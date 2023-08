Pleno do Tribunal de Justiça aprova proposta para entrância única no Judiciário estadual

A tarde desta quinta-feira (24.08) foi diferente na Secretaria de Estado de Educação (Seduc) com o bate-papo com os estudantes que embarcam para o intercâmbio cultural na Inglaterra neste fim de semana. A primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes, aceitou o convite para ser embaixadora, e fez questão de ir se despedir dos alunos e levar uma mensagem de motivação. Embarcam para o Reino Unido 100 estudantes do ensino médio e fundamental, selecionados em 15 regiões, de 53 municípios de Mato Grosso. Virginia Mendes compartilhou uma história da vida dela e do governador, e agradeceu a oportunidade de ser Embaixadora. “Gratidão secretário Alan Porto pela oportunidade de vivenciar esse programa inovador e transformador. Eu e o Mauro nunca tivemos essa oportunidade que vocês estão tendo, mas trabalhamos muito e conseguimos dar essa oportunidade aos nossos filhos, e eles aproveitