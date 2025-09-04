MATO GROSSO
Pesquisa aponta efeitos promissores da aplicação de calcário e gesso na produtividade da soja em Mato Grosso
Um projeto experimental conduzido por pesquisadores da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), campus de Sinop, em parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso (Fapemat), avaliou o impacto da aplicação de calcário dolomítico e gesso agrícola na cultura da soja em área comercial no município de Sinop. Os primeiros resultados, obtidos na safra 2024/2025, mostram respostas já no primeiro ciclo de cultivo.
A pesquisa foi realizada em 64 parcelas experimentais, com diferentes combinações de doses de calcário e gesso, aplicados superficialmente antes da semeadura. A variedade utilizada foi a Olimpo IPRO (80i82), cultivada em sistema de plantio direto. O ciclo da soja teve início em 20 de outubro e foi concluído com a colheita em 6 de fevereiro, totalizando 109 dias.
O experimento faz parte da Cooperação nº 0251/2024 FAPEMAT/UFMT, Bolsa de Iniciação Científica (IC) da área de Ciências Agrárias conduzida pelo discente Luis Marciano Toniazzo Putton, e coordenado pelo professor Cassiano Spaziani Pereira, e teve como título, “Aplicação de Gesso Agrícola sobre os componentes de produtividade da cultura da soja”.
Entre os indicadores avaliados estavam altura das plantas, diâmetro do caule, número de vagens, número de grãos por vagem, peso de mil grãos, produtividade final, além de análises laboratoriais relacionadas a clorofila, transpiração relativa e nutrição da planta.
Os principais resultados identificados foram:
A aplicação de calcário contribuiu para o aumento da produtividade já na primeira safra, indicando efeito imediato na correção da acidez do solo.
O uso de gesso agrícola elevou o peso médio dos grãos, associado à melhoria da qualidade do produto colhido.
Plantas que receberam gesso apresentaram tendência de maior altura, embora outras características morfológicas tenham variado menos.
O levantamento também registrou redução nos teores de cobre e ferro nas folhas em tratamentos com doses mais elevadas de calcário. O efeito está relacionado ao aumento do pH do solo, que pode diminuir a disponibilidade desses micronutrientes. O dado reforça a necessidade de monitoramento nutricional contínuo e uso equilibrado dos corretivos.
Segundo o coordenador da pesquisa, o professor Cassiano Spaziani Pereira, ”os resultados sugerem que produtores da região, sobretudo em áreas de solos ácidos e baixa saturação por bases, podem se beneficiar da aplicação de calcário e gesso já a partir da primeira safra. No entanto, os efeitos mais consistentes desses insumos tendem a ocorrer de forma acumulativa ao longo dos anos, em função da interação gradual com o perfil do solo”.
O estudo integra um projeto de iniciação científica envolvendo estudantes de Agronomia da UFMT, sob orientação de professores e pesquisadores do campus de Sinop. A equipe pretende dar continuidade ao monitoramento nas próximas safras, avaliando a evolução da fertilidade do solo, a fisiologia da planta e a dinâmica de nutrientes.
Fonte: Governo MT – MT
Escola de Governo abre inscrições para curso de postura do atendimento público
A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag-MT), por meio da Escola de Governo, está com inscrições abertas para mais um curso presencial. Trata-se da formação “A nova postura do atendimento ao público”, com a facilitadora Sirlei Theis. São ofertadas apenas 20 vagas e os interessados podem se inscrever até o dia 12 de setembro, clicando aqui.
A capacitação é exclusiva para servidores de órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual. Com 08 horas-aula, o curso ocorrerá na sede da Escola de Governo, nos dias 17 e 18 de setembro, das 8h às 12h.
O objetivo do curso é fortalecer a atuação dos servidores estaduais no atendimento ao cidadão, por meio do desenvolvimento de uma comunicação clara, empática, representativa e alinhada à missão institucional.
Esta é a quarta turma da capacitação conduzida por Sirlei Theis, especialista em comunicação, oratória e atendimento ao público, e também responsável pelo curso ‘Imersão Oratória de Impacto’
Os participantes que cumprirem 75% da carga horária e as atividades propostas receberão certificado. Vale lembrar também que a confirmação de inscrição será enviada por e-mail e/ou WhatsApp próximo a data da capacitação. Para isso, é imprescindível que os interessados mantenham seu e-mail e telefone atualizados no sistema de inscrição.
Fonte: Governo MT – MT
Jogos Abertos Mato-grossenses reúnem atletas das regiões Médio Norte e Noroeste em Juara
A segunda etapa regional dos Jogos Abertos Mato-grossenses reunirá atletas adultos das regiões do Médio Norte e Noroeste do Estado, de sexta-feira (5.7) a domingo (7.7), em Juara (a 692 km de Cuiabá).
Realizada pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel), a competição conta com times masculinos e femininos em disputas nas modalidades coletivas de basquetebol, futsal, handebol e voleibol.
Cerca de 350 pessoas, entre atletas, técnicos e dirigentes, compõem as delegações participantes do evento. Serão 31 seleções representando os municípios de Aripuanã, Brasnorte, Campo Novo do Parecis, Colniza, Juara, Juína e Tangará da Serra.
As equipes competem pelos títulos de campeões regionais em suas modalidades e gêneros, bem como as vagas para as etapas estaduais, que serão realizadas em novembro. Até lá, haverá outras três etapas regionais no mês de outubro, envolvendo, ao final, todas as regiões do Estado.
Para a realização dos Jogos Abertos Mato-grossenses, a Secel conta com a parceria dos municípios-sedes.
Abertura oficial e competições
A abertura oficial da etapa regional Médio Norte e Noroeste dos Jogos Abertos Mato-grossenses será realizada no sábado (6), às 19h, no Ginásio de Esportes Ângelo Sinval Riva, em Juara.
As competições ocorrerão desta sexta (5) a domingo (7), em diferentes espaços esportivos do município, de acordo com a modalidade.
O basquetebol será disputado nas quadras do Centro Esportivo Júlio Cesar Sirena e da Escola Técnica e Tecnológica de Juara; e os jogos de futsal ocorrerão nos Ginásios Ângelo Sinval Riva e Mauricio Venâncio da Silva.
As partidas de handebol também serão realizadas no Ginásio Ângelo Sinval Riva; enquanto o voleibol terá disputas no Ginásio Fernando Sebastião Scheffer e no Centro Esportivo Júlio Cesar Sirena.
Fonte: Governo MT – MT
