MATO GROSSO
Pesquisadores da Seaf e Empaer apresentam soluções estratégicas e inovação para agricultura de pequena escala
A Secretaria de Estado de Agricultura Familiar (Seaf/MT) participou de evento organizado pela Farmex Agricultura Familiar, no espaço integrado à GreenFarm Show 2025, no Parque Novo Mato Grosso. No evento especialistas e técnicos debateram soluções voltadas às cadeias produtivas estratégicas do estado, incluindo café, cacau, leite, aquaponia (Ciclo Vivo) e frutas tropicais, a exemplo do maracujá, destacando estratégias de manejo, sustentabilidade e inovação tecnológica. A rodada de palestras foram realizadas no sábado (20.9).
O técnico da Empaer, Fabrício Tomaz, abordou as cadeias do café e do cacau, apresentando técnicas avançadas de cultivo, como a seleção de variedades adaptadas às condições climáticas de Mato Grosso, manejo integrado de pragas e doenças, e práticas de conservação do solo.
“Com irrigação eficiente, adubação balanceada e sombreamento parcial, conseguimos aumentar significativamente a produtividade, mesmo em pequenas propriedades”, explicou Tomaz. O objetivo é mostrar que o pequeno produtor pode ter renda consistente mesmo com área reduzida, desde que adote boas práticas e tecnologias adequadas”, destacou Fabrício.
Em seguida, Brasílio Ferreira, coordenador da Seaf, apresentou o projeto Ciclo Vivo em Aquaponia, um sistema integrado que combina a criação de peixes com a produção de hortaliças em ciclo fechado.
“A aquaponia é uma solução inteligente para o pequeno produtor, pois permite economia de água, aproveitamento de insumos e geração de renda com diversificação de culturas. Com o monitoramento correto da qualidade da água e escolha adequada das espécies, é possível alcançar alta produtividade com sustentabilidade”, explicou.
O médico-veterinário da Seaf, Eduardo Silva Dantas, trouxe informações sobre melhoramento genético e manejo do rebanho leiteiro, com foco na produtividade e qualidade do leite.
“O melhoramento genético de alto valor e a inseminação artificial são ferramentas essenciais para elevar a produção de leite nas propriedades familiares. Além disso, o manejo de pastagens e a alimentação balanceada são pilares fundamentais. Com assistência técnica e capacitação, conseguimos transformar a realidade de muitos produtores”, salientou o médico veterinário.
O engenheiro agrônomo e doutor em Agricultura Tropical, Luciano Gomes Ferreira, apresentou os avanços das pesquisas com o maracujazeiro, destacando técnicas como enxertia para controle de fusariose, condução em espaldeira e polinização manual.
“Estamos trabalhando com variedades adaptadas ao clima do Mato Grosso e técnicas que aumentam a produtividade, mesmo em áreas limitadas. Com um bom porta-enxerto e manejo correto, é possível alcançar entre 16 e 28 toneladas por hectare. Mas para isso, é fundamental investir em assistência técnica e integrar o produtor às cooperativas e agroindústrias”, alertou Luciano.
Pela primeira vez, a Feira Estadual da Agricultura Familiar e Turismo Rural (Feaftur) participou do evento. Pelo menos 31 expositores marcaram presença nos quatro dias do Greenfarm Show, apresentando a diversidade da produção familiar mato-grossense e fortalecendo o intercâmbio entre agricultores, técnicos e o setor agroindustrial.
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Estudo de servidores da SES é reconhecido nacionalmente
O farmacêutico Weder Felipp Ochiuto Carvalho e a nutricionista Graciane Catarina Magalhães, ambos servidores da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT), tiveram trabalho científico aprovado no XIII Fórum Brasileiro sobre Assistência Farmacêutica e Farmacoeconomia (FAFF 2025), um dos mais importantes congressos do setor no país.
Carvalho é o autor principal do estudo, intitulado “Medicamentos para o Tratamento da Asma Eosinofílica Grave na Perspectiva de um Informe de Monitoramento do Horizonte Tecnológico (MHT)”, em coautoria com Graciane. O trabalho iniciou na especialização em Avaliação de Tecnologias em Saúde da Escola de Saúde Pública de MT, vinculada à SES.
“Nosso estudo resultou em quatro moléculas para o tratamento da asma, sendo que uma delas foi incorporada ao SUS [Sistema Único de Saúde] recentemente, uma já tem registro e comercialização no mercado farmacêutico, porém ainda não foi incorporada, e duas estão em fase de finalização de estudos e devem ser registradas em breve”, explicou o farmacêutico.
