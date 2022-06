PF prende mulheres com mais de 50 kg de maconha em aeroporto 

A Polícia Federal prendeu em flagrante, na noite desta terça-feira, 7/6, no Aeroporto Internacional Aluízio Alves, em São Gonçalo do Amarante, na Grande Natal, uma mulher de 24 anos e outra de 23, por trafico interestadual de drogas. Com elas foram apreendidos 54,5 kg de maconha.

A ação aconteceu quando os policiais realizavam inspeção de rotina com o emprego dos cães detectores de drogas no setor de desembarque doméstico. Ao vistoriarem os passageiros de um voo que teve origem em Navegantes/SC, quatro malas de conteúdo suspeito foram imediatamente separadas e identificadas as suas proprietárias, as quais seguiram conduzidas até a PF para averiguação.

Ao serem abertas as bagagens na presença de testemunhas, foram encontrados camuflados em peças de roupas e cobertores, quatro pacotes envoltos em fitas adesivas contendo um total de 68 tabletes da droga. Diante do que foi encontrado, as mulheres foram presas e levadas até a Superintendência da PF para os devidos procedimentos de autuação.

No interrogatório, as suspeitas afirmaram terem sido aliciadas por um homem que conheceram na rodoviária de Florianópolis/SC, cujo nome não sabiam dizer, o qual teria custeado as suas passagens, outras despesas e prometido uma gratificação de R$ 2 mil caso fizessem a entrega das malas em Natal, onde seriam procuradas tão logo estivessem hospedadas.

Ambas foram indiciadas com base na Lei Antidrogas e permanecem à disposição da Justiça.