Perfil no Instagram dará visibilidade a crianças e adolescentes disponíveis para adoção em MT

Comissão Estadual Judiciária de Adoção (Ceja) lançou o perfil do Instagram Comissão Estadual Judiciária de Adoção (Ceja) lançou o perfil do Instagram @cejatjmt para dar visibilidade às crianças e adolescentes que estão disponíveis para adoção em Mato Grosso. O lançamento do novo canal de comunicação, na tarde de segunda-feira (22 de maio), marca o início das ações da Semana Estadual da Adoção promovida pelo Poder Judiciário, por meio da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso (CGJ-MT), em razão do Dia Nacional da Adoção, celebrado em 25 de maio.

Durante a cerimônia de lançamento, que ocorreu no saguão do Tribunal de Justiça (TJMT), o corregedor, desembargador Juvenal Pereira da Silva, assinou o provimento n. 11 TJMT/CGJ, que dispõe sobre a divulgação das crianças e adolescentes inseridas no Projeto "Busca Ativa: Uma família para amar" no perfil @cejatjmt. O documento contém especificidades e condições para que seja possível a divulgação das fotos e vídeos dos acolhidos. "São crianças e adolescentes que já foram destituídos do poder familiar, que não têm nenhum óbice, já houve a busca no Cadastro Nacional de Pretendentes e agora estão aptas a receber o amor de uma família substituta. E é esse encontro de pais e filhos que procuramos com as ações da Ceja", declarou o corregedor.

A presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, desembargadora Clarice Claudino da Silva, lembrou que esse é um tema trabalhado durante todo o ano, mas que nesta semana os esforços estão concentrados em prol das crianças e adolescentes que aguardam um novo lar. "Essa semana, em especial, vamos fazer um forte apelo na mídia. Nós temos um grande número de crianças e adolescentes aptos para adoção. Nossa ideia é chamar a atenção daqueles que sentem esse apelo no coração, sentem vontade de se candidatar à adoção. Ter uma família é o mínimo que um ser humano merece", pontuou.

A juíza auxiliar da CGJ-MT, Christiane da Costa Marques Neves, que tem entre suas atribuições assuntos relacionados à adoção, lembrou que o perfil da Ceja na rede social é um projeto que estava sendo “gestado” há muito tempo e a intenção é divulgar os trabalhos da Comissão e promover encontros felizes por meio do Programa Busca Ativa. “Esse é o intuito do Busca Ativa e nós temos muita esperança de que o perfil ajudará muitas famílias a encontrarem seus filhos”, destacou.

A magistrada pediu ainda que a população olhe com "bons olhos" essa iniciativa e que receba de coração aberto a proposta. "Eu quero recordar a todos de que essas crianças que estão acolhidas estão lá porque alguém descuidou delas, elas não fizeram nada de errado, ao contrário, elas estão ali por alguma falta de cuidado, alguma falta de zelo, não existe motivo nenhum para que nós não apresentemos essas crianças que estão em condições de serem adotadas", reforçou.

Para a secretária-geral da Ceja-MT, Elaine Zorgetti, esse momento é muito significativo pois representa um importante passo para a evolução dos trabalhos da Comissão. “Sonhamos com esse momento e agora ele se tornou realidade. Foi muito esperado por todos nós da equipe da Comissão e estamos com o coração transbordando de alegria”, comemorou.

A página também divulgará outras ações da Comissão como a Entrega Voluntária, o Família Acolhedora, e o Programa Padrinhos. Lá também é possível acessar o formulário para o cadastro de famílias interessadas em adotar e outros meios de contato. Segundo dados do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento (SNA/CNJ), Mato Grosso possui 525 crianças e adolescentes acolhidos, sendo 35 disponíveis para adoção, 550 pretendentes habilitados à adoção e 84 serviços de acolhimento.

Emocionada a empresária Sandra Castro Monteiro participou da cerimônia e declarou apoio à iniciativa. Ela teve sua vida transformada após adotar duas meninas. Uma recém-nascida e outra com 14 anos que conheceu em uma ação de incentivo à adoção durante um desfile realizado em Várzea Grande. “Eu fui convidada para apadrinhar uma criança e lá eu conheci a Pamela. E a partir daquele momento tomamos a decisão de adotá-la. Ela veio para mim com quase 15 anos. Hoje ela faz o 5º semestre de Direito, fez o processo seletivo para estágio no Fórum de Várzea Grande, passou e já está atuando”, conta orgulhosa.

A empresária disse ainda que adotar foi a melhor escolha que já fez. "Elas mudaram minha vida. Adoção é uma escolha, uma opção, uma opção que eu tive de amar duas meninas e de tirar elas de uma frustração de não ter uma família. Iniciativas como essas resultam em mais histórias como as da minha família. Uma ideia inteligente, que traz visibilidade. Imaginem quantas famílias têm o sonho de adotar e não conseguem sair de casa para ir até o local que essas crianças e jovens estão? A Pamela foi vista e tomou meu coração", finalizou.

Também participaram desse momento a desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, desembargador Paulo da Cunha, o desembargador do Tribunal de Justiça de Rondônia Álvaro Kalix Ferro, o procurador de Justiça, Paulo Prado, o juiz da Vara da Infância e Juventude de Várzea Grande, Carlos José Rondon Luz, o juiz auxiliar da presidência do TJMT, Túlio Dualibi Alves de Souza , presidente da Ampara, Daisy Anne Marklew Guilem, servidores do Poder Judiciário. As equipes que atuam na CGJ-MT, assim como as autoridades vestiram a camiseta “Adotar uma criança é um ato de amor!”

#Paratodosverem

Esta matéria possui recursos de texto alternativo para promover a inclusão das pessoas com deficiência visual. Imagem 1: Foto colorida. Os servidores da CGJ-MT e autoridades posam no saguão da entrada principal do TJ. Todos vestem uma camiseta azul com a escrita “Adotar é um ato de amor”. Imagem 2. Foto colorida. Corregedor-geral, desembargador Juvenal Pereira, assina provimento. Imagem 3. Foto colorida. A juíza auxiliar Christiane da Costa Marques fala aos presentes com uma imagem da logo Adotar é amor ao fundo. Imagem 4. Foto colorida. A presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, desembargadora Clarice Claudino, abraça a empresária Sandra Castro Monteiro, em meio aos servidores da CGJ. Imagem 5. Print da tela do perfil da Ceja no Instagram.

