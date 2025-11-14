TCE MT
Plenário emite parecer favorável às contas de mais três municípios
|Crédito: Thiago Bergamasco/TCE-MT
|Conselheiro-relator, Guilherme Antonio Maluf. Clique aqui para ampliar
O Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) emitiu parecer prévio favorável à aprovação das contas anuais de governo referentes ao exercício de 2024 dos municípios de São José dos Quatro Marcos, Rio Branco e Salto do Céu. Os balanços, de relatoria do conselheiro Guilherme Antonio Maluf, foram apreciados na sessão ordinária desta terça-feira (11).
O município de São José dos Quatro Marcos apresentou resultado orçamentário superavitário de R$ 3,63 milhões, além de superávit financeiro de R$ 12,59 milhões. O Quociente de Disponibilidade Financeira indicou que, para cada R$ 1,00 em restos a pagar, há R$ 4,20 em disponibilidade financeira, demonstrando equilíbrio fiscal.
O Índice de Gestão Fiscal dos Municípios (IGFM) atingiu 0,71, conferindo ao município o conceito “B”, de boa gestão. Em relação aos limites constitucionais, a despesa com pessoal foi equivalente a 46,77% da Receita Corrente Líquida Ajustada, abaixo dos limites prudencial (51,30%) e máximo legal (54%). Os repasses ao Poder Legislativo observaram o limite do art. 29-A da Constituição Federal de 7% e os prazos legais.
Na área da saúde, foram aplicados 23,47% da arrecadação, acima do mínimo constitucional de 15%. A cobertura da atenção básica foi classificada como alta (84,1%) e a cobertura vacinal alcançou 94,6%, ambas consideradas satisfatórias. Já na educação, o município aplicou 25,92% das receitas, superando o mínimo de 25%. O desempenho no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) ficou próximo da meta estadual e acima da média nacional. Não há registro de crianças sem acesso à educação infantil.
Neste sentido, o conselheiro Guilherme Maluf acolheu os pareceres do Ministério Público de Contas (MPC) e votou pela emissão de parecer prévio favorável, com ressalvas, à aprovação das contas.
Rio Branco
Em Rio Branco, o balanço de 2024 também apresentou resultados positivos. O município registrou superávit orçamentário de R$ 1,67 milhão e superávit financeiro de R$ 3,72 milhões. O Quociente de Disponibilidade Financeira indicou que há R$ 14,16 disponíveis para cada R$ 1,00 de restos a pagar, demonstrando ampla capacidade financeira para honrar compromissos.
As despesas com pessoal do Poder Executivo municipal representaram 33,97% da Receita Corrente Líquida, dentro do limite legal, e os repasses ao Legislativo observaram as normas constitucionais.
Na saúde, foram aplicados 24,57% dos recursos, superando o mínimo constitucional exigido, com boas coberturas de atenção básica e vacinal. Em educação, o investimento foi de 25,57%, também atendendo ao mínimo constitucional.
O relator acolheu o parecer do MPC e votou pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas de Rio Branco.
Salto do Céu
O município de Salto do Céu apresentou superávit orçamentário de R$ 3,53 milhões e superávit financeiro de R$ 4,69 milhões, com índice de disponibilidade de R$ 1,98 para cada R$ 1,00 de restos a pagar, indicando boa saúde fiscal.
A despesa com pessoal do Poder Executivo correspondeu a 31,80%, respeitando os limites legais, e os repasses ao Legislativo ficaram dentro do limite de 7%.
Na saúde, o município aplicou 17,03%, atendendo ao mínimo constitucional, com destaque para a proporção de consultas pré-natais adequadas, classificada como alta. Em educação, foram aplicados 26,12% das receitas, superando o mínimo de 25%, e não há registro de crianças fora da rede de ensino infantil.
Maluf acolheu os pareceres ministeriais e votou pela emissão de parecer prévio favorável, com ressalvas. Nos três casos, o Plenário acompanhou por unanimidade os votos do relator.
Maluf realiza visita técnica e alinha prestação de contas da Nova Rota do Oeste ao TCE-MT
|Crédito: Tony Ribeiro/TCE-MT
|Visita buscou aprofundar o conhecimento sobre a execução da concessão e alinhar os novos procedimentos de prestação de contas. Clique aqui para ampliar
O conselheiro Guilherme Antonio Maluf realizou, nesta quarta-feira (12), visita técnica à Concessionária Nova Rota do Oeste, responsável pela administração da BR-163, entre Itiquira e Sinop. O objetivo foi aprofundar o conhecimento sobre a execução da concessão e alinhar os novos procedimentos de prestação de contas.
Sob relatoria de Maluf, a Nova Rota do Oeste passou a integrar o rol de entidades jurisdicionadas ao TCE-MT, tornando-se diretamente responsável pela prestação de contas e pelo envio de informações contábeis, operacionais e contratuais ao Tribunal. Os dados e relatórios da concessionária serão incorporados, após os devidos ajustes técnicos, aos sistemas Geo-Obras e Aplic, que integram as ferramentas de monitoramento e fiscalização eletrônica.
|Crédito: Tony Ribeiro/TCE-MT
|Durante a visita, o conselheiro destacou a evolução da empresa desde a reestruturação societária. Clique aqui para ampliar
Durante a visita, o conselheiro destacou a evolução da empresa desde a reestruturação societária, ressaltando que o avanço das obras e a transparência na gestão são resultados de um trabalho conjunto entre o Governo do Estado, o TCE-MT e a empresa.
“Saio da visita muito impressionado com a evolução da Nova Rota do Oeste. O Tribunal de Contas tem uma responsabilidade importante nesse resultado, pois, em 2022, concluímos uma mesa técnica que possibilitou avanços administrativos que hoje se tornaram realidade”, afirmou.
Maluf pontuou que a prestação de contas da concessionária já era realizada junto ao Tribunal de Contas da União (TCU) e à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), mas que o próximo passo será a adequação técnica dos fluxos e formatos de envio das informações para integração ao sistema de acompanhamento do TCE-MT.
|Crédito: Tony Ribeiro/TCE-MT
A reunião foi conduzida pelo diretor-presidente da Nova Rota do Oeste, Luciano Uchoa Carneiro da Cunha, que avaliou positivamente a visita do conselheiro e destacou a maturidade da empresa no cumprimento das obrigações de transparência e prestação de contas.
“Foi uma visita muito enriquecedora. Tivemos a oportunidade de apresentar todo o trabalho da Nova Rota, nossos resultados e reconhecimentos. Já temos uma estrutura consolidada de prestação de contas e o alinhamento com o TCE-MT será um ajuste de formato para integrar as informações aos sistemas do Tribunal”, explicou.Uchoa também ressaltou que o modelo de mesa técnica, criado pelo TCE-MT, foi determinante para destravar as obras de duplicação da BR-163 e garantir o cumprimento das metas pactuadas com a ANTT.
O presidente do Conselho Administrativo da concessionária, José Aparecido dos Santos, conhecido como Cidinho, reforçou o papel do TCE-MT na viabilização do atual modelo de gestão. “A instalação da mesa técnica foi fundamental para que avançássemos nas obras e na restauração da rodovia. O Tribunal sempre foi parceiro e tem contribuído de forma técnica e transparente com a Nova Rota do Oeste.”
Atuação técnica do TCE-MT na concessão da BR-163
O TCE-MT tem atuado de forma contínua na análise e acompanhamento jurídico, econômico e operacional da concessão da BR-163. Em 2022, por meio de mesa técnica sob relatoria do conselheiro Valter Albano, o Tribunal apontou a viabilidade jurídica para que a sociedade de economia mista MT-Par assumisse o controle societário da então Rota do Oeste, possibilitando a retomada das obras no trecho concedido.
Já em 2023, sob relatoria do presidente do TCE-MT, conselheiro Sérgio Ricardo, uma nova mesa técnica destravou a duplicação da rodovia ao propor soluções para contratações e investimentos vinculados ao TAC firmado com a ANTT. A medida reduziu a burocracia e permitiu que as intervenções avançassem dentro do cronograma previsto.
Geo-Obras
O Sistema Geo-Obras é uma das ferramentas certificadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) com o selo ISO 9001 e integra o Sistema de Gestão da Qualidade do TCE-MT. Desenvolvido para monitorar as contratações de obras e serviços de engenharia, o sistema permite a inserção de dados pelos fiscalizados, com acompanhamento amostral da conformidade e da suficiência das informações.
Aplic
O Aplic (Auditoria Pública Informatizada de Contas) é o sistema informatizado por meio do qual os jurisdicionados transmitem suas prestações de contas via internet. A ferramenta foi desenvolvida para fortalecer o papel constitucional do TCE-MT no controle externo, ampliando a eficiência da auditoria pública e contribuindo para o aprimoramento dos controles internos das instituições fiscalizadas.
Juscimeira, Jaciara e Planalto da Serra apresentam cenário fiscal satisfatório em 2024
|Crédito: Tony Ribeiro/TCE-MT
|Conselheiro-relator, Campos Neto. Clique aqui para ampliar
O Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) emitiu parecer prévio favorável à aprovação das contas anuais de governo dos municípios de Juscimeira, Jaciara e Planalto da Serra, referentes ao exercício de 2024. Sob relatoria do conselheiro Campos Neto, os balanços foram apreciados na sessão ordinária desta terça-feira (11).
De forma geral, as análises apontaram cenário fiscal satisfatório, com excesso de arrecadação, economia orçamentária, superávit orçamentário e suficiência financeira para o pagamento das obrigações de curto prazo nos três municípios.
“Nota-se um cenário satisfatório, tendo em vista que houve excesso de arrecadação, economia orçamentária, superávit orçamentário, bem como suficiência financeira para pagamento das obrigações de curto prazo”, destacou o relator.
O Índice de Gestão Fiscal Municipal (IGFM) também apresentou avanços em todas as prefeituras analisadas. Em Juscimeira, o índice totalizou 0,66, garantindo conceito B (boa gestão). Em Jaciara, alcançou 0,70, também com conceito B, enquanto Planalto da Serra obteve IGFM de 0,96, recebendo conceito A, refletindo uma gestão de excelência.
Nos três municípios, as gestões superaram os percentuais mínimos constitucionais de investimento em educação e saúde, bem como respeitaram os limites de despesa com pessoal e de repasse ao Legislativo.
Em Jaciara, o conselheiro Campos Neto incluiu recomendações ao chefe do Executivo municipal para a elaboração de um plano de ação com metas e estratégias voltadas à melhoria dos indicadores de educação, saúde e meio ambiente.
Quanto à Planalto da Serra, o relator destacou superou a meta do Plano Nacional de Educação (PNE) nos anos iniciais do ensino básico, além de registrar média superior às estaduais e nacionais. No campo da saúde, chamou atenção a alta cobertura da atenção básica, embora a prevalência de arboviroses tenha sido classificada como muito alta.
Em todos os casos, o conselheiro acolheu em parte o parecer do Ministério Público de Contas (MPC) e votou pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas, sendo acompanhado por unanimidade pelo Plenário.