Conforme Carvalho, a dupla realizou uma varredura em bancos de dados internacionais de pesquisas clínicas e sites de agências reguladoras para encontrar novos medicamentos em desenvolvimento contra a asma eosinofílica grave. Depois, selecionou os mais promissores, em fase final de teste em humanos ou com pedido de registro para comercialização em outros países, e consolidou as informações em um relatório técnico.
“É o Informe de Monitoramento do Horizonte Tecnológico (MHT), que ajuda os gestores da saúde na tomada de decisões. Esse documento não diz se o remédio deve ser comprado ou não, mas funciona como um mapa detalhado, mostrando o que está vindo por aí e qual o possível cenário para o tratamento da doença no futuro”, afirmou Carvalho.
O monitoramento avalia as drogas emergentes que estão surgindo no mercado e que podem impactar a saúde pública. “Prevendo o que está vindo no futuro na área farmacêutica, é possível antecipar uma previsão de impacto orçamentário. Ou caso não seja incorporado na Rename [Relação Nacional de Medicamentos Essenciais], o Estado pode fazer um protocolo de âmbito estadual e assim diminuir os custos com judicialização”, complementou.
A pesquisa não só foi aceita para exibição no evento em Belo Horizonte (MG), em setembro, mas também concorreu ao Prêmio JAFF, que reconhece os melhores trabalhos apresentados.
Segundo o farmacêutico, a aprovação do estudo é um reconhecimento importante da produção científica desenvolvida em Mato Grosso e reforça a importância da atuação de farmacêuticos na gestão e na avaliação de novas tecnologias em saúde, contribuindo para a qualificação do Sistema Único de Saúde (SUS).
“Fico extremamente honrado em ter nosso trabalho selecionado para um fórum tão importante como o FAFF. O Monitoramento do Horizonte Tecnológico é uma ferramenta estratégica que nos permite planejar o uso das novas terapias. Apresentar essa perspectiva, focada no tratamento da asma eosinofílica grave, é uma oportunidade de compartilhar o conhecimento e discutir as melhores estratégias para garantir o acesso e a sustentabilidade do SUS”, disse.
Graciane também comemorou a aprovação. “Experenciar a exposição do nosso primeiro trabalho sobre Monitoramento do Horizonte Tecnológico em um evento da magnitude do FAFF é uma experiência ímpar, relevante e que nos inspira a seguir e alçar voos mais altos em prol de uma Assistência Farmacêutica acessível, equitativa e sustentável no contexto do SUS”, concluiu.
O FAFF reúne anualmente os principais especialistas, gestores, acadêmicos e profissionais da área para debater temas cruciais como inovação, acesso e sustentabilidade na Assistência Farmacêutica.
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
SES e Ministério Público analisam contratos com hospitais filantrópicos em MT
A Secretaria de Estado de Saúde (SES) realizou uma reunião, nesta segunda-feira (22.9), para debater a aplicação dos contratos firmados junto aos hospitais filantrópicos em Mato Grosso. A agenda teve o objetivo de analisar a regularidade da execução contratual por parte das unidades.
De acordo com o secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo, o diálogo com os órgãos de controle é fundamental para dar transparência às ações da SES.
“Para nós, é importante que o Ministério Público esteja a par da legalidade dos contratos e também da execução apresentada pelas unidades filantrópicas contratadas pelo Estado. A SES trabalhou para ampliar a abrangência desses contratos, com o objetivo de facilitar o atendimento à população”, disse o secretário de Estado.
Já o promotor da 7ª Promotoria de Justiça Cível de Tutela da Saúde Coletiva, Milton Mattos, destacou que o Ministério Público busca analisar a aplicação dos contratos firmados pela SES junto aos hospitais filantrópicos, para verificar se há alguma providência a ser tomada.
“A ideia do Ministério Público é verificar em que pé está o cumprimento desses contratos, o que o Estado tem de proposta de aditivo ou de iniciação de novos serviços e também, relacionado à fila da regulação, como pode ser melhorada a oferta dos serviços”, declarou.
Também participaram da reunião o secretário adjunto de Atenção e Vigilância à Saúde, Juliano Melo; a secretária adjunta do Complexo Regulador, Fabiana Bardi; a secretária adjunta de Unidades Especializadas, Patrícia Neves; e a servidora Elaine Morita.
Fonte: Governo MT – MT
Federação União Progressista anuncia saída da base do governo e entrega de cargos
Os dois partidos da federação têm, juntos, 109 deputados Reprodução TV Câmara Antonio Rueda lê nota em que a federação...
Governo projeta crescimento de 2,44% em 2026 e salário mínimo de R$ 1.631
O valor do salário mínimo previsto para o próximo ano é de R$ 1.631,00. O reajuste foi calculado com base...
Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede
Denúncias de adultização de crianças tornaram tema prioridade O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para quarta-feira...
