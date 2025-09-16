TCE MT
Platão: nova ferramenta de IA do TCE-MT agiliza processos e fortalece fiscalização
|Crédito: Tony Ribeiro/TCE-MT
|O presidente Sérgio Ricardo afirmou que a inteligência artificial pode ser uma aliada estratégica da boa governança, da eficiência e da transparência. Clique aqui para ampliar.
O Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) lançou, nesta terça-feira (16), a plataforma de inteligência artificial Platão, desenvolvida para agilizar processos internos, dar mais eficiência à fiscalização e garantir maior segurança no uso de dados públicos. A ferramenta realiza desde tarefas simples do dia a dia até análises complexas que envolvem decisões estratégicas, com impacto direto na gestão pública e na sociedade.
“Vivemos um tempo de transformação. A inteligência artificial, quando bem compreendida e bem aplicada, pode ser uma aliada estratégica da boa governança, da eficiência e da transparência. Então, nosso papel como órgão de controle é orientar, capacitar e fomentar inovações como esta, que permitem melhores entregas de serviços à sociedade”, disse o presidente do TCE-MT, conselheiro Sérgio Ricardo.
|Crédito: Tony Ribeiro/TCE-MT
|A plataforma de inteligência artificial foi desenvolvida pela Secretaria Executiva de Tecnologia e Informação (SETI), coordenada por Reginaldo Hugo dos Santos. Clique aqui para ampliar.
Desenvolvida pela Secretaria Executiva de Tecnologia e Informação (SETI), a ferramenta conta com módulos baseados em IA generativa e é destinada exclusivamente para uso do público interno. Foi o que explicou o titular da SETI, Reginaldo Hugo dos Santos, ao destacar as funcionalidades da proposta.
“É uma plataforma modular, dividida por áreas de gestão, que pode apoiar tanto em tarefas corriqueiras quanto em processos mais sofisticados. O objetivo é acelerar o fluxo de trabalho, permitindo que os servidores se dediquem à análise crítica e à tomada de decisão. É importante lembrar que a IA não veio para tomar o lugar de ninguém. Ela apenas auxilia, mas a palavra final é sempre do servidor”, explicou.
Entre os módulos apresentados está o chat Platão, que permite aos servidores utilizar inteligência artificial em um ambiente seguro, garantindo a proteção de informações sigilosas. Além de fortalecer a fiscalização, a plataforma também moderniza a gestão interna, centralizando serviços de gestão de pessoas antes restritos à intranet, tornando-os acessíveis de forma rápida e prática para todos os servidores.
Para o secretário executivo de Gestão de Pessoas, Enéias Viegas, além de fortalecer a fiscalização, a plataforma também traz avanços para a gestão interna. “Nosso objetivo é facilitar o dia a dia de quem atua no TCE-MT, fortalecendo a cultura de inovação e garantindo que a tecnologia esteja a serviço de uma gestão pública mais eficiente e humanizada”, disse.
|Crédito: Tony Ribeiro/TCE-MT
|Consultor jurídico-geral do TCE-MT e coordenador pedagógico da Escola Superior de Contas, Grhegory Maia, também ressaltou os ganhos institucionais da plataforma.
O consultor jurídico-geral do TCE-MT e coordenador pedagógico da Escola Superior de Contas, Grhegory Maia, também ressaltou os ganhos institucionais da novidade.“A inteligência artificial vai trazer mais celeridade e mais conhecimento sobre dados e políticas aos julgadores finais, que são os conselheiros. Com isso, eles terão ainda mais segurança sobre cada processo de cada jurisdicionado”, afirmou.
Já o auditor público externo Victor Augusto Godoy salientou, em sua apresentação, a importância da engenharia de prompt, ou seja, a formulação de comandos precisos para que a inteligência artificial responda de forma assertiva.
“O prompt é como a programação em linguagem natural. É saber pedir para a máquina exatamente aquilo que se deseja”, disse. Além disso, chamou a atenção para a agilidade nos processos. “Em um teste prático, conseguimos gerar 100 ofícios em menos de um minuto, algo que manualmente levaria pelo menos um dia”, exemplificou.
|Crédito: Tony Ribeiro/TCE-MT
|Servidores do TCE-MT participaram do lançamento da plataforma Platão e da Cartilha de Uso Ético de Inteligência Artificial no Serviço Público.
Na ocasião, também foi apresentado o módulo de análise de licitações, que representa um salto na fiscalização preventiva. Para o auditor público de externo Bruno Zys, o sistema permitirá reduzir drasticamente o tempo gasto na análise de editais e outros documentos relacionados.
“Uma análise manual de um edital de licitação, que pode levar em média dois dias, pode cair para uma ou duas horas. Com essa atuação tempestiva e preventiva, o Tribunal tem capacidade de identificar potenciais irregularidades de forma antecipada e determinar as correções necessárias. Assim, a licitação ganha competitividade, aumenta a concorrência e, consequentemente, reduz os preços finais de aquisição”, pontuou.
