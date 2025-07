Período de férias escolares na rede estadual começa na próxima segunda-feira (7)

O Programa Vigia Mais MT, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), auxiliou na recuperação de dois veículos com queixa de furto em menos de 24 horas, em Cuiabá.

Na manhã desta quarta-feira (2.7), uma motocicleta Honda CG, com registro de furto no dia 26 de junho, foi detectada na Avenida Doutor Meireles, sentido bairro Osmar Cabral. A equipe do 24º Batalhão da Polícia Militar foi acionada e interceptou o veículo com sucesso.

A condutora alegou ter pego a moto emprestada de um amigo. Após confirmação da restrição de furto, ela foi encaminhada à Central de Flagrantes com o veículo.

Já no início da tarde de terça-feira (1º.7), um veículo Volkswagen Gol com restrição de furto foi identificado pelas câmeras do programa localizadas na Praça das Bandeiras, saída do Centro Político Administrativo.

O veículo foi rastreado até a Avenida Argélia, próximo ao Shopping Pantanal, onde uma equipe da Companhia Palácio realizou a abordagem. A condutora foi conduzida à Central de Flagrantes para os procedimentos legais.

Vigia Mais MT

Criado pelo Governo de Mato Grosso há dois anos, o programa Vigia Mais MT já conta com a adesão de 128 municípios e alcança resultados no reforço à segurança pública por meio do videomonitoramento.

Até o momento, 17.835 câmeras foram entregues, das quais 13.600 já estão em pleno funcionamento, integradas ao sistema.

Além das administrações municipais, o programa também envolve a participação de 89 associações e sindicatos com registro em CNPJ, mais de 370 escolas estaduais, cinco secretarias de Estado e uma autarquia.

O sistema conta com câmeras fixas, speed dome e OCRs, capazes de ler placas de veículos em um raio de até 2,5 quilômetros.

*Sob supervisão de Fabiana Mendes

Fonte: Governo MT – MT