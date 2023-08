Pet Pedal da Semob e Bem-Estar Animal arrecadam rações nesta terça na Orla do Porto II

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob) e da secretaria-adjunta de Bem-Estar Animal, vem se preparando para realizar o evento solidário, o “Pet Pedal”, que ocorrerá no dia 5 de setembro, às 20h30, no Parque Tia Nair, e tem como objetivo a arrecadação de rações para a doação aos protetores e cuidadores de animais cadastrados no município. Essa iniciativa atende a um pedido do prefeito Emanuel Pinheiro, que tem um forte compromisso com as causas animais.

Os pontos de coleta para as doações de ração estarão disponíveis nesta terça-feira (29), no ponto de partida tradicional do “Pedal da Semob”, localizado na Orla do Porto II, e na AgroPev Agropecuária, situada na Couto Magalhães, 2785, Centro de Várzea Grande. Essa distribuição estratégica de pontos de coleta visa facilitar a participação dos cidadãos que desejam contribuir para a causa.

Um dos organizadores do Pedal Semob, Raimundo Alves Ribeiro, explica que os ciclistas irão sair da Orla do Porto II, rumo ao Parque Tia Nair, local onde serão realizados sorteios de brindes. “Iremos realizar o evento no Parque,porém, após sairmos da Orla do Porto. O pedal será realizado para arrecadar alimentos aos animais que são cuidados por protetores e cuidadores deles”.

A ação está sendo organizada com colaboração da Secretaria do Bem-Estar Animal para beneficiar os animais. Essa iniciativa marca o primeiro “Pet Pedal” da Semob e da Secretaria do Bem-Estar Animal, proporcionando um espaço para unir os amantes de animais em prol de uma causa nobre.

Nos últimos cinco anos, a equipe da Semob tem se destacado por suas ações beneficentes, incluindo campanhas de arrecadação de alimentos e brinquedos. O “Pet Pedal” é uma extensão natural desses esforços, concentrando-se desta vez no bem-estar dos animais de estimação e reforçando o compromisso da administração municipal em criar uma comunidade solidária e consciente.

O “Pet Pedal” não apenas tem a importância do cuidado animal, mas também promove um estilo de vida saudável e ativo para os cidadãos e seus animais de estimação. O evento busca criar um ambiente positivo e engajado, onde os participantes possam se divertir, fazer exercícios e, ao mesmo tempo, fazer uma diferença positiva na vida dos animais que precisam de apoio.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT