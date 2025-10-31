Connect with us

Planejamento 2026: revisão de enquadramento pode melhorar caixa

31/10/2025

Em meio a um cenário tributário cada vez mais complexo e sujeito a fiscalizações rigorosas, empresas do agronegócio iniciam o planejamento para 2026 com um alerta: revisar o enquadramento fiscal deixou de ser mera formalidade e passou a ser ferramenta estratégica para proteger o caixa, ampliar a recuperação de créditos e evitar riscos que podem comprometer a saúde financeira.

No agro, a classificação da empresa como revenda ou indústria faz diferença não apenas no recolhimento do ICMS — responsável por mais de 80% da arrecadação dos estados —, mas também na margem operacional e na eficiência do aproveitamento dos créditos tributários. Enquanto indústrias que processam produtos gozam de maior potencial para abater ICMS em compras e insumos, revendas têm margem bem menor, sobretudo quando submetidas à substituição tributária.

Especialistas do setor reforçam que a revisão do enquadramento, além de evitar pagamento desnecessário de impostos, pode resgatar créditos “esquecidos”, impulsionando o fluxo de caixa já no curto prazo. Em levantamentos recentes, cerca de um terço das empresas do agronegócio operava com enquadramento inadequado — erro que não aparece como despesa, mas corrói silenciosamente o lucro da operação.

Casos de CNAE mal escolhido, regime de apuração fiscal equivocado e documentação incompleta são comuns e trazem dois prejuízos principais: perdas financeiras na apropriação de créditos e aumento do risco de autuações, especialmente em estados como São Paulo, onde a Secretaria da Fazenda ampliou o cruzamento eletrônico de informações fiscais desde 2023.

A recomendação de consultores tributários é que a revisão ocorra ainda no último trimestre do ano, antes de iniciar 2026. O ajuste vai além do cadastro: pode exigir mudanças operacionais, adequação de documentos fiscais e revisão das rotinas de faturamento — cada regime fiscal possui regras próprias e exige atenção técnica permanente.

Para se manter competitivo, o produtor ou empresário rural precisa investir em educação fiscal e tomar decisões baseadas em planejamento estruturado, não apenas na reação a autuações ou notificações. Um bom planejamento transforma o tributo, tradicionalmente visto como passivo, em oportunidade de ganho — reforçando o caixa do negócio, melhorando a rentabilidade e reduzindo riscos jurídicos.

A recomendação é clara: busque o apoio de profissionais e repense o modelo fiscal da empresa. Num ambiente cada vez mais fiscalizado, planejamento tributário deixou de ser custo: tornou-se diferencial competitivo e garantia de continuidade no agronegócio brasileiro.

Fonte: Pensar Agro

Anec estima que venda de grãos atinja 153,18 milhões de toneladas em 2025

2 horas atrás

31/10/2025

Estimativas da Associação Nacional dos Exportadores de Cereais (ANEC) são de que as exportações brasileiras de soja, farelo de soja, milho e trigo alcancem 153,18 milhões de toneladas até o final de 2025. O volume demonstra a força do setor, mesmo diante dos desafios de clima, logística e preços.

A soja em grão continua sendo o carro-chefe das exportações do Brasil, somando mais de 102 milhões de toneladas embarcadas até outubro, um crescimento de 5% sobre o desempenho do ano passado. A demanda internacional segue firme, puxada principalmente pela China, e os preços globais mostraram sinais de recuperação após quedas no início do ano. Os portos de Santos, Paranaguá e São Luís/Itaqui concentram a maior parte da saída da oleaginosa para o mundo.

O farelo de soja, destinado sobretudo aos mercados europeu e asiático para produção de ração animal, também registrou movimentação relevante: 19,48 milhões de toneladas exportadas até outubro. Embora o volume esteja abaixo dos 22,84 milhões exportados em 2024, a demanda permanece sólida, com embarques concentrados nos portos do Rio Grande, Santos e Paranaguá.

O milho enfrentou retração significativa nas exportações em 2025, com apenas 30,14 milhões de toneladas embarcadas contra 37,83 milhões um ano antes — queda de cerca de 20%. A segunda safra menor, reflexo das condições climáticas adversas e do maior consumo interno (especialmente para ração e produção de etanol), foram fatores-chave para esse recuo. O Brasil mantém a posição de grande exportador mundial, atrás apenas dos Estados Unidos.

