AGRONEGÓCIO
Planejamento 2026: revisão de enquadramento pode melhorar caixa
Em meio a um cenário tributário cada vez mais complexo e sujeito a fiscalizações rigorosas, empresas do agronegócio iniciam o planejamento para 2026 com um alerta: revisar o enquadramento fiscal deixou de ser mera formalidade e passou a ser ferramenta estratégica para proteger o caixa, ampliar a recuperação de créditos e evitar riscos que podem comprometer a saúde financeira.
No agro, a classificação da empresa como revenda ou indústria faz diferença não apenas no recolhimento do ICMS — responsável por mais de 80% da arrecadação dos estados —, mas também na margem operacional e na eficiência do aproveitamento dos créditos tributários. Enquanto indústrias que processam produtos gozam de maior potencial para abater ICMS em compras e insumos, revendas têm margem bem menor, sobretudo quando submetidas à substituição tributária.
Especialistas do setor reforçam que a revisão do enquadramento, além de evitar pagamento desnecessário de impostos, pode resgatar créditos “esquecidos”, impulsionando o fluxo de caixa já no curto prazo. Em levantamentos recentes, cerca de um terço das empresas do agronegócio operava com enquadramento inadequado — erro que não aparece como despesa, mas corrói silenciosamente o lucro da operação.
Casos de CNAE mal escolhido, regime de apuração fiscal equivocado e documentação incompleta são comuns e trazem dois prejuízos principais: perdas financeiras na apropriação de créditos e aumento do risco de autuações, especialmente em estados como São Paulo, onde a Secretaria da Fazenda ampliou o cruzamento eletrônico de informações fiscais desde 2023.
A recomendação de consultores tributários é que a revisão ocorra ainda no último trimestre do ano, antes de iniciar 2026. O ajuste vai além do cadastro: pode exigir mudanças operacionais, adequação de documentos fiscais e revisão das rotinas de faturamento — cada regime fiscal possui regras próprias e exige atenção técnica permanente.
Para se manter competitivo, o produtor ou empresário rural precisa investir em educação fiscal e tomar decisões baseadas em planejamento estruturado, não apenas na reação a autuações ou notificações. Um bom planejamento transforma o tributo, tradicionalmente visto como passivo, em oportunidade de ganho — reforçando o caixa do negócio, melhorando a rentabilidade e reduzindo riscos jurídicos.
A recomendação é clara: busque o apoio de profissionais e repense o modelo fiscal da empresa. Num ambiente cada vez mais fiscalizado, planejamento tributário deixou de ser custo: tornou-se diferencial competitivo e garantia de continuidade no agronegócio brasileiro.
Fonte: Pensar Agro
AGRONEGÓCIO
Anec estima que venda de grãos atinja 153,18 milhões de toneladas em 2025
Estimativas da Associação Nacional dos Exportadores de Cereais (ANEC) são de que as exportações brasileiras de soja, farelo de soja, milho e trigo alcancem 153,18 milhões de toneladas até o final de 2025. O volume demonstra a força do setor, mesmo diante dos desafios de clima, logística e preços.
A soja em grão continua sendo o carro-chefe das exportações do Brasil, somando mais de 102 milhões de toneladas embarcadas até outubro, um crescimento de 5% sobre o desempenho do ano passado. A demanda internacional segue firme, puxada principalmente pela China, e os preços globais mostraram sinais de recuperação após quedas no início do ano. Os portos de Santos, Paranaguá e São Luís/Itaqui concentram a maior parte da saída da oleaginosa para o mundo.
O farelo de soja, destinado sobretudo aos mercados europeu e asiático para produção de ração animal, também registrou movimentação relevante: 19,48 milhões de toneladas exportadas até outubro. Embora o volume esteja abaixo dos 22,84 milhões exportados em 2024, a demanda permanece sólida, com embarques concentrados nos portos do Rio Grande, Santos e Paranaguá.
O milho enfrentou retração significativa nas exportações em 2025, com apenas 30,14 milhões de toneladas embarcadas contra 37,83 milhões um ano antes — queda de cerca de 20%. A segunda safra menor, reflexo das condições climáticas adversas e do maior consumo interno (especialmente para ração e produção de etanol), foram fatores-chave para esse recuo. O Brasil mantém a posição de grande exportador mundial, atrás apenas dos Estados Unidos.
O trigo ganhou destaque pelo aumento nas vendas externas, totalizando 1,47 milhão de toneladas até outubro. O crescimento se deve à diversificação dos destinos, como países da América do Sul e norte da África, ampliando as oportunidades para o cereal brasileiro.
A movimentação nacional nos portos seguiu em ritmo elevado. Santos liderou com 477 mil toneladas de soja e 567 mil de milho embarcados na semana 43. Paranaguá aparece em segundo, enquanto portos do Norte — Santarém, Barcarena, São Luís/Itaqui — consolidam o chamado Arco Norte como importante opção logística, agregando competitividade ao Brasil no comércio internacional de grãos.
Para o último bimestre a tendência é de continuidade do protagonismo da soja, com os preços e demanda internacional sustentando o ritmo dos negócios. Já o milho deve permanecer pressionado por estoques e consumo, exigindo atenção do produtor na hora de planejar vendas e negociar contratos. O trigo aparece como alternativa de diversificação, enquanto o avanço logístico nacional abre novas oportunidades de embarque e escoamento.
Fonte: Pensar Agro
AGRONEGÓCIO
Estado inicia amanhã campanha de atualização do estoque de rebanhos
A partir deste sábado, 1º de novembro, o Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso (Indea) abre a campanha de atualização obrigatória do estoque de rebanhos no Estado. Criadores de bovinos, bubalinos, suínos e aves comerciais, além de outras espécies como ovinos, caprinos, equinos, muares, asininos, aves de subsistência, peixes e abelhas, devem informar ao Indea a quantidade de animais e os dados da propriedade.
A relevância da medida se reflete na força do setor: Mato Grosso mantém o maior rebanho bovino do Brasil, com 32,1 milhões de cabeças em 2025, segundo dados do IBGE. Isso representa cerca de 13,8% do efetivo nacional, que totaliza aproximadamente 234,7 milhões de animais neste ano. Os estados de Pará (10,7%), Goiás (10,1%), Minas Gerais (9,3%) e Mato Grosso do Sul (7,9%) completam o ranking nacional do setor bovino, mas nenhum supera o protagonismo mato-grossense na pecuária.
O município de Cáceres se destaca como líder regional, com cerca de 1,4 milhão de animais, seguido de Vila Bela da Santíssima Trindade e Juara, ambos acima de 900 mil cabeças.
A partir de 7 de novembro, quem não fizer a declaração estará sujeito a multa de R$ 6.800,00 e impedimento na emissão da Guia de Trânsito Animal (GTA), exceto para animais destinados ao abate imediato. O objetivo é fortalecer o monitoramento sanitário, facilitar o controle de doenças e garantir acesso a mercados cada vez mais exigentes em relação à rastreabilidade.
A declaração pode ser feita pelo site do Indea (clique aqui) ou presencialmente nas unidades do órgão. Para o produtor rural mato-grossense, manter o cadastro em dia é fundamental para evitar penalidades e preservar a competitividade do estado tanto no mercado brasileiro quanto nas exportações globais.
Fonte: Pensar Agro
