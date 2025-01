Plano de retomada do Porto envolve atividades comerciais no Museu do Rio

Produtores rurais da Comunidade Bela Vista tiveram a oportunidade de aprender sobre a arte de produzir mel através do programa Agro da Gente, desenvolvido pela Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico. A oficina técnica para apicultores iniciantes de 2025 aconteceu na sexta-feira (24) no Sítio Recanto da Vovó, de propriedade de quatro irmãos e a matriarca da família, Hilda Alves dos Santos e contou com novos interessados na produção.

O programa de apicultores visa alcançar novos produtores e produtoras rurais como nova alternativa de renda na propriedade. A perspectiva é de bons projetos, no que diz respeito ao desenvolvimento dos trabalhos, conforme determinação do prefeito Abilio Brunini. Especialmente porque a apicultura se encaixa perfeitamente na agricultura familiar. Atualmente 44 apicultores integram o programa Agro da Gente e fazem parte da Cooperativa Cuiabana de Apicultores (Coopabel). Eles são de diferentes regiões, como Aricazinho, Barreirinho, 21 de Abril, Rio dos Couros, Raizama, Bela Vista e da Serra da Laramjeira, no Distrito da Guia.

“Queremos que o conhecimento seja multiplicado, e vocês que prospectam como iniciantes na apicultura têm esse conhecimento e isso é muito importante para a cadeia produtiva”, frisou o secretário Municipal de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, Fellipe Corrêa.

“Esta primeira aula é uma demonstração do exercício do trabalho, com conteúdo teórico e na prática. Trabalhar com a apicultura é muito bom, prático e a gente se apaixona”, frisou o palestrante Juraci Rodrigues, que é técnico agrícola e preside a Coopabel.

Para Francisco Alves, um dos participantes, o alvo é aprender. “O aluno espera do professor e com o conhecimento adquirido vai se multiplicar e quer ajuda para expandir. Então, hoje, vivenciamos aqui na Comunidade Bela Vista este marco que é motivo para a gente se alegrar”, disse ele.

Entre os participantes estava Osvaldo Alves Pereira, um dos proprietários do Sítio Recanto da Vovó (Lote 25), que sediou o evento. Apesar de se considerar uma pessoa urbana, porque reside mais na cidade do que no campo, Osvaldo figura como um aprendiz de sucesso. Há um ano e meio ele acompanha o desenvolvimento da apicultura no sítio, onde seus irmãos coordenam o trabalho. “Saímos do zero em questão de conhecimento para apicultura e hoje temos sete caixas produtoras de mel. A apicultura é uma atividade que não deixa resíduos. O capital de investimento é baixo e a rentabilidade é alta. Não é brincadeira, é lucrativa. Eu me encontrei na apicultura”, confidenciou Osvaldo, motivando as pessoas.

A produção de mel pode ser comercializada por meio da Cooperativa que foi criada para dar o suporte técnico do início ao fim do processo produtivo, que é a venda do produto com os critérios e garantias de origem e qualidade, obedecendo os padrões de inspeção sanitária.

Além do secretário Felipe Corrêa, Secretário Adjunto Vicente Falcão, Diretor de Agricultura e Abastecimento Renildo França, Coordenador de Agricultura Engenheiro Agrônomo Pedro Mello, Equipe Técnica da Diretoria de Agricultura e Abastecimento, o engenheiro Reginaldo Lemos, o Zootecnista Fernando Caxeiro, o coordenador de Feiras de Abastecimento Alimentar de Cuiabá, Luiz Alberto Rodrigues Leite e servidores da Secretaria de Agricultura na equipe de apoio ao evento.

OFICINA TÉCNICA

Na lida com as abelhas foi possível ver como se formam as colmeias, os favos sendo preenchidos, a abelha rainha postando os ovos para proliferação das abelhas operárias. “O que eu vi foi maravilhoso demais. Eu creio que vou captar o que me passaram, captar o que eu aprendi. Fiquei maravilhado. O que vimos foi mais que explanado na aula. O trabalho não é pesado, exige atenção no manuseio”, detalhou Francisco Alves.

Para o conhecimento prático, todos estavam devidamente paramentados com o EPI, botas e luvas apropriadas para o manuseio das abelhas e receberam todas as instruções do palestrante, Juraci Rodrigues.

#PraCegoVer

A foto mostra um grupo de pessoas vestindo trajes de apicultor (macacões de proteção claros e amarelos, com chapéus e véus de tela) reunidas em um gramado verde, próximo a uma área de mata densa. Elas estão ao redor de um veículo utilitário preto, que está parcialmente encoberto pela vegetação. Algumas pessoas estão manipulando caixas ou equipamentos relacionados à apicultura. O cenário é ao ar livre, em um dia claro, com árvores altas ao fundo criando uma borda natural. A atividade parece ser uma inspeção ou transporte de colmeias, sugerido pelo uso de roupas de proteção.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT