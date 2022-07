Pequenos produtores em dívida ativa podem quitar débito com desconto de até 95%

A nova lei é resultado de um projeto de lei (PLN 18/2022), aprovado pelo senadores e deputados no dia 12 de julho em sessão do Congresso Nacional. O dinheiro vai sair da reserva de contingência, uma dotação genérica do Orçamento usada pelo Poder Executivo para despesas imprevistas. Os recursos serão divididos entre as seguintes operações de financiamento do Plano Safra:

Pronaf: R$ 532 milhões

Custeio agropecuário: R$ 443,5 milhões

Investimento rural e agroindustrial: R$ 216,5 milhões

Comercialização de produtos agropecuários: R$ 8 milhões