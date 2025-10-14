TCE MT
Plenário do TCE-MT aprova Moção de Aplauso para quatro servidores que implementaram novo Radar Previdência
|Crédito: Tony Ribeiro/TCE-MT
|A Moção foi proposta pelo conselheiro Guilherme Antonio Maluf. Clique aqui para ampliar
O Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) aprovou por unanimidade, na sessão ordinária desta terça-feira (14), Moção de Aplausos aos servidores Patrícia Leite Lozich, Reginaldo Hugo Szezupior dos Santos, Karisia Goda Cardoso e Diosney Teixeira pelo destaque e dedicação na implementação da ferramenta Radar Previdência, iniciativa que aperfeiçoa a gestão previdenciária do estado, amplia a transparência e fortalece a eficiência nas tomadas de decisão.
Na ocasião, o conselheiro-presidente do TCE-MT, Sérgio Ricardo, parabenizou os homenageados, que integram a Secretaria Geral de Controle Externo e a Secretaria Executiva de Tecnologia da Informação, além do conselheiro Guilherme Antonio Maluf pela iniciativa da proposição. “O conselheiro Guilherme Maluf trabalhou muito por essa ferramenta. Ele vem realizando, ao longo deste ano, um grande trabalho de pesquisas, estudos e orientações nas questões de saúde para todos os jurisdicionados de Mato Grosso e percebeu a necessidade de atualizar o Radar Previdência”, declarou.
Radar Previdência
O novo painel do módulo “Previdência” do Sistema Radar de Controle Público, que foi lançado pelo conselheiro Guilherme Maluf em setembro, resultou no reconhecimento como destaque de boas práticas diante de outros Tribunais de Contas do Brasil. Com a atualização, o Radar Previdência passou a disponibilizar dados comparativos dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) de todo país.
Desenvolvido e disponibilizado pelo TCE-MT, o Sistema Radar de Controle Público reúne em uma única plataforma painéis interativos que integram dados atualizados da administração pública estadual e municipal.
A ferramenta amplia a transparência, fortalece o controle externo e estimula a participação da sociedade no acompanhamento das gestões públicas, além de promover a eficiência e a economicidade na aplicação dos recursos públicos.
Uma das metas da atual gestão, presidida pelo conselheiro Sérgio Ricardo, é a expansão e melhoria constante da plataforma. “O Radar é hoje uma das ferramentas mais modernas e completas de controle público do país, e a sua constante evolução é prioridade da nossa gestão. Quando assumimos, havia seis módulos disponíveis e hoje já contamos 19.”
A melhoria do Sistema Radar de Controle Público, proposta pelo presidente Sérgio Ricardo, se dará em três etapas, sendo que a primeira delas, que contemplava a expansão de 6 para 19 módulos, já foi concluída. A segunda etapa diz respeito a revitalização dos painéis existentes e, por fim, será implantada a Inteligência Artificial no Sistema, para facilitar o acesso de gestores e cidadãos.
Secretaria de Comunicação/TCE-MT
E-mail: [email protected]
Telefone: 3613-7561
Fonte: TCE MT – MT
TCE MT
Sérgio Ricardo defende adequação de normas à realidade do pequeno produtor
|Crédito: Tony Ribeiro/TCE-MT
|Presidente do TCE-MT, conselheiro Sérgio Ricardo, durante reunião da mesa técnica. Clique aqui para ampliar
O presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), conselheiro Sérgio Ricardo, defendeu a adequação das regras sanitárias à realidade do pequeno produtor e a revisão de normas que dificultam o avanço da agricultura familiar, durante reunião de mesa técnica que busca soluções conjuntas para o setor. Realizado nesta segunda-feira (13), o encontro também definiu estratégias para ampliar o acesso à informação e fortalecer as boas práticas no campo.
“O futuro de Mato Grosso está na pequena propriedade. Os grandes produzem soja, que não é comida, é exportação. Mas é o pequeno produtor que coloca o alimento na mesa das pessoas. Por isso, precisamos criar normas adequadas à realidade deles. Às vezes tem uma norma para a grande propriedade que acaba sendo aplicada também para a pequena e isso não é justo. O que queremos é dar alternativas para milhares de produtores que colocam comida na nossa mesa”, explicou o conselheiro.
Proposta por Sérgio Ricardo, a Mesa Técnica nº 1/2025 foi instaurada em março e busca solucionar entraves que ainda dificultam a adesão de pequenos produtores ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (SISBI-POA). As discussões continuam até a conclusão da mesa, que deve consolidar ainda outras propostas. “O que falta muitas vezes é diálogo. Aqui, quem reclama e quem é reclamado têm a oportunidade de ouvir, trocar informações e construir soluções”, acrescentou o presidente.
Na ocasião, o titular da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec), César Miranda, indicou a possibilidade de revisão de regras estaduais, desde que a sanidade não seja comprometida. “Está de parabéns o Tribunal de Contas de Mato Grosso, na pessoa do seu presidente, conselheiro Sérgio Ricardo, por buscar reunir à mesa todos os envolvidos em cada tema para encontrar soluções. O Tribunal busca os interessados para construir soluções, principalmente em benefício do cidadão mato-grossense. Afinal, todos nós. Executivo, Legislativo, Judiciário e o próprio Tribunal de Contas, trabalhamos para a população. E é nosso dever encontrar caminhos que gerem oportunidades, principalmente para o pequeno produtor.”
Já a presidente do Instituto de Defesa Agropecuária (Indea), Emanuele Almeida, defendeu o conceito de “vigilância integrativa”, no lugar de uma fiscalização punitiva. “A palavra ‘flexibilização’ é pesada, porque estamos falando de saúde pública. O resultado final do nosso trabalho é cuidar de pessoas. O que podemos fazer é promover adequações sanitárias a demanda do pequeno produtor, como já fazemos, por exemplo, com o Cadastro de Agroindústria de Pequeno Porte (CAPP).”
Neste sentido, o deputado Gilberto Cattani ressaltou que as normas do CAPP precisam ser aprimoradas. “Qualquer tipo de produção que você tenha e não consiga comercializar é natimorta, não tem como subsistir. Nós não somos contra o CAPP, pelo contrário, fomos nós que criamos essa norma na Assembleia. Agora, o Tribunal de Contas entrou na luta também para nos ajudar, justamente no sentido de favorecer ainda mais o pequeno produtor.”
|Crédito: Tony Ribeiro/TCE-MT
|Mesa técnica busca soluções conjuntas para agricultura familiar. Clique aqui para ampliar
O diretor-presidente da Empresa de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural (Empaer), Suelme Fernandes, anunciou a elaboração de um manual padronizado para agroindústrias, o que deve agilizar licenciamentos e reduzir subjetividade na fiscalização. “Outra sugestão que houve aqui, sobre ampliarmos o nosso trabalho técnico, já vamos fazer um processo seletivo para trazer mais técnicos para a Empaer e poder dar mais resolutividade ao acompanhamento das atividades produtivas dos 142 municípios.”
À frente da Secretaria de Estado de Agricultura Familiar (SEAF), Andreia Fujioka, reforçou o compromisso da Pasta com a comercialização via programas como Fundo de Apoio à Agricultura Familiar (Fundaf) e o MT Produtivo. “SEAF vem implementando diversos programas, mas para completar o ciclo, é preciso garantir a comercialização. Por isso, estamos participando dessa mesa e ouvindo as demandas dos produtores.”
Ao destacar a necessidade de mudança nas leis, o produtor de Nova Mutum, Osmar Cabral, elogiou a oportunidade garantida pelo Tribunal de diálogo direto com as autoridades. “A maior dificuldade nossa é a falta de informação. A gente trabalha na lavoura, chega uma multa e nem sabe o porquê. Fica perdido, sem saber que rumo tomar. O que queremos é simples: mudar as leis que acabam prejudicando o pequeno produtor. Não estamos lutando só por nós, mas pelos nossos filhos, para deixar um legado melhor para eles.”
Para o produtor rural Leônidas Pimentel, a reunião contribuiu para o avanço das demandas dos pequenos agricultores, que, em sua opinião, ainda enfrentam limites excessivos para crescer. “No meu caso, a questão não é tanto a comercialização, mas a limitação imposta ao pequeno produtor. A gente precisa que liberem mais, que deem condições para crescer”, concluiu.
Secretaria de Comunicação/TCE-MT
E-mail: [email protected]
Telefone: 3613-7561
Fonte: TCE MT – MT
TCE MT
TCE-MT e TJMT realizam 8° Congresso Internacional de Direito Tributário e Financeiro
O Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) e o Tribunal de Justiça do Estado (TJMT) realizam, nos dias 3 e 4 de novembro, no auditório da Escola Superior de Contas do TCE-MT, o 8° Congresso Internacional de Direito Tributário e Financeiro com o objetivo de debater o sistema tributário constitucional e seus reflexos nas finanças públicas. Clique aqui para se inscrever.
Para o presidente do TCE-MT, conselheiro Sérgio Ricardo, o Congresso será um marco para o Centro Oeste, que tende a sofrer impactos mais acentuados com a Reforma Tributária. “Vamos elaborar uma carta-compromisso, com diretrizes para orientar futuras gestões. Vamos propor uma série de medidas que os governadores que vierem terão que tratar como política de Estado. É para eles discutirem como será o futuro, o que cada gestor terá que fazer quando estiver dirigindo Mato Grosso”, explicou.
