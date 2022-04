PGE elabora cartilha para orientar servidores públicos estaduais sobre as vedações eleitorais

Desde que a Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) passou a incluir os símbolos internacionais de acessibilidade na carteira de identidade, em outubro de 2020, já foram emitidos 603 documentos contendo o símbolo do Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Além desse, há ainda a possibilidade de incluir outros quatro que indicam deficiência física, auditiva, intelectual e visual. O serviço será mantido na nova carteira de identidade nacional unificada, que deverá ser implementada até março de 2023 em Mato Grosso.

Os símbolos internacionais de acessibilidade são fundamentais para promover a inclusão social dessas pessoas. Pensando nisso, Marta Martins, mãe de uma criança diagnosticada com TEA, procurou o serviço em questão, fornecido pela Diretoria Metropolitana de Identificação Técnica (DMIT) da Politec.

“O autista muitas vezes não é identificado por características físicas, então, a inclusão do símbolo de acessibilidade na carteira de identidade facilita muito. Se você vai ao mercado e a sua criança é autista, não importa se ela está dentro do espectro leve, moderado ou severo, ela pode ter crises com barulhos ou agitação. Com a carteira a gente passa mais facilmente em filas e em bancos. A gente não precisa ficar esperando, então esse serviço ajudou muito”, disse.

Para solicitar a inclusão dos símbolos de acessibilidade no RG, o requerente deverá procurar um dos postos de identificação credenciados em todo o Estado e apresentar a certidão de nascimento ou casamento original, laudo médico atestando a condição de saúde, bem como os comprovantes dos documentos opcionais que desejar incluir. Nos postos equipados com kits biométricos, a fotografia, a assinatura e as impressões digitais são colhidas durante o atendimento.

Em Cuiabá e Várzea Grande, o atendimento é realizado nas unidades do Ganha Tempo dos bairros Morada da Serra, Praça Ipiranga e Cristo Rei. O agendamento deve ser feito através do site do Ganha Tempo.

Há ainda possibilidade de agendar o atendimento no Espaço Cidadania da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (AL/MT), nesse caso o agendamento deve ser feito através do telefone (65) 3313-6529.

Dia Mundial de Conscientização do Autismo

Neste sábado (02.03) é comemorado o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, data criada pela Organização das Nações Unidas (ONU) com o objetivo de difundir informações e assim reduzir a discriminação e o preconceito que cercam as pessoas afetadas pelo transtorno.

*Com supervisão de Tita Mara Teixeira