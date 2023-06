Personalidades políticas e lideranças agradecem à primeira-dama de MT pela atuação com associações de bairros do Estado

Nesta quarta-feira (07.06), a primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes acompanhada do governador Mauro Mendes, participou do Encontro Regional do Programa SER Família Comunitário, organizado pela Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), por meio da Secretaria Adjunta de Assuntos Comunitários. O evento no Hotel Fazenda Mato Grosso, em Cuiabá, reuniu mais de 1000 líderes e presidentes de Associação de Bairros de Cuiabá, Várzea Grande e municípios do interior do Estado.

Com a finalidade de integrar e aproximar as lideranças comunitárias ao Governo do Estado, a mobilização também promoveu palestras motivacionais e ainda ofereceu uma palestra especial sobre o SER Família Capacita, projetado pela primeira-dama Virginia Mendes, com o diretor regional do Senai, Carlos Braguini, que teve como tema “Motivar o líder à capacitação”. A programação também contou com a palestra do Tribunal de Contas do Estado (TCE-MT) com o assessor parlamentar, Carlos Brito, que representou o conselheiro Guilherme Malouf.

“Esse encontro é muito importante, porque a proximidade do Governo do Estado com os líderes comunitários é fundamental para que os resultados cheguem até a população. São eles, voluntários das comunidades que estão diretamente ligados a tudo o que acontece. Este dia confirma o espaço, vez e voz de homens e mulheres que estão à disposição da população”, destacou Virginia Mendes.

A primeira-dama de MT agradeceu à equipe de organização do evento. “De coração agradeço ao secretário adjunto de Assuntos Comunitários Édio Martins pela habilidade com que ele tem desempenhado sua função, à secretária Grasi Bugalho e toda a equipe da Setasc, minha equipe na Unaf. Especialmente a cada liderança presente, pessoas que vieram de longe, nossa gratidão”.

O governador Mauro Mendes falou da satisfação de ver o alinhamento da Setasc com as lideranças comunitárias. “Fico feliz de saber que a Setasc, através da Secretaria Adjunta de Assuntos Comunitários, tem estabelecido uma boa relação com os líderes comunitários. Temos boas parcerias com os presidentes de bairros, principalmente na área social, com a secretária Grasielle que conta com o apoio integral da Virginia, que começa a retomar suas atividades depois de um longo período afastada por motivos de saúde, e logo ela estará participando com vocês das agendas e entregas”.

Joziani Campos, presidente da Associação de Mulheres Empreendedoras de Mato Grosso (Arvend) de Várzea Grande, falou sobre a motivação que a primeira-dama do Estado representa. “A primeira-dama Virginia Mendes é uma inspiração para todas nós, particularmente me inspiro no empoderamento feminino dela, e através do trabalho que ela tem desenvolvido temos conquistado cada vez mais espaço, especialmente com aquelas mulheres que estão na ponta, onde muitas não têm acesso e nem informação. E aqui temos a chance de receber um conteúdo de informação para levar para nossas guerreiras, levando a motivação e mostrando que elas podem chegar onde quiserem”.

O primeiro secretário da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, deputado estadual Max Russi, lembrou a presença do Governo do Estado em todas as áreas e o fortalecimento das ações sociais através do trabalho da primeira-dama do Estado.

“Esse é um Governo que tem trabalhado em todas as áreas e com atenção especial pelo movimento comunitário. Sou prova disso porque participo sempre que possível das agendas sociais com a primeira-dama Virginia Mendes. As ações sociais da primeira-dama do Estado nos municípios atendem diretamente às comunidades em todo Mato Grosso”.

O presidente da Associação de Moradores do Bairro Altos de Cuiabá, Valdemir Gonçalves, destacou a atuação da primeira-dama do Estado nas comunidades. “O trabalho da dona Virginia Mendes é um feito muito grande para as associações de bairro de todo Estado de Mato Grosso. Nos últimos anos ela vem desenvolvendo ações importantes em prol dos menos favorecidos. Neste evento estamos tendo a oportunidade de saber um pouco mais sobre o SER Família Capacita, um programa idealizado por ela, que chega em ótima hora”

Para o deputado federal Fábio Garcia, o Governo de Mato Grosso é exemplo para outros estados, e a dedicação da primeira-dama do Estado é notável. “Nenhum Governo investiu tanto em nosso Estado. Para se ter uma ideia, é o Governo entre tantos do País que mais dedica investimentos em prol de toda população. O governador Mauro Mendes é um gestor nato, que realiza e entrega, mas a Virginia é o coração, é a alma do Governo, é ela quem abraça, quem dá carinho e por isso ela criou o programa SER Família, para que as ações sociais cheguem ao maior número de pessoas que realmente precisam, ela faz tudo por vocês e por todo nosso Estado”.





O representante da comunidade Córrego do Ouro, Nadir Moreira, que atua na Agricultura Familiar na zona rural São Vicente, localizada em Santo Antônio de Leverger, destacou a assistência da primeira-dama Virginia Mendes. “Passamos por período difícil na pandemia e a dona Virginia intercedeu por nós junto ao Governo e fomos contemplados com mais de 900 cestas básicas, uma época em que estávamos em dificuldade porque perdemos o poder de venda, e ela chegou junto a nós dando suporte”, contou.

“Se existe alguém que sabe o que acontece em cada bairro, em cada cidade é o líder comunitário, e que bom que nós temos uma primeira-dama de Estado perto deles com o olhar sensível, sempre vigilante, parceira e atenta às ações sociais para que os resultados cheguem aos que mais precisam”, ressaltou a senadora Margareth Buzetti.

O presidente da União das Associações de Moradores de Bairros de Barra do Garças, José Neto, pontuou os avanços frutos da atenção que têm recebido.

”Estamos honrados por participar deste grande evento e tenho certeza que vou levar para minha comunidade e também para outras associações do meu município o que o nosso governador do Estado e nossa primeira-dama têm a oferecer para nossa classe. O Governo do Estado e a nossa querida primeira-dama Virginia estão de parabéns. Esse é um Governo que trabalha para todos indiferente de classe social, ele atende do pequeno ao grande”, pontuou.

O secretário-chefe da Casa Civil, Mauro Carvalho, ressaltou o trabalho social humanizado do atual Governo, por meio da dedicação voluntária da primeira-dama de Mato Grosso. “Virginia esse aqui é o verdadeiro trabalho de amor ao próximo, essas pessoas dedicam muito tempo do seu dia a ajudar as famílias em seus bairros, reivindicando melhorias em diferentes áreas, eles de fato ajudam no desenvolvimento do Estado. Isso, Virginia, é possível porque você tem um trabalho sólido e dedicado com sua equipe da Unaf, juntamente com a secretária Grasielle e do nosso líder e amigo, secretário Édio, que vem acompanhando esse trabalho há muito anos sempre com foco nas melhorias das comunidades. Deus deu um poder para todos nós, que é o de fazer o bem às pessoas, uma ação que vocês fazem todos os dias”¿.

Fonte: Governo MT – MT