila e quatro netos João Gabriel, Luiz, Letícia e João Rafael.
Várzea Grande
Várzea Grande amplia competências e fortalece autonomia econômica
A medida representa descentralização, agilidade e fortalecimento econômico, permitindo que empresários e investidores tenham seus processos analisados diretamente pela Secretaria Municipal
Várzea Grande conquistou um marco histórico com a assinatura do Termo de Cooperação Técnica nº 0410/2025, firmado entre a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT) e a Prefeitura Municipal. A partir dele, a cidade passa a ter competência para licenciar e fiscalizar 69 novas atividades econômicas, incluindo empreendimentos de médio e alto impacto que antes dependiam exclusivamente da esfera estadual.
A medida representa descentralização, agilidade e fortalecimento econômico, permitindo que empresários e investidores tenham seus processos analisados diretamente pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável (SEMMADRS).
A prefeita Flávia Moretti (PL) ressaltou que, além da desburocratização, a conquista significa mais recursos para o Município. “Cada licenciamento concedido aqui em Várzea Grande representa arrecadação direta para o Município. Antes, esses valores ficavam com o Estado, agora ficarão conosco, fortalecendo nossa economia. Isso significa mais dinheiro para investir em saúde, educação, infraestrutura e qualidade de vida para a população. Estamos colocando Várzea Grande em primeiro lugar, no lugar que sempre deveria ter estado”, destacou a gestora.
O secretário municipal de Meio Ambiente, Ricardo Amorim, pontua que a ampliação de competências só foi possível após a reestruturação da secretaria. “Hoje temos um corpo técnico multidisciplinar altamente qualificado, com engenheiros florestais, ambientais e sanitaristas, agrônomos, biólogos, geógrafos e geólogos. Além disso, conquistamos melhores salários e condições de trabalho, o que trouxe motivação e eficiência para nossa equipe. É essa estrutura sólida que nos permite assumir esse desafio sem abrir mão do rigor ambiental”, afirmou.
A subsecretária, Cíntia Serrano, reforça que a descentralização beneficia tanto o setor produtivo quanto a população. “Com a análise feita aqui, conseguimos dar celeridade aos processos, evitar atrasos e atender a realidade local de forma mais eficiente. O empreendedor não precisa mais ir até Cuiabá e a população ganha em transparência, fiscalização próxima e desenvolvimento ordenado. Estamos falando de mais dinamismo econômico aliado à preservação ambiental”, explicou.
DESENVOLVIMENTO ALIADO À PRESERVAÇÃO – Ricardo Amorim detalha ainda que o licenciamento ambiental é um dos principais instrumentos de gestão e proteção ao meio ambiente, previsto na legislação brasileira como mecanismo para compatibilizar desenvolvimento socioeconômico com a preservação dos recursos naturais. “Em Várzea Grande, o fortalecimento dessa política pública mostra que é possível conciliar responsabilidade ambiental com progresso econômico. Essa ampliação também dá maior autonomia à Prefeitura para conduzir análises técnicas complexas, trazendo segurança jurídica para o setor produtivo e reduzindo a espera de investidores”, acrescenta.
“Nossa prioridade é fazer Várzea Grande crescer, gerar empregos e se tornar cada vez mais independente. O licenciamento ambiental municipal é mais um passo nessa direção: agilidade para o setor produtivo, arrecadação para a cidade e sustentabilidade para o futuro”, concluiu a prefeita Flávia Moretti.
MAIS ATIVIDADES SOB RESPONSABILIDADE MUNICIPAL – Com o novo termo, passam a ser licenciados no âmbito municipal setores estratégicos para o crescimento da cidade, como:
• Postos de combustíveis e obras de infraestrutura (estações de tratamento de água, redes de esgoto, emissários, coletores troncais, elevatórias e interceptores).
• Edificações comerciais, industriais, residenciais e de serviços.
• Condomínios horizontais e verticais, além de loteamentos de até 50 hectares.
• Indústrias de alimentos, medicamentos, cosméticos, madeira, metalurgia, pneus e bebidas.
• Construção e reparo de embarcações e aeronaves.
• Parques e usinas de energia eólica e solar, entre outros.
Confira no link abaixo o a relação das 69 atividades/empreendimentos licenciadas pelo município.
