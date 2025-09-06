Várzea Grande
Período de seca aumenta casos de acidentes com animais peçonhentos
Dados do Sinan apontam que, entre 2024 e agosto de 2025, foram registrados 235 casos no Município sendo os escorpiões os principais responsáveis pelas ocorrências, com 117 notificações, o que representa 53,7% desse total
Com a chegada do período de seca, a atenção precisa ser redobrada: os acidentes com animais peçonhentos, como escorpiões, aranhas e serpentes, costumam aumentar nesta época do ano. O clima mais quente e a redução da umidade favorecem o deslocamento desses animais em busca de abrigo e alimento, fazendo com que o risco de encontros indesejados seja ainda maior, especialmente em quintais, terrenos baldios e até dentro das casas. Por isso, manter os ambientes limpos e adotar medidas preventivas simples pode salvar vidas.
Os acidentes provocados por animais peçonhentos continuam sendo um desafio para a saúde pública de Várzea Grande. Dados da Vigilância Epidemiológica, extraídos do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), apontam que, entre 2024 e agosto de 2025, foram registrados 235 casos no Município e região, sendo os escorpiões os principais responsáveis pelas ocorrências, com 117 notificações, o que representa 53,7% do total.
Segundo o levantamento, apenas em 2024 foram 130 casos, com maior concentração no 4º trimestre (35,4%). Já em 2025, até o fim de agosto, foram 105 registros, sendo que o 1º trimestre respondeu por 37,1% e o 2º trimestre por 38,1% dos acidentes. A sazonalidade está diretamente associada ao período chuvoso e às mudanças climáticas, que favorecem o surgimento desses animais.
BAIRROS MAIS AFETADOS – A análise dos casos mostra que os bairros Cristo Rei (9 casos), Parque do Lago (7 casos) e Ponte Nova (6 casos, sendo 5 apenas em 2025) concentram o maior número de acidentes com escorpiões. O crescimento expressivo dos registros no bairro Ponte Nova este ano acendeu um alerta para um possível aumento da infestação, relacionado a fatores como condições ambientais, urbanização acelerada e acúmulo de resíduos sólidos.
PERFIL DOS ACIDENTES – Os dados revelam o seguinte cenário para os acidentes com animais peçonhentos em Várzea Grande:
• Escorpiões: 117 casos (53,7%)
• Aranhas: 29 casos (13,3%)
• Abelhas: 27 casos (12,4%)
• Outros animais: 31 casos (14,2%)
• Serpentes: 7 casos (3,2%)
• Lagartas: 2 casos (0,9%)
O levantamento reforça que a maior parte das ocorrências está concentrada em áreas urbanas, o que acompanha o perfil registrado em nível estadual e nacional.
Para a gerente de Vigilância Epidemiológica, Alessandra Carreira, os números reforçam os cuidados contínuos que a população deve ter ao manipular quintais, jardins e ralos de banheiro e pia.
“O escorpionismo tem sido o principal desafio em Várzea Grande e os dados mostram que precisamos fortalecer a vigilância, principalmente, nos bairros com maior incidência. A prevenção é a principal forma de reduzir os riscos e proteger a saúde da população.”
ATENDIMENTO E TRATAMENTO – Em casos de acidentes com animais peçonhentos, a orientação é procurar atendimento médico imediato. O Pronto-Socorro e Hospital de Várzea Grande é a unidade de referência para o Município, onde a população pode buscar auxílio de forma rápida e segura. A farmácia do Pronto-Socorro está abastecida com soros e imunoglobulinas necessárias para o tratamento de casos envolvendo picadas e envenenamentos causados por serpentes, escorpiões, aranhas.
MEDIDAS DE PREVENÇÃO – A Secretaria Municipal de Saúde orienta a população à adotar cuidados simples, mas eficazes, para reduzir os riscos de acidentes:
• Manter quintais e terrenos limpos, evitando o acúmulo de entulhos e resíduos
• Vedar frestas, ralos e portas para impedir a entrada de escorpiões e outros animais
• Evitar o manuseio direto de animais peçonhentos e acionar equipes da zoonose quando necessário
• Procurar atendimento médico imediato em caso de acidente, especialmente crianças e idosos, mais vulneráveis aos efeitos do veneno
Camping Escolar reúnem paratletas de vários estados em Várzea Grande
Mesmo padrão de avaliação aplicado para os estados do Sudeste brasileiro, foi executado durante em Várzea Grande
O ginásio poliesportivo Fiotão foi palco nesta semana, da avaliação física do Camping Escolar – Capacitação de técnicos e paratletas. Ao todo são mais de 200 pessoas, entre crianças, adolescentes que atuam nas modalidades de Tênis de Mesa, Natação, Badminton, Bocha, sendo cadeirantes ou PCDs (Pessoa com Deficiência).
Além dos professores e técnicos da Confederação Paralímpica Brasileira (CPB) os profissionais do Centro de Referência Paralímpico Brasileiro de Várzea Grande (CRPBVG), uniram esforços para trabalhar na avaliação dos alunos. Participaram as delegações de Rondônia, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Goiás e Mato Grosso do Sul.
O superintendente de Esporte e Lazer de Várzea Grande, Edmilson Piranha, fala da parceria com a coordenação regional do CPB pela preferência por Várzea Grande. “É uma avaliação totalmente diferente do convencional, onde crianças e adolescentes que são atendidos pelos nossos programas, recebem uma atenção sobre sua evolução física. Quero enaltecer essa parceria, que envolve nossos professores e técnicos, além dos representantes da confederação que não mediram esforços para realizar essa ação aqui no Fiotão, e estamos juntos sempre”, enalteceu.
Altemir Trapp, supervisor externo da CRPBVG, destacou a importância do camping para o Município, “estamos oportunizando para crianças e adolescentes, que tem talento para se aproximar do paradesporto, por meio dos treinamentos, para conhecer essa rotina de trabalho. Ficamos gratos por Várzea Grande, pelo Estado de Mato Grosso, Universidade Federal, por trabalharmos em cooperação para promover o nicho que é o Camping Escolar”, indagou Altemir.
Hugo Suzuki, coordenador do Camping Regional, informou que o mesmo padrão de avaliação aplicado para os estados do Sudeste brasileiro, foi executado durante os dias dessa semana em Várzea Grande, “a avaliação é importante tanto para os profissionais, quanto para os iniciantes nas modalidades paradesportivas. Essa avaliação vai muito além de mostrar as potencialidades dos paratletas que vamos revelar para uma futura paralimpíada”, pontuou Hugo.
PELA PRIMEIRA VEZ – Devido ao quantitativo de paratletas, Mato Grosso foi escolhido para realizar a avaliação tanto em Cuiabá como no município de Várzea Grande. Ao todo foram 30 alunos e três professores e técnicos, além de um fisioterapeuta do CRPVG.
O Camping Escolar Paralímpico é idealizado e realizado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro desde 2018 e tem como objetivo proporcionar a jovens paratletas, com idade entre 12 e 17 anos, selecionados a partir das Paralimpíadas Escolares, o primeiro contato com a rotina de um atleta de alto rendimento duas vezes ao ano.
Durante o projeto, além das experiências em cada modalidade, os jovens atletas são submetidos às avaliações físicas, têm acompanhamento multidisciplinar e assistem a palestras relacionadas à rotina de alto rendimento. Os atletas que participam do Camping, além de cumprirem todas as atividades propostas pelos técnicos do CPB e das Confederações, têm a responsabilidade de disputar competições regionais ou nacionais de suas modalidades ao longo do ano.
Um sopro de esperança: dona Maria Aparecida realiza sonho de voltar a viver com mais liberdade
Desde 2023, dona Maria vem sendo acompanhada com oxigenoterapia domiciliar, tratamento essencial para manter sua qualidade de vida. Durante esse período, surgiu a necessidade de um equipamento que garantisse maior mobilidade no dia a dia, já que o uso contínuo do oxigênio limita suas atividades fora de casa
Foi com um sorriso no rosto e o coração cheio de gratidão que dona Maria Aparecida da Silva, de 59 anos, recebeu das mãos da prefeita Flávia Moretti (PL) um suporte de cilindro de oxigênio que vai transformar sua rotina e devolver a ela um pouco mais de autonomia e liberdade.
