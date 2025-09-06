MATO GROSSO
Pequenos agricultores podem receber até R$ 28 mil por ações que preservem floresta amazônica
Agricultores com propriedades na Amazônia podem conseguir até R$ 28 mil para recompensar ações que preservam a floresta por meio do projeto Floresta+ Amazônia.
Com recursos de 96 milhões de dólares, o projeto é uma iniciativa do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) da Organização das Nações Unidas (ONU), com apoio do Fundo Verde para o Clima (GCF) e das Secretarias de Estado de Agricultura Familiar e Meio Ambiente.
O projeto que está no segundo edital e com inscrições abertas, é voltado para agricultores familiares que possuem imóveis rurais de até quadro módulos fiscais e prevê a liberação de R$ 1,5 mil a R$ 28 mil, dependendo do estágio de regularização do Cadastro Ambiental Rural (CAR) da propriedade. Atualmente, são 100 inscritos em Mato Grosso, segundo a Secretaria de Estado de Agricultura Familiar (Seaf).
O objetivo do projeto também é atender povos indígenas, ribeirinhos, extrativistas e quilombolas como política de evitar a evasão rural.
A secretária de Estado de Agricultura Familiar, Andréa Fujioka, apontou que o projeto é uma forma de reconhecer o esforço de quem preserva.
“O Floresta + Amazônia é um instrumento de justiça ambiental e social. Ao remunerar os pequenos produtores que conservam a floresta, o governo fortalece a agricultura familiar, garante a sustentabilidade e estimula que esses agricultores mantenham vivas as riquezas ambientais do nosso Estado”, avaliou.
A Seaf presta apoio aos agricultores na inscrição ao projeto, enquanto a Sema auxilia na regularização do CAR.
Para a coordenadora local do Floresta + Amazônia em Mato Grosso, Patrícia Palermo, o projeto é um marco para a política ambiental brasileira.
“Nós fazemos a inscrição dos produtores que possuem o CAR e têm interesse em participar. Eles recebem um valor pela área conservada, que corresponde ao serviço ambiental prestado. É uma forma de incentivo e reconhecimento. Há dois anos, a equipe atua dentro da Seaf, promovendo engajamento nos municípios, capacitações e inscrições presenciais e online. É uma política que paga por serviços ambientais: o produtor que conserva está prestando um serviço para o país, e por isso tem direito a receber. Esse incentivo fortalece o combate ao desmatamento e valoriza quem mantém a mata preservada”, disse.
Estão incluídos no projeto Floresta+ Amazônia os Estados que integram a Amazônia Legal, sendo eles: Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins, Maranhão.
Como se inscrever?
Para participar do Floresta+ Amazônia, o pequeno agricultor deve acessar o site do projeto e se inscrever no edital “Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA) para a Agricultura Familiar” – clique aqui para acessar. É necessário ter uma conta Gov.Br cadastrada. Se ainda não tem uma, acesse www.gov.br, ou baixe pelo celular na AppStore (Apple) ou Google Play Store (Android).
Após criar a conta e fazer o login com o sistema Gov.br, o interessado deve preencher três formulários com dados pessoais, da propriedade e da conta bancária para receber os valores. Por último, ele deve concordar com o termo de adesão ao projeto. Depois de finalizado o cadastro, a equipe do Projeto Floresta+ Amazônia analisará o cadastro e entrará em contato com o agricultor.
O interessado que não tiver o CAR deve procurar a coordenação local do Floresta + Amazônia, na rua Edgard Prado Arze, s/n, 2° Andar, quadra um setor A, no Centro Político Administrativo, em Cuiabá.
Outras informações podem ser obtidas pelo site, ou pelo número (65) 9 9620-2894, ou pelo e-mail da coordenadoria local do projeto em Mato Grosso, [email protected].
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Sema apreende 3.431 kg de pescado irregular em um único mês
Para coibir a pesca predatória em Mato Grosso, a equipe da Coordenadoria de Fiscalização de Fauna da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT) realizou somente no mês de agosto 1370 vistorias, apreendeu 3.431 kg de pescado irregular, devolveu 380 exemplares aos rios e lavrou o total de R$ 425 mil em multas.
A ação integrada resultou na vistoria de 965 veículos e 405 embarcações. Os materiais confiscados incluem 2 redes, 1 tarrafa e 1 motor rabeta. Já os meios de transporte, 3 veículos e 1 canoa.
Ao todo foram 103 autos de inspeção, 12 termos de apreensão, 05 autos de infração , 5 termos de doação, 4 termos de depósito e 03 boletins de ocorrência.
Setembro
O caso mais recente ocorreu nesta quinta (4), durante patrulhamento terrestre as margens do rio Cuiabá, a equipe da Sema, com o apoio da 1ª Companhia Independente de Polícia Militar de Chapada dos Guimarães, apreendeu 42 kg de pescado irregular e aplicou multa de R$ 23 mil pelas infrações ambientais.
No momento da fiscalização, foram encontrados no veículo 2 sacos e uma caixa térmica contendo 12,5 kg de Piraputanga, espécie de captura proibida, 17 kg de Pacu e 12 kg de Pacupeva, todos os peixes sem documento de comprovação de origem.
Diante das irregularidades, o infrator foi conduzido à Delegacia de Polícia. Além disso, o pescado apreendido pôde ser doado ao Lar dos Idosos em Poconé.
Regras da Pesca
Para o pescador profissional, é permitida a pesca, transporte e comercialização do pescado, com exceção das 12 espécies restritas previstas na lei. Já para o pescador amador, é permitido o pesque e solte, e a captura de dois quilos ou uma unidade de qualquer peso, respeitando as medidas mínimas estabelecidas em lei, desde que seja para consumo local e não esteja na lista de espécies proibidas. É proibido o transporte e comercialização do pescado por parte do pescador amador.
As espécies proibidas são cachara, caparari, dourado, jaú, matrinchã, pintado/surubin, piraíba, piraputanga, pirarara, pirarucu, trairão e tucunaré.
Denúncias
A pesca ilegal e outros crimes ambientais devem ser denunciados à Ouvidoria Setorial da Secretaria de Estado de Meio Ambiente pelo número (65) 98153-0255, ou pelo e-mail [email protected], pelo aplicativo MT Cidadão ou em uma das regionais da Sema.
*Com supervisão de Clênia Goreth
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Corpo de Bombeiros intensifica combate aos incêndios na Serra do Roncador e Parque Estadual da Serra Azul
O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) intensificou, nesta sexta-feira (5.9), as ações de combate aos incêndios florestais que atingem o Parque Estadual da Serra Azul e a região da Serra do Roncador, no município de Barra do Garças. A operação foi reforçada com o incremento do efetivo, instalação de uma Sala de Situação na serra, além do envio de aeronaves especializadas.
De acordo com o comandante-geral do CBMMT, coronel BM Flávio Glêdson Vieira Bezerra, foi elaborado um planejamento estratégico para viabilizar o emprego de três aeronaves nas operações realizadas na região de Barra do Garças, sendo duas que já atuam na Serra do Roncador e uma no Parque Estadual da Serra Azul.
O uso de aviões no lançamento de água é considerado uma estratégia fundamental para conter focos de incêndio em áreas de difícil acesso por terra.
“O emprego dos meios aéreos permite uma resposta mais rápida e direcionada, otimizando os recursos e garantindo maior segurança às equipes que atuam em solo. E essa atuação conjunta com outras instituições permite ampliar nossa capacidade de resposta e otimizar os recursos disponíveis”, afirmou o coronel.
Além do reforço aéreo, o comandante determinou a instalação temporária de uma Sala de Situação nas proximidades da Serra do Roncador. O objetivo é coordenar as ações operacionais em tempo real, realizar briefings com as equipes em campo e ajustar rapidamente as estratégias de combate conforme necessário.
A estiagem prolongada, combinada a ventos fortes e altas temperaturas, tem acelerado a propagação das chamas, exigindo uma resposta rápida e contínua para proteger a vegetação e minimizar os impactos sobre a fauna local.
“Todas as ações são acompanhadas pelo Batalhão de Emergências Ambientais, em Cuiabá, mas a presença de uma Sala de Situação no local permite uma coordenação mais ágil e eficaz das equipes em campo. É uma estratégia que já demonstrou bons resultados no Pantanal, onde, até o momento, os registros de focos ativos têm se mantido baixos”, afirmou.
Essas ações são reforçadas com o apoio dos produtores da região, que têm contribuído significativamente com os esforços, disponibilizando brigadistas e maquinários como tratores, retroescavadeiras, pás carregadeiras e caminhões-pipa, além de apoio logístico para atuar na operação.
Já no Parque Estadual da Serra Azul, as equipes do Corpo de Bombeiros Militar atuam de forma ininterrupta desde a madrugada de quinta-feira (04.09). A operação conta com o apoio de brigadistas do parque, da Defesa Civil e de militares do Exército, que prestam suporte logístico às equipes em campo. O combate aéreo, já empregado na região, segue sendo fundamental para conter os focos.
A gerente do Parque Estadual da Serra Azul, Cristiane Schnepfleitner, acompanha de perto toda a operação e reforçou que, neste momento, o mais importante é o apoio da população na prevenção de novos focos, já que o combate está sendo realizado pelas equipes especializadas.
“Neste momento, precisamos que a população tenha consciência. Que você, voluntário, nos ajude para que não tenhamos mais focos no parque. Se você flagrar alguém colocando fogo no lixo, na beirada da estrada, denuncie. Esse é o melhor apoio que podemos dar ao Parque para que não tenhamos mais focos”, afirmou.
Fonte: Governo MT – MT
Pequenos agricultores podem receber até R$ 28 mil por ações que preservem floresta amazônica
Sema apreende 3.431 kg de pescado irregular em um único mês
Zona rural de VG receberá mutirão para entrega dos cartões Ser Família
Comarca de Porto Alegre do Norte celebra 25 anos de instalação
Ministério da Saúde reúne familiares de vítimas da COVID e apresenta avanços do Memorial e do Guia de Manejo da Pós-COVID
Segurança
Polícia Civil recupera 13 celulares roubados ou furtados em mais uma fase da Operação Mobile
A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Cuiabá, deflagrou, ao longo desta semana,...
Polícia Civil e Vigilância Sanitária interditam terceira empresa em Cuiabá por atuação irregular
A Polícia Civil de Mato Grosso e a Vigilância Sanitária de Cuiabá interditaram mais uma empresa por atuação irregular na...
Polícia Civil prende funcionário e comparsa que furtaram papelaria em Várzea Grande
A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Várzea Grande (Derf-VG), prendeu em flagrante, na...
MT
Brasil
Federação União Progressista anuncia saída da base do governo e entrega de cargos
Os dois partidos da federação têm, juntos, 109 deputados Reprodução TV Câmara Antonio Rueda lê nota em que a federação...
Governo projeta crescimento de 2,44% em 2026 e salário mínimo de R$ 1.631
O valor do salário mínimo previsto para o próximo ano é de R$ 1.631,00. O reajuste foi calculado com base...
Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede
Denúncias de adultização de crianças tornaram tema prioridade O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para quarta-feira...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
ARTIGOS & OPINIÕES5 dias atrás
Por que a agenda legislativa naufraga no primeiro viral?
-
Brasil5 dias atrás
Governo projeta crescimento de 2,44% em 2026 e salário mínimo de R$ 1.631
-
AGRONEGÓCIO5 dias atrás
Plano Clima: entidade entrega sugestões e pressiona por remoções de carbono
-
Economia & Finanças6 dias atrás
Crédito da Desenvolve MT para empresas de estética e beleza cresce 53% e impulsiona novos negócios
-
Saúde7 dias atrás
Governo Federal investe R$ 1 bilhão em novo hospital inteligente 100% SUS no RS
-
MEIO AMBIENTE5 dias atrás
Mutirão da Sema mira regularizar mais de 20 mil CARs de 17 municípios da região norte de MT
-
CIDADES5 dias atrás
Festeja Sinop: Show do Padre Reginaldo Manzotti reúne 33 mil pessoas no Gigante do Norte
-
Saúde6 dias atrás
Hospital Regional de Sinop atende 53 vítimas de violência em dois anos