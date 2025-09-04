PL de Chico Guarnieri reconhece Campo Novo do Parecis como “Capital do Etnoturismo de MT”

O deputado estadual Chico Guarnieri (PRD) apresentou o Projeto de Lei nº1364/2025 que declara Campo Novo do Parecis como a “Capital do Etnoturismo no Estado de Mato Grosso”. O município se localiza a 428 km da Capital Cuiabá, e abriga 14 aldeias indígenas, sendo 8 delas às margens de rios cristalinos de beleza ímpar. A proposta foi lida na sessão ordinária da Assembleia Legislativa de Mato grosso (ALMT), desta quarta-feira (3), e agora segue tramitação.

O parlamentar, que preside a Comissão de Indústria, Comércio e Turismo, destacou a importância do projeto. Ele lembrou da visita que fez ao município e foi recebido pelo prefeito Edilson Piaia e a primeira-dama, Claudirene Piaia (Nega Piaia). Na ocasião, Chico Guarnieri foi a algumas das aldeias indígenas locais, onde conheceu o potencial turístico de Campo Novo do Parecis e também ouviu as demandas indicadas por quem já atua nesse setor.

“Sabemos a importância da conservação ambiental e de culturas como a indígena. O etnoturismo atrai muitas pessoas que buscam uma vivência e aprendizados sobre a cultura, crenças, costumes, pintura corporal e culinária. Estar em uma aldeia e contemplar seu ambiente proporciona não somente a experiência, como também o conhecimento mais profundo da história local, do povo, entre outras atividades”, afirmou Chico Guarnieri.

Destaques turísticos – Entre as belezas naturais da região de Campo Novo do Parecis está a cachoeira Salto Utiariti, na terra indígena Paresí. O local, por onde passou o Marechal Rondon entre 1907 e 1915, também foi sede da Missão Jesuíta entre 1940 e 1970, com ruínas das construções antigas ainda visíveis.

Foto: GILBERTO LEITE/SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Para o povo Haliti, a Ponte de Pedra marca a origem de seu povo e de outros grupos indígenas. Segundo a tradição, irmãos emergiram de uma fenda na pedra, liderados pelo irmão mais velho, Wazare, que nomeou tudo e guiou os demais povos, incluindo os ancestrais dos não indígenas, os mahalithyarenae-imuti.

O Salto Belo oferece atividades como rafting e rapel, além de área segura para acampamento. É um dos pontos mais visitados da região, onde turistas podem vivenciar a cultura local.

A aldeia Wazare, a 70 km de Campo Novo do Parecis, é comandada pelo cacique Rony Azoinace e tem foco no etnoturismo. Os visitantes são recepcionados com cantos e danças e participam de atividades que mostram os costumes e a pintura corporal, terminando com um banho no Rio Verde.

O Balneário Rio Verde é bastante procurado pela proximidade e custo-benefício. Próximo, o Balneário do Hawaii, às margens do Rio Verde, oferece experiências de camping a cerca de 50 km da cidade.

A Cachoeira Salto da Mulher, na aldeia homônima, é formada pelo Rio Sacre, com águas transparentes e verde-esmeralda, em meio a uma paisagem encantadora.

Na Aldeia Quatro Cachoeiras, maioria dos moradores descendentes do cacique Narciso Kaizazase preservam os costumes indígenas tradicionais da região.

Fonte: ALMT – MT