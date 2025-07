Plano Estadual Pena Justa terá propostas apresentadas sociedade civil

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) realizou, nesta quarta-feira (9.7), a entrega de 80 Smart TVs de 65 polegadas para escolas da rede municipal de Cuiabá.

O investimento do Estado, no valor de R$ 360 mil, representa mais um passo na política estadual de apoio à modernização do ambiente escolar e à ampliação do uso de recursos tecnológicos em sala de aula. A medida também faz parte do programa Educa MT, que institui um regime de colaboração entre o Estado e os municípios mato-grossenses no apoio à educação.

A cerimônia de entrega foi realizada na Seduc e contou com a presença do secretário de Estado de Educação, Alan Porto, do prefeito Abílio Brunini e da secretária adjunta Executiva de Educação, Flávia Soares, além do secretário municipal de Educação, Amauri Fernandes, entre outras autoridades.

De acordo com o secretário Alan Porto, a iniciativa integra uma série de ações da Seduc voltadas à cooperação com os municípios, para aumentar a qualidade do ensino na rede pública.

“Essa entrega reforça o compromisso do Estado com a melhoria da infraestrutura das escolas e com o fortalecimento das redes municipais. A Seduc está feliz por ter o município de Cuiabá como parceiro. Quem vai ganhar com tudo isso é a criança, o estudante que precisa do nosso apoio, dedicação e esforço”, afirmou.

As Smart TVs serão utilizadas como recursos pedagógicos para potencializar a aplicação de conteúdos digitais, facilitar a exibição de vídeos educativos, apresentações, plataformas interativas e apoiar projetos multidisciplinares em sala de aula.

“É um investimento importante para o município. Temos o ensino da Rede Estadual como exemplo e queremos seguir, principalmente, com tecnologia em sala de aula. Quando falamos de parceria, já estamos falando de ações com atitude para formar professores, ter material didático e sistema de avaliação”, afirmou o prefeito Abílio.

A medida está, ainda, alinhada com as diretrizes do Plano Estadual de Educação e com os esforços da Seduc em promover a equidade e a inovação no ensino público, inclusive nas redes municipais, por meio de cooperação técnica e investimentos diretos.

Durante a gestão atual, desde 2022, já foram investidos R$ 49,6 milhões em Chromebooks e gabinetes em unidades da Rede Estadual. Já em mobiliários, foram investidos um total de R$ 23,9 milhões nas escolas estaduais, em Cuiabá.