O trigo ganhou destaque pelo aumento nas vendas externas, totalizando 1,47 milhão de toneladas até outubro. O crescimento se deve à diversificação dos destinos, como países da América do Sul e norte da África, ampliando as oportunidades para o cereal brasileiro.

A movimentação nacional nos portos seguiu em ritmo elevado. Santos liderou com 477 mil toneladas de soja e 567 mil de milho embarcados na semana 43. Paranaguá aparece em segundo, enquanto portos do Norte — Santarém, Barcarena, São Luís/Itaqui — consolidam o chamado Arco Norte como importante opção logística, agregando competitividade ao Brasil no comércio internacional de grãos.

Para o último bimestre a tendência é de continuidade do protagonismo da soja, com os preços e demanda internacional sustentando o ritmo dos negócios. Já o milho deve permanecer pressionado por estoques e consumo, exigindo atenção do produtor na hora de planejar vendas e negociar contratos. O trigo aparece como alternativa de diversificação, enquanto o avanço logístico nacional abre novas oportunidades de embarque e escoamento.

Fonte: Pensar Agro

Estado inicia amanhã campanha de atualização do estoque de rebanhos

2 horas atrás

31/10/2025

A partir deste sábado, 1º de novembro, o Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso (Indea) abre a campanha de atualização obrigatória do estoque de rebanhos no Estado. Criadores de bovinos, bubalinos, suínos e aves comerciais, além de outras espécies como ovinos, caprinos, equinos, muares, asininos, aves de subsistência, peixes e abelhas, devem informar ao Indea a quantidade de animais e os dados da propriedade.

A relevância da medida se reflete na força do setor: Mato Grosso mantém o maior rebanho bovino do Brasil, com 32,1 milhões de cabeças em 2025, segundo dados do IBGE. Isso representa cerca de 13,8% do efetivo nacional, que totaliza aproximadamente 234,7 milhões de animais neste ano. Os estados de Pará (10,7%), Goiás (10,1%), Minas Gerais (9,3%) e Mato Grosso do Sul (7,9%) completam o ranking nacional do setor bovino, mas nenhum supera o protagonismo mato-grossense na pecuária.​

O município de Cáceres se destaca como líder regional, com cerca de 1,4 milhão de animais, seguido de Vila Bela da Santíssima Trindade e Juara, ambos acima de 900 mil cabeças.

A partir de 7 de novembro, quem não fizer a declaração estará sujeito a multa de R$ 6.800,00 e impedimento na emissão da Guia de Trânsito Animal (GTA), exceto para animais destinados ao abate imediato. O objetivo é fortalecer o monitoramento sanitário, facilitar o controle de doenças e garantir acesso a mercados cada vez mais exigentes em relação à rastreabilidade.

A declaração pode ser feita pelo site do Indea (clique aqui) ou presencialmente nas unidades do órgão. Para o produtor rural mato-grossense, manter o cadastro em dia é fundamental para evitar penalidades e preservar a competitividade do estado tanto no mercado brasileiro quanto nas exportações globais.

Fonte: Pensar Agro

SEGURANÇA31/10/2025

Primeira-dama e PM entregam medalhas em comemoração ao Dia da Mulher Policial Militar nesta sexta-feira (31)

A primeira-dama Virginia Mendes e a Polícia Militar de Mato Grosso entregam, na manhã desta sexta-feira (31.10), condecorações e medalhas...
SEGURANÇA30/10/2025

Polícia Civil prende homem condenado por tráfico de drogas e divulgação de material pornográfico

A Polícia Civil de Mato Grosso cumpriu, nesta quinta-feira (30.10), um mandado de prisão contra um homem de 31 anos,...
SEGURANÇA30/10/2025

Polícia Civil prende homem que abusou sexualmente de enteada por mais de 8 anos

A Polícia Civil de Mato Grosso cumpriu, nesta quinta-feira (30.10), um mandado de prisão preventiva de um homem que abusou...

Brasil17/10/2025

As regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola

Profissional terá de fazer curso para oferecer aulas de direção O Ministério dos Transportes divulgou os requisitos para instrutor autônomo...
Brasil17/10/2025

Cancelada a sessão do Congresso que analisaria vetos e LDO

  Andressa Anholete/Agência Senado O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, cancelou a sessão desta quinta-feira (16), na qual seriam...
Brasil07/10/2025

Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos

Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...