Durante o evento, também foi lançada a Cartilha de Uso Ético de Inteligência Artificial no Serviço Público, com orientações sobre boas práticas e segurança de dados. O material traz conceitos básicos, princípios éticos, boas práticas e exemplos de aplicação da IA garantindo suporte às equipes técnicas na adoção de soluções tecnológicas que respeitem a privacidade dos dados, a transparência e o interesse público.
Tricotando debate inteligência artificial aplicada às ouvidorias nesta quinta (18)
A inteligência artificial aplicada em serviços de ouvidoria será tema da terceira edição do Tricotando sobre Ouvidoria, que será realizada pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) nesta quinta-feira (18). A atividade online será conduzida pela Ouvidoria-geral em parceria com a Escola Superior de Contas.
Na ocasião, será apresentada a plataforma de inteligência artificial desenvolvida pela Secretaria Executiva de Tecnologia da Informação (SETI) do TCE-MT, denominada Platão. Em seguida, haverá um diálogo com exercícios práticos de engenharia de prompt. Clique aqui para se inscrever.
Voltado à capacitação e à troca de experiências entre servidores das ouvidorias públicas estaduais e municipais, o evento será das 9h às 12h, com transmissão pelo Canal do TCE-MT no YouTube, pela plataforma Zoom e pela TV Contas (Canal 30.2). Os inscritor receberão certificado de participação.
Os palestrantes convidados serão os servidores do TCE-MT Valteir Teobaldo Santana de Assis, da SETI, e Walter Aguiar, da Ouvidoria-geral, que conduziu a exposição na edição passada.
Tricotando
Criado em 2023, o Tricotando integra o Projeto Ouvidoria para Todos, em curso desde 2021. O objetivo é promover orientação, capacitação e integração entre as ouvidorias públicas do estado, fortalecendo a atuação desses canais de comunicação com o cidadão.
O projeto, realizado trimestralmente, conta com apoio institucional da Controladoria-Geral da União (CGU) e tem como base a Lei 13.460/2017, que estabelece o Código de Defesa dos Usuários dos Serviços Públicos.
TCE-MT recebe encontro sobre saúde mental de crianças e adolescentes nesta quarta-feira (17)
O Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) recebe nesta terça-feira (17), a partir das 8h, o VIII Encontro Intersetorial de Promoção da Vida e Prevenção do Suicídio, que nesta edição traz como tema “Promoção da Vida e da Saúde Mental nas Infâncias e Adolescências”.
Promovido pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT), em parceria com a Comissão Permanente de Saúde, Previdência e Assistência Social do TCE-MT e diversas instituições, o encontro integra a campanha Setembro Amarelo e tem como objetivo fortalecer a rede de atenção à saúde mental, reduzindo estigmas e fatores de risco.
“Estamos diante de um fenômeno complexo, influenciado por fatores psicológicos, biológicos, sociais e culturais. Esse cenário reforça a importância do trabalho intersetorial para enfrentar o problema, que ainda é cercado por estigmas e tabus”, destaca o presidente da Comissão, conselheiro Guilherme Antonio Maluf.
A programação inclui palestras e debates sobre desafios para o cuidado em saúde mental de crianças e adolescentes, além de temas como desmedicalização das infâncias e vigilância das violências autoprovocadas. A Comissão de Saúde do TCE-MT participará de uma mesa redonda para discutir o cenário atual e as perspectivas no estado.
“Esse evento é uma oportunidade de sensibilização da sociedade, mas também de aprendizado, trocas de experiências, análise do cenário de Mato Grosso, construção de ações conjuntas e resolutivas, além de reconhecimento das ações de sucesso”, reforçou o secretário de Saúde, Gilberto Figueiredo.
Números reforçam necessidade de estratégias conjuntas
Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), mais de 700 mil pessoas morrem todos os anos por suicídio. Em Mato Grosso, a SES registrou 2.791 notificações por violência autoprovocada entre janeiro de 2024 e junho de 2025, que resultaram em 451 óbitos no período. Desse total, 37 casos foram de adolescentes com idades entre 10 e 19 anos.
O encontro faz parte das ações da campanha Setembro Amarelo e chega à sua oitava edição com foco na construção de estratégias conjuntas. Para tanto, reunirá gestores municipais, profissionais de saúde e educação, estudantes e a comunidade em geral. A carga horária é de oito horas, com certificado de participação.
Também estão envolvidos no encontro a Secretaria de Estado de Educação (Seduc), a Secretaria de Assistência Social e Cidadania (Setasc), a Organização Pan-Americana de Saúde (Opas/OMS), o Ministério da Saúde, o Tribunal de Justiça (TJMT), o Ministério Público (MPMT), a Defensoria Pública do Estado (DPE-MT), a Prefeitura de Cuiabá e o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (CEDCA).
