Período proibitivo para exploração do manejo sustentável começa nesta quarta-feira (1°)

Os réus Leonardo dos Santos Pires e Viner dos Santos Alves foram condenados pelo Tribunal do Júri de Sinop (a 500km de Cuiabá), nesta terça-feira (31), pelo homicídio qualificado do comerciante Luiz Ney da Silva e por associação criminosa armada. As penas aplicadas foram de 32 anos de reclusão e 25 dias-multa para o primeiro, e 14 anos, seis meses e 15 dias de reclusão e 15 dias-multa para o segundo. A Justiça manteve a prisão preventiva dos condenados.

A dupla foi condenada nos termos da pronúncia, por homicídio duplamente qualificado (motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima). O crime aconteceu em março de 2019. Viner Alves e outro homem já falecido, integrantes de uma organização criminosa, mataram o proprietário do Mercado Maitá, dentro do estabelecimento comercial, com disparos de arma de fogo. O comerciante foi atingido por quatro disparos, pelas costas.

A ordem para execução partiu de Leonardo Pires, um dos chefes da organização, que estava recolhido na Penitenciária Central do Estado (PCE). Como a vítima cultivava amizade com vários policiais militares, eles sempre se faziam presentes no Mercado. E para Leonardo Pires, a frequente presença de policiais contribuía para o baixo rendimento das bocas de fumo instaladas na região, pertencentes à organização criminosa.

Atuou na sessão de julgamento a promotora de Justiça Carina Sfredo Dalmolin.

Crédito da Foto: Reprodução/TV Capital

Fonte: MP MT