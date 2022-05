Planos de saúde superam 49 milhões de beneficiários no país

A partir desta semana, a Policlínica do Coxipó, uma das mais antigas unidades de saúde da Região Sul, começa a passar por uma grande reforma em sua estrutura. Há mais de 20 anos a instituição não recebe uma ampla restauração, por isso o prefeito Emanuel Pinheiro determinou a realização da revitalização do local.

“Com o fechamento do Centro de Testagem, que estava funcionando na entrada da Policlínica, aproveitamos a estrutura montada para acomodarmos os nossos pacientes com conforto, enquanto a Policlínica passa pela reforma. Essa foi a maneira que achamos para continuarmos com os atendimentos normalmente, sem prejuízos à população”, explicou o prefeito.

De acordo com o coordenador da Policlínica do Coxipó, Alessandro Brito, os locais que passarão por reforma completa são o bloco de atendimento ambulatorial, o bloco de reabilitação e o Pronto Atendimento. “A reforma será feita em um bloco por vez, para minimizarmos o impacto no atendimento aos pacientes. Fazemos uma média de 300 atendimentos no PA a cada 24 horas, por isso é inviável fecharmos tudo de uma vez para reforma. Nesse sentido a estrutura que era do Centro de Testagem será essencial para continuarmos recebendo os pacientes”, comentou.

O coordenador disse que a previsão é que a reforma dure aproximadamente 90 dias. “Pedimos a compreensão de todos os usuários da unidade para que tenham paciência enquanto a reforma estiver em andamento, uma vez que o resultado será benéfico para toda a população. De antemão, pedimos desculpas pelo transtorno”, finalizou.