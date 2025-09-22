Pesquisadores da Seaf e Empaer apresentam soluções estratégicas e inovação para agricultura de pequena escala

A Secretaria de Estado de Agricultura Familiar (Seaf/MT) participou de evento organizado pela Farmex Agricultura Familiar, no espaço integrado à GreenFarm Show 2025, no Parque Novo Mato Grosso. No evento especialistas e técnicos debateram soluções voltadas às cadeias produtivas estratégicas do estado, incluindo café, cacau, leite, aquaponia (Ciclo Vivo) e frutas tropicais, a exemplo do maracujá, destacando estratégias de manejo, sustentabilidade e inovação tecnológica. A rodada de palestras foram realizadas no sábado (20.9).

O técnico da Empaer, Fabrício Tomaz, abordou as cadeias do café e do cacau, apresentando técnicas avançadas de cultivo, como a seleção de variedades adaptadas às condições climáticas de Mato Grosso, manejo integrado de pragas e doenças, e práticas de conservação do solo.

“Com irrigação eficiente, adubação balanceada e sombreamento parcial, conseguimos aumentar significativamente a produtividade, mesmo em pequenas propriedades”, explicou Tomaz. O objetivo é mostrar que o pequeno produtor pode ter renda consistente mesmo com área reduzida, desde que adote boas práticas e tecnologias adequadas”, destacou Fabrício.

Em seguida, Brasílio Ferreira, coordenador da Seaf, apresentou o projeto Ciclo Vivo em Aquaponia, um sistema integrado que combina a criação de peixes com a produção de hortaliças em ciclo fechado.

“A aquaponia é uma solução inteligente para o pequeno produtor, pois permite economia de água, aproveitamento de insumos e geração de renda com diversificação de culturas. Com o monitoramento correto da qualidade da água e escolha adequada das espécies, é possível alcançar alta produtividade com sustentabilidade”, explicou.

O médico-veterinário da Seaf, Eduardo Silva Dantas, trouxe informações sobre melhoramento genético e manejo do rebanho leiteiro, com foco na produtividade e qualidade do leite.

“O melhoramento genético de alto valor e a inseminação artificial são ferramentas essenciais para elevar a produção de leite nas propriedades familiares. Além disso, o manejo de pastagens e a alimentação balanceada são pilares fundamentais. Com assistência técnica e capacitação, conseguimos transformar a realidade de muitos produtores”, salientou o médico veterinário.

O engenheiro agrônomo e doutor em Agricultura Tropical, Luciano Gomes Ferreira, apresentou os avanços das pesquisas com o maracujazeiro, destacando técnicas como enxertia para controle de fusariose, condução em espaldeira e polinização manual.

“Estamos trabalhando com variedades adaptadas ao clima do Mato Grosso e técnicas que aumentam a produtividade, mesmo em áreas limitadas. Com um bom porta-enxerto e manejo correto, é possível alcançar entre 16 e 28 toneladas por hectare. Mas para isso, é fundamental investir em assistência técnica e integrar o produtor às cooperativas e agroindústrias”, alertou Luciano.

Pela primeira vez, a Feira Estadual da Agricultura Familiar e Turismo Rural (Feaftur) participou do evento. Pelo menos 31 expositores marcaram presença nos quatro dias do Greenfarm Show, apresentando a diversidade da produção familiar mato-grossense e fortalecendo o intercâmbio entre agricultores, técnicos e o setor agroindustrial.