Moradora de Várzea Grande, dona Maria depende do uso contínuo de oxigênio 24 horas por dia. A dificuldade para se locomover e realizar atividades simples do dia a dia, como ir ao mercado, à padaria ou visitar familiares, fazia com que muitos dos seus desejos fossem interrompidos ou exigissem uma verdadeira força-tarefa para que alguém carregasse o cilindro por ela. Mas, agora, com apoio, essa realidade vai começar a mudar.
O encontro entre dona Maria e a prefeita aconteceu no último sábado, 30, durante uma ação social na Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) ‘Alino Ferreira de Magalhães’, no bairro Maringá I. Ao ver a prefeita, dona Maria aproveitou a oportunidade para fazer um pedido muito especial: um suporte de transporte para o cilindro portátil de oxigênio, que a ajudaria a se deslocar com mais facilidade e dignidade.
Sensibilizada com a história, a prefeita acionou imediatamente a equipe da Secretaria Municipal de Saúde que, em parceria com a Emad (Equipe Multiprofissional de Atenção Domiciliar), conseguiu viabilizar a doação do equipamento. E, na última terça-feira (2), a entrega foi realizada.
A prefeita Flávia Moretti fez questão de visitar dona Maria em sua residência para entregar, pessoalmente, o suporte do cilindro, e a emoção tomou conta do encontro.
“É um sonho realizado. Agora posso sair de casa, visitar minha família, fazer minhas compras… Eu estou muito feliz e agradeço de todo o coração”, disse dona Maria, emocionada.
DESAFIOS – A vida de dona Maria nunca foi fácil. Natural de São Paulo, ela chegou a Várzea Grande aos 22 anos, em busca de melhores oportunidades. Aos 8 anos, ainda na infância, começou a fumar para tentar afastar os mosquitos da roça onde vivia, um hábito que, anos depois, comprometeu gravemente seus pulmões. Hoje, ela respira apenas com um deles e precisa do auxílio constante do oxigênio e de medicamentos para broncodilatar as vias respiratórias.
Desde 2023, dona Maria vem sendo acompanhada com oxigenoterapia domiciliar, tratamento essencial para manter sua qualidade de vida. Durante esse período, surgiu a necessidade de um equipamento que garantisse maior mobilidade no dia a dia, já que o uso contínuo do oxigênio limita suas atividades fora de casa. Diante desse cenário, o pedido do suporte foi formalizado e, graças à parceria com a empresa Inove, que se uniu à Prefeitura de Várzea Grande nessa causa, foi possível realizar a doação do suporte de oxigênio portátil.
Para a prefeita Flávia Moretti, histórias como a de dona Maria reforçam o compromisso da gestão em cuidar das pessoas e acolher as necessidades individuais da população.
“Nosso trabalho vai além das grandes obras. É olhar para cada história, cada vida, cada necessidade. Atender à dona Maria é um ato de amor e de respeito pela vida. Continuaremos trabalhando para que mais pessoas tenham dignidade e qualidade de vida”, destacou a prefeita.
O gesto, além de transformar a rotina de dona Maria, também reafirma o compromisso da gestão municipal com políticas públicas que humanizam o cuidado e aproximam a prefeitura da população.
Polícia Civil prende mulher com dois mandados de prisão
Uma mulher procurada por dois mandados de prisão, foi presa pela Polícia Civil, na tarde de sexta-feira (5.9), na zona...
Polícia Civil deflagra operação contra investigados por homicídio e ocultação de cadáver em Guiratinga
A Polícia Civil de Mato Grosso, deflagrou na sexta-feira (5.9), a Operação Canto da Sereia, para cumprimento de mandados judiciais...
Polícia Civil prende idoso procurado por tentativa de homicídio
A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Rondonópolis, prendeu na quinta-feira...
Federação União Progressista anuncia saída da base do governo e entrega de cargos
Os dois partidos da federação têm, juntos, 109 deputados Reprodução TV Câmara Antonio Rueda lê nota em que a federação...
Governo projeta crescimento de 2,44% em 2026 e salário mínimo de R$ 1.631
O valor do salário mínimo previsto para o próximo ano é de R$ 1.631,00. O reajuste foi calculado com base...
Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede
Denúncias de adultização de crianças tornaram tema prioridade O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para quarta-feira...
