PJMT divulga passo a passo prático para instalação e vinculação de autenticadores para acesso ao PJe

Com a obrigatoriedade do Múltiplo Fator de Autenticação (MFA), que entrou em vigor no início de novembro, o Poder Judiciário de Mato Grosso (PJMT) orienta usuárias e usuários externos do Processo Judicial Eletrônico (PJe) a realizarem a configuração dos próprios aplicativos autenticadores o quanto antes.

O processo é simples e rápido. Veja o passo a passo:

1️⃣ Instale o aplicativo autenticador (FreeOTP, Google Authenticator ou Microsoft Authenticator);

2️⃣ Acesse o PJe e faça login com CPF e senha;

3️⃣ Escaneie o QR Code exibido na tela;

4️⃣ Digite o código de seis dígitos gerado pelo aplicativo e clique em Cadastrar.

Após esse processo inicial, o app autenticador ficará vinculado permanentemente à conta do usuário, dispensando repetições do QR Code nos próximos logins.

Os tokens físicos e digitais deixam de ser aceitos.

Página de Ajuda MFA – TJMT

👉 Acesse a página do MFA no PJe: https://www.tjmt.jus.br/pagina/acesso-ao-pje

📘 Consulte também os manuais disponíveis em:

Manual 2FA PJe TJMT – GOVBR https://intranet-mc.tjmt.jus.br/portaldaintranet-arquivos-prod/cms/Manual_2_FA_P_Je_TJMT_GOVBR_579c5d5700.pdf

Manual 2FA PJe TJMT – Autenticadores https://intranet-mc.tjmt.jus.br/portaldaintranet-arquivos-prod/cms/Manual_2_FA_P_Je_TJMT_Autenticadores_0db21e737a.pdf

Suporte técnico

Em caso de dúvidas ou dificuldades no acesso com autenticação multifatorial, os usuários poderão entrar em contato com os canais de suporte exclusivos da CTI, disponíveis a partir de 3 de novembro:

– OAB-MT: (65) 3617-3909

– MPMT / PGE-MT / Defensoria Pública de MT: (65) 3617-3910

