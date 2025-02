Pesquisa sobre história do Vale do Araguaia que venceu programa da Seciteci e Fapemat se torna almanaque

¿Uma pesquisa apoiada pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci) e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso (Fapemat), por meio do do edital Pesquisa e Inovação na Escola (PIE) 2023, se tornou um almanaque, que foi publicado nesta semana. O documento apresenta de forma acessível informações e análises históricas e sociológicas do Vale do Araguaia, abordando a trajetória da Expedição Roncador-Xingu e da Fundação Brasil Central, ao longo dos anos de 1943 a 1967.

A pesquisa foi coordenada pelo professor de História, Luiz Gabriel de Souza Nogueira, com a participação das alunas Lara Beatriz Souza Vieira, Rafaella Vitória Alves dos Santos e Thaynara Lopes Tomé, estudantes da Escola Estadual Militar Tiradentes 3º Sgt. PM Justino Pinheiro dos Santos, da cidade de Água Boa.

Em forma de e-book, a pesquisa já está disponível de forma gratuita. Para ter acesso, basta preencher um formulário online clicando aqui.

O professor Luiz Gabriel, supervisor do projeto, explicou que a iniciativa busca tornar pública uma história pouco conhecida pela maioria dos mato-grossenses.

“Pensei em elaborarmos este material como forma de apoiar o estudo de história regional nas escolas, principalmente aqui da região Vale do Araguaia. É um tema que possui algumas pesquisas acadêmicas, mas ainda é pouco analisado por historiadores. Assim, com este almanaque, ajudaríamos professores e alunos a estudarem o tema a partir deste livro”, contou o professor.

Ao longo da pesquisa, as alunas ajudaram com o levantamento bibliográfico, leitura e discussão das obras, viagens de pesquisa e entrevistas de fontes orais com pioneiros que participaram deste processo histórico. Ao final, o professor Luiz Gabriel redigiu o texto e o professor parceiro José Augusto dos Santos Moraes realizou a diagramação e edição do Almanaque.

Pesquisa e Inovação na Escola (PIE)

As inscrições para a 4ª edição do PIE já estão abertas. Professores e alunos da Rede Estadual podem receber bolsas de até R$ 11 mil em auxílio para projetos de pesquisa científica nas escolas. Além das bolsas, até R$ 15 mil reais poderão ser destinados à compra de equipamentos e materiais de custeio.

O programa irá financiar 100 projetos. Um investimento de R$ 2,6 milhões, oriundos da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação e da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso.

As inscrições seguem até o dia 14 de março. Para mais informações, confira o edital completo clicando aqui.

