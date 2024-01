Pergunta do BBB24 da Globo revela curiosidades do feijão carioca

Uma frase do “brother” Rodriguinho, que participa do programa BBB 24, da rede Globo de Televisão, sobre o feijão marrom, chamado de “carioca”, certamente suscitou dúvidas em muitas pessoas e bombou nas redes sociais.

Afinal, por que feijão mais popular do país é chamado de “carioca” se não tem origem no Rio de Janeiro e nem mesmo é consumido por lá – no Rio, o feijão mais popular é o preto?

A explicação para o nome peculiar desse grão remonta à sua semelhança com o porco da raça carioca, que apresenta coloração marrom com listras.

A descoberta dessa variedade de feijão, segundo a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) ocorreu em uma fazenda em Palmital, no interior de São Paulo.

O fazendeiro responsável levou o feijão para análise no Instituto Agronômico de Campinas (IAC), onde estudos subsequentes confirmaram não apenas a semelhança com o porco carioca, mas também apontaram que o grão era mais produtivo e resistente.

Apesar de existir uma versão romântica que associa o nome do feijão à semelhança com o calçadão de Copacabana, no Rio de Janeiro, tanto o IAC quanto a Embrapa confirmam que a verdadeira inspiração para o nome está no porco carioca e não tem nada a ver com o a capital fluminense.

Fonte: Pensar Agro