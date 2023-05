Personalidades de Cáceres são homenageadas com moções de aplausos

As equipes interessadas em participar dos Jogos do Trabalhador 24h, edição 2023, têm até hoje (2) para se inscreverem na competição, em várias modalidades. O evento é uma parceria da Prefeitura de Sinop, com o Serviço Social da Indústria (Sesi MT) e apoio da Inpasa, e será realizado no próximo final de semana, dias 06 e 07 de maio (sábado e domingo), no Centro Olímpico José Carlos Pasa.

As inscrições das equipes são gratuitas, e podem ser feitas online por times de empresas sediadas em Sinop. Além das atividades esportivas, o evento contará com atrações culturais, com a participação da Orquestra Sesi e uma arena de serviços de saúde e qualidade de vida.

Serão premiados com troféus e medalhas os classificados em primeira, segunda e terceira colocações. As modalidades são: Vôlei misto 4×4; Futevôlei misto; Basquete masculino e feminino; Handebol masculino e feminino; Futsal masculino e feminino; Futebol 7 masculino e Tênis de mesa.

A competição faz parte do calendário esportivo do município e será realizada em comemoração ao Dia do Trabalhador, celebrado ontem (01). Essa é uma ação para promover a qualidade de vida por meio do esporte, aos colaboradores e incentivar a prática esportiva nas empresas. Será um final de semana recheado de competições.

As inscrições das equipes são através do link:

http://solicitacao.gerenciadordecompeticoes.com.br:8075/?&Comp=130472E454&Cli=251A1D1F

Fonte: Prefeitura de Sinop – MT