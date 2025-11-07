MATO GROSSO
“Pela primeira vez na história, o Estado apresenta um projeto dessa dimensão voltado para a agricultura familiar”, afirma presidente da AL
O Governo de Mato Grosso lançou, nesta quinta-feira (6.11), o Programa MT Produtivo – Desenvolvimento e Sustentabilidade, que vai investir US$ 100 milhões em ações voltadas à agricultura familiar, regularização fundiária e ambiental, inovação e inclusão produtiva em todo o Estado.
O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Max Russi, afirmou que, pela primeira vez, o Estado apresenta um projeto dessa dimensão voltado para a agricultura familiar. Ele destacou também a atuação do vice-governador Otaviano Pivetta e o trabalho conjunto do Governo para ampliar investimentos e resultados no setor.
“Buscamos recursos para fazer estradas, investir em infraestrutura e em tantos projetos importantes, mas ainda não havia chegado à Assembleia um projeto desse porte voltado diretamente para a agricultura familiar. Felizmente, o vice-governador Otaviano Pivetta tem trabalhado muito próximo dessa área e nunca se distribuiu tanto equipamento para a agricultura no nosso Estado”, disse Max.
O deputado ressaltou que o Governo tem transformado a realidade da agricultura familiar com entregas constantes de máquinas, equipamentos e insumos. “Todo dia vemos prefeitos recebendo equipamentos, e isso tem feito diferença. Hoje, a Secretaria de Estado de Agricultura (Seaf) tem orçamento, entrega resultados e chega aos municípios. A agricultura familiar é uma porta de saída, uma oportunidade de desenvolvimento”, completou.
O vice-governador Otaviano Pivetta reforçou o trabalho do Governo para criar condições estruturais que garantam acesso, escoamento e desenvolvimento equilibrado em todas as regiões. “Buscamos o financiamento do Banco Mundial, mas também trabalhamos junto com os prefeitos para dar as condições necessárias de infraestrutura, garantindo o acesso e o escoamento da produção de pequenos, médios e grandes produtores”, afirmou.
Ele lembrou que, durante a gestão, mais de mil máquinas já foram entregues aos municípios, por meio de um programa que reduziu custos e aumentou a eficiência. “O programa modernizou a infraestrutura local e melhorou as estradas em todo o Estado”, destacou o vice-governador.
MT Produtivo
O programa será executado entre 2025 e 2030, com recursos do Banco Mundial (BIRD) e contrapartida do Governo do Estado. MT Produtivo vai beneficiar 15 mil famílias com apoio técnico e produtivo, além de garantir regularização fundiária e ambiental para mais de 12 mil produtores.
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
“Investimento demonstra prioridade em um setor que é absolutamente estratégico para o Estado”, afirma governador
O governador Mauro Mendes afirmou que o financiamento de US$ 100 milhões com o Banco Mundial para o programa MT Produtivo – Desenvolvimento e Sustentabilidade, lançado nesta quinta-feira (6.11) e voltado para o fortalecimento da agricultura familiar em Mato Grosso, demonstra a prioridade que a cadeia de pequenos produtores rurais tem para o Estado.
“É importante reconhecer o quanto qualquer pequeno produtor, qualquer pessoa que está iniciando, precisa de um empurrãozinho se devida e estrategicamente apoiado. Nós pegamos, pela primeira vez, um financiamento para investir em agricultura familiar. Esse investimento é a demonstração da prioridade de um setor que é absolutamente estratégico para o Estado. Produzir soja, milho ou algodão é importante, mas não tenho dúvida, que o café, o cacau, a banana e outras cadeias produtivas também são importantes”, concluiu.
O programa MT Produtivo – Desenvolvimento e Sustentabilidade será executado pela Secretaria de Estado de Agricultura Familiar (Seaf). Do investimento total de US$ 100 milhões, US$ 80 milhões serão financiados pelo Banco Mundial (BIRD) e US$ 20 milhões de contrapartida do Estado. O projeto busca fortalecer a agricultura familiar, gerar renda, promover segurança alimentar e ampliar o acesso a mercados, beneficiando 15 mil famílias em 61 municípios mato-grossenses.
