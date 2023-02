Piso da enfermagem: Municípios não são ouvidos e temem colapso da saúde pública e desassistência da população

Foi realizada nessa quarta-feira (01), a reunião de mobilização e apresentação do programa de regularização fundiária e das equipes de cadastramento social e topografia, aos moradores e lideranças das Chácaras Silvia. O trabalho faz parte do programa REURB, chamado de “Escritura na Mão”, que irá contemplar cerca de 80 famílias no bairro, com a escrituração dos imóveis. O encontro contou com a presença do prefeito Roberto Dorner, vereadores, lideranças, secretários municipais, além de moradores do local.

“Estamos aqui hoje para fazer o lançamento e orientar a população, para receber as equipes de trabalho. É um encontro pra avisar que o trabalho esta continuando, que estamos fazendo e em pouco tempo vamos entregar esses documentos. Agradeço a todos os vereadores que estão nos apoiando e colaborando com esse trabalho, independentemente de partido, porque nosso objetivo é Sinop. Importante lembrar que o terreno sem documento só vale a posse, mas com esse documento definitivo, vai valorizar muito e trazer mais segurança a todos. No total são mais de 2 mil imóveis, por isso vamos beneficiar os bairros em que as famílias não tem condições de fazer essa regularização, oferecendo de forma gratuita toda a documentação”, disse o prefeito de Sinop, Roberto Dorner.

O empresário e representante do bairro, Mecson dos Santos, comemorou o início dos trabalhos no local. “A gente fica muito feliz, queremos agradecer o prefeito Roberto Dorner, aos vereadores, pelo empenho e dedicação em trazer essa escritura, que vai ser muito bom pra nós. Agradecer a cada um por estarem fazendo essa força pra a gente aqui”, destacou.

A vereadora Professora Graciele, destacou a importância da escrituração das Chácaras. “A gente sempre vinha recebendo demandas, porque a ausência da documentação gera uma insegurança pra população e também sobre a manutenção desses bairros, que só pode ser feita partir do momento que são regularizados esses bairros. Então, é uma vitoria aqui para os moradores da Chácara Silvia, assim como os outros que nós estamos trabalhando, e sem dúvida a população fica muito grata por esse trabalho do executivo, do prefeito Roberto Dorner, por essa iniciativa que vai melhorar a vida de cada um deles”, pontuou.

Esse é o maior programa de regularização fundiária urbana já realizado no município, que tem como objetivo resolver um importante gargalo, que era a falta do título de propriedade de bairros antigos de Sinop. No final de 2022 foram entregues mais de 800 escrituras para moradores do Jardim do Ouro, Chácaras Planalto e Chácaras de Lazer São Cristóvão I e II. Os colaboradores da FUNCERN, que estão fazendo o trabalho de campo visitando as residências dos bairros selecionados, estão usando uniforme (camiseta com o nome do projeto “Escritura na Mão”) e crachá de identificação. Uma cartilha explicativa também foi entregue aos moradores. Além do evento de ontem, também será lançado, hoje (02), o projeto na Comunidade Vitória.

Também estavam presentes no evento, os vereadores Paulinho Abreu, Moisés do Jardim do Ouro, Célio Garcia e Lucinei do São Cristóvão.

Fonte: Prefeitura de Sinop – MT