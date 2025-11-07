Connect with us

MATO GROSSO

“Pela primeira vez na história, o Estado apresenta um projeto dessa dimensão voltado para a agricultura familiar”, afirma presidente da AL

06/11/2025

O Governo de Mato Grosso lançou, nesta quinta-feira (6.11), o Programa MT Produtivo – Desenvolvimento e Sustentabilidade, que vai investir US$ 100 milhões em ações voltadas à agricultura familiar, regularização fundiária e ambiental, inovação e inclusão produtiva em todo o Estado.

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Max Russi, afirmou que, pela primeira vez, o Estado apresenta um projeto dessa dimensão voltado para a agricultura familiar. Ele destacou também a atuação do vice-governador Otaviano Pivetta e o trabalho conjunto do Governo para ampliar investimentos e resultados no setor.

“Buscamos recursos para fazer estradas, investir em infraestrutura e em tantos projetos importantes, mas ainda não havia chegado à Assembleia um projeto desse porte voltado diretamente para a agricultura familiar. Felizmente, o vice-governador Otaviano Pivetta tem trabalhado muito próximo dessa área e nunca se distribuiu tanto equipamento para a agricultura no nosso Estado”, disse Max.

O deputado ressaltou que o Governo tem transformado a realidade da agricultura familiar com entregas constantes de máquinas, equipamentos e insumos. “Todo dia vemos prefeitos recebendo equipamentos, e isso tem feito diferença. Hoje, a Secretaria de Estado de Agricultura (Seaf) tem orçamento, entrega resultados e chega aos municípios. A agricultura familiar é uma porta de saída, uma oportunidade de desenvolvimento”, completou.

O vice-governador Otaviano Pivetta reforçou o trabalho do Governo para criar condições estruturais que garantam acesso, escoamento e desenvolvimento equilibrado em todas as regiões. “Buscamos o financiamento do Banco Mundial, mas também trabalhamos junto com os prefeitos para dar as condições necessárias de infraestrutura, garantindo o acesso e o escoamento da produção de pequenos, médios e grandes produtores”, afirmou.

Ele lembrou que, durante a gestão, mais de mil máquinas já foram entregues aos municípios, por meio de um programa que reduziu custos e aumentou a eficiência. “O programa modernizou a infraestrutura local e melhorou as estradas em todo o Estado”, destacou o vice-governador.

MT Produtivo
O programa será executado entre 2025 e 2030, com recursos do Banco Mundial (BIRD) e contrapartida do Governo do Estado. MT Produtivo vai beneficiar 15 mil famílias com apoio técnico e produtivo, além de garantir regularização fundiária e ambiental para mais de 12 mil produtores.

Fonte: Governo MT – MT

MATO GROSSO

“Investimento demonstra prioridade em um setor que é absolutamente estratégico para o Estado”, afirma governador

31 minutos atrás

06/11/2025

O governador Mauro Mendes afirmou que o financiamento de US$ 100 milhões com o Banco Mundial para o programa MT Produtivo – Desenvolvimento e Sustentabilidade, lançado nesta quinta-feira (6.11) e voltado para o fortalecimento da agricultura familiar em Mato Grosso, demonstra a prioridade que a cadeia de pequenos produtores rurais tem para o Estado.

“É importante reconhecer o quanto qualquer pequeno produtor, qualquer pessoa que está iniciando, precisa de um empurrãozinho se devida e estrategicamente apoiado. Nós pegamos, pela primeira vez, um financiamento para investir em agricultura familiar. Esse investimento é a demonstração da prioridade de um setor que é absolutamente estratégico para o Estado. Produzir soja, milho ou algodão é importante, mas não tenho dúvida, que o café, o cacau, a banana e outras cadeias produtivas também são importantes”, concluiu.

O programa MT Produtivo – Desenvolvimento e Sustentabilidade será executado pela Secretaria de Estado de Agricultura Familiar (Seaf). Do investimento total de US$ 100 milhões, US$ 80 milhões serão financiados pelo Banco Mundial (BIRD) e US$ 20 milhões de contrapartida do Estado. O projeto busca fortalecer a agricultura familiar, gerar renda, promover segurança alimentar e ampliar o acesso a mercados, beneficiando 15 mil famílias em 61 municípios mato-grossenses.

Para Mauro Mendes, o financiamento só foi possível depois que o Estado conseguiu aprovar reformas, arrumar as contas públicas e obter uma das maiores notas de avaliação do Tesouro Nacional.

“Se hoje estamos aqui, assinando esse financiamento, é porque houve um controle rigoroso das contas públicas. Em 2018, Mato Grosso era nota C no Tesouro Nacional e, muito provavelmente, esse crédito jamais seria concedido para nós. Foi a partir de 2019, quando aprovamos as reformas na Assembleia, que começamos a construir o equilíbrio fiscal do nosso Estado. Se somos hoje a nota triplo A, é por causa dos passos que demos”, apontou.

Apenas dois governos estaduais possuem nota triplo A, do Tesouro Nacional. Além do próprio Mato Grosso, o segundo é o Estado de Santa Catarina.

“Isso significa que somos um bom pagador e um Estado que tem saúde financeira. Com isso, nós podemos fazer importantes investimentos em Mato Grosso. De 2011 a 2018, por exemplo, o governo investiu R$ 62 milhões na agricultura familiar. Se vocês olharem de 2019 até 2025, nós já investimos R$ 720 milhões, ou seja, 11 vezes mais do que investimentos nos setes anos anteriores. Isso mostra como é importante um Estado primar pelo equilíbrio fiscal e saúde financeira nas contas públicas”, concluiu.

Fonte: Governo MT – MT

MATO GROSSO

Projeto Cidadão do Futuro disponibiliza conteúdo de apoio para produção de vídeos

31 minutos atrás

06/11/2025

Os estudantes e professores das escolas participantes do projeto Estudante – Cidadão do Futuro já podem acessar o conteúdo de apoio sobre o tema “Cidadania e Ética Digital”, disponível no site oficial da iniciativa: estudantecidadaodofuturo.mt.gov.br.

O material foi preparado para servir de inspiração na produção dos vídeos que integrarão a etapa do concurso. A coletânea reúne vídeos e artigos produzidos pela Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso (CGE-MT) e por outros órgãos de controle, como a Controladoria-Geral da União (CGU) e a Advocacia-Geral da União (AGU).

Os conteúdos abordam temas como comportamento ético nas redes sociais, segurança da informação, responsabilidade digital, funcionamento dos Três Poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário) e transparência pública.


Cada equipe poderá inscrever um vídeo de até três minutos sobre o tema “Cidadania e Ética Digital”. As inscrições devem ser realizadas entre 10 e 14 de novembro, por meio de formulário específico disponibilizado ao professor orientador de cada escola.

Os vídeos passarão por uma curadoria técnica e, em seguida, serão submetidos à votação popular e técnica, ambas com peso de 50%. A votação pública ocorrerá nos perfis oficiais da CGE e da Secretaria de Estado de Educação (Seduc). O voto será contabilizado por meio de curtidas de usuários reais.

A pontuação final será a média entre o engajamento nas redes e a nota dos avaliadores. Os autores dos três melhores vídeos serão premiados em cerimônia oficial, com certificados, fones de ouvido bluetooth e valores em dinheiro (R$ 3 mil, R$ 2 mil e R$ 1 mil), destinados aos grêmios estudantis das escolas vencedoras.


Nesta primeira edição, participam 10 escolas públicas estaduais, cada uma representada por 15 estudantes do ensino médio e um professor orientador. Entre as atividades já realizadas estão apresentações teatrais sobre a formação do Estado e cidadania, seleção dos times, visitas guiadas ao Centro Político Administrativo, à CGE e ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MT), além de palestras sobre cidadania digital e fiscal e oficina de produção de vídeos.

O projeto é uma realização conjunta da CGE e da Seduc, com apoio da Secretaria de Estado de Comunicação (Secom-MT), Secretaria de Fazenda (Sefaz-MT), Receita Federal e TRE-MT.

Fonte: Governo MT – MT