Para Mauro Mendes, o financiamento só foi possível depois que o Estado conseguiu aprovar reformas, arrumar as contas públicas e obter uma das maiores notas de avaliação do Tesouro Nacional.
“Se hoje estamos aqui, assinando esse financiamento, é porque houve um controle rigoroso das contas públicas. Em 2018, Mato Grosso era nota C no Tesouro Nacional e, muito provavelmente, esse crédito jamais seria concedido para nós. Foi a partir de 2019, quando aprovamos as reformas na Assembleia, que começamos a construir o equilíbrio fiscal do nosso Estado. Se somos hoje a nota triplo A, é por causa dos passos que demos”, apontou.
Apenas dois governos estaduais possuem nota triplo A, do Tesouro Nacional. Além do próprio Mato Grosso, o segundo é o Estado de Santa Catarina.
“Isso significa que somos um bom pagador e um Estado que tem saúde financeira. Com isso, nós podemos fazer importantes investimentos em Mato Grosso. De 2011 a 2018, por exemplo, o governo investiu R$ 62 milhões na agricultura familiar. Se vocês olharem de 2019 até 2025, nós já investimos R$ 720 milhões, ou seja, 11 vezes mais do que investimentos nos setes anos anteriores. Isso mostra como é importante um Estado primar pelo equilíbrio fiscal e saúde financeira nas contas públicas”, concluiu.
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Projeto Cidadão do Futuro disponibiliza conteúdo de apoio para produção de vídeos
Os estudantes e professores das escolas participantes do projeto Estudante – Cidadão do Futuro já podem acessar o conteúdo de apoio sobre o tema “Cidadania e Ética Digital”, disponível no site oficial da iniciativa: estudantecidadaodofuturo.mt.gov.br.
O material foi preparado para servir de inspiração na produção dos vídeos que integrarão a etapa do concurso. A coletânea reúne vídeos e artigos produzidos pela Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso (CGE-MT) e por outros órgãos de controle, como a Controladoria-Geral da União (CGU) e a Advocacia-Geral da União (AGU).
Os conteúdos abordam temas como comportamento ético nas redes sociais, segurança da informação, responsabilidade digital, funcionamento dos Três Poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário) e transparência pública.
Cada equipe poderá inscrever um vídeo de até três minutos sobre o tema “Cidadania e Ética Digital”. As inscrições devem ser realizadas entre 10 e 14 de novembro, por meio de formulário específico disponibilizado ao professor orientador de cada escola.
Os vídeos passarão por uma curadoria técnica e, em seguida, serão submetidos à votação popular e técnica, ambas com peso de 50%. A votação pública ocorrerá nos perfis oficiais da CGE e da Secretaria de Estado de Educação (Seduc). O voto será contabilizado por meio de curtidas de usuários reais.
A pontuação final será a média entre o engajamento nas redes e a nota dos avaliadores. Os autores dos três melhores vídeos serão premiados em cerimônia oficial, com certificados, fones de ouvido bluetooth e valores em dinheiro (R$ 3 mil, R$ 2 mil e R$ 1 mil), destinados aos grêmios estudantis das escolas vencedoras.
Nesta primeira edição, participam 10 escolas públicas estaduais, cada uma representada por 15 estudantes do ensino médio e um professor orientador. Entre as atividades já realizadas estão apresentações teatrais sobre a formação do Estado e cidadania, seleção dos times, visitas guiadas ao Centro Político Administrativo, à CGE e ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MT), além de palestras sobre cidadania digital e fiscal e oficina de produção de vídeos.
O projeto é uma realização conjunta da CGE e da Seduc, com apoio da Secretaria de Estado de Comunicação (Secom-MT), Secretaria de Fazenda (Sefaz-MT), Receita Federal e TRE-MT.
Fonte: Governo MT – MT
Reforma tributária: Carta de Cuiabá apresenta clamor pela preservação dos estados e municípios
Nova sede do CEIC José Nicolau Pinto garante mais vagas e melhor estrutura para as famílias do bairro Porto
Daniel Monteiro realiza sessão em homenagem ao Dia da Consciência Negra
Força Tática prende homem com diversas porções de drogas em Várzea Grande
Polícia Militar frustra tentativa de roubo e apreende menores com arma de fogo e facão