O encontro reunirá juristas, agentes públicos e privados, acadêmicos, escolas judiciais, da advocacia e do Ministério Público, com o objetivo de aprofundar o debate sobre os efeitos da Reforma Tributária e as mudanças estruturais que trará à administração pública e à iniciativa privada. A programação inclui temas como a experiência internacional do Imposto sobre Valor Agregado (IVA), a transição da Reforma, impactos econômicos e sociais e os desafios do federalismo cooperativo.
O presidente também chama a atenção para o enfrentamento das desigualdades regionais e a garantia de sustentabilidade fiscal. “Nós temos um estado cheio de desigualdades, que poderão aumentar. As instituições se preocupam muito e, nesse momento, se unem para realizar um grande encontro para discutir o direito financeiro e tributário.”
Aprovada em 2023, a Reforma entra em vigor, em período de transição, a partir de 2026, com previsão de valer integralmente a partir de 2033. O TCE-MT tem atuado para preparar os municípios para a transição, ajudando a garantir políticas permanentes que assegurem o desenvolvimento igualitário. Recentemente, o órgão realizou o I Encontro Técnico sobre a Reforma Tributária.
Na ocasião, Sérgio Ricardo anunciou a criação de censo inédito para mapear a realidade socioeconômica dos municípios do estado. O levantamento anual incluirá dados populacionais, socioeconômicos e informações sobre arrecadação e emprego. A novidade garantirá o cruzamento de informações com a prestação de contas dos prefeitos, oferecendo um diagnóstico mais detalhado para orientar políticas públicas e decisões estratégicas.
“O censo complementará os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e ajudará a entender problemas estruturais que impactam diretamente a qualidade de vida da população. Além disso, vai subsidiar a implementação da Reforma Tributária, garantindo que políticas públicas sejam planejadas de forma estratégica e equilibrada”, concluiu o presidente.
O Congresso é organizado em parceria pela Escola Superior de Contas, sob liderança do conselheiro Waldir Teis, e pela Escola Superior da Magistratura, que tem o desembargador Márcio Vidal como diretor-geral.
Secretaria de Comunicação/TCE-MT
E-mail: [email protected]
Telefone: 3613-7561
Fonte: TCE MT – MT
Juíza do TJMT participa de fórum nacional para aprimorar cooperação judiciária
Judiciário e Prefeitura de Sorriso discutem separação da Rede para fortalecer atendimento às vítimas
Plenário do TCE-MT aprova Moção de Aplauso para quatro servidores que implementaram novo Radar Previdência
Homem é preso em flagrante por agredir companheira a pauladas em Água Boa
Governo de MT doa caminhões-pipa a três municípios para fortalecer combate aos incêndios
Segurança
Homem é preso em flagrante por agredir companheira a pauladas em Água Boa
A Polícia Civil prendeu um homem de 28 anos suspeito de agredir violentamente sua companheira, de 26 anos. A prisão...
Polícia Militar prende dois faccionados e apreende revólver furtado de empresa em Cáceres
Policiais militares prenderam dois homens de 24 e 26 anos, membros de uma facção criminosa, por porte ilegal de arma...
Polícia Civil prende integrante de quadrilha envolvida em furtos de módulos de caminhão em Cuiabá
Um homem, envolvido no furto qualificado de módulo eletrônico de caminhão de transporte de cargas, foi preso em flagrante pela...
MT
Brasil
Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos
Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...
Governo lança consulta sobre fim da exigência de autoescola para CNH
Proposta prevê que candidato poderá contratar instrutor autônomo O Ministério dos Transportes abre, a partir desta quinta-feira (2), uma consulta...
Câmara dos Deputados aprova isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil
A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (1º), com 493 votos favoráveis e nenhum contrário, o texto-base do projeto de...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
Economia & Finanças5 dias atrás
Sefaz e AMM realizam primeiro encontro do Comitê Gestor Regional da Reforma Tributária
-
MEIO AMBIENTE5 dias atrás
Governo do Estado institui área de interesse público para refúgio da vida silvestre da onça pintada
-
CIDADES4 dias atrás
Procon Sinop alerta pais para cuidados no Dia das Crianças
-
Cuiabá4 dias atrás
Prefeitura divulga lista de inscrições deferidas do Programa Casa Cuiabana
-
MEIO AMBIENTE5 dias atrás
Sema apreende trator e toras de madeira ilegal durante ação em Marcelândia
-
Cuiabá5 dias atrás
Secretário detalha projeto que pagará até R$ 10 mil extra aos professores
-
Política5 dias atrás
Jayme Campos pede ampliação do teto do MEI para fortalecer pequenos negócios
-
Saúde5 dias atrás
Pacientes são remanejados após vazamento no Pronto-Socorro causado vandalismo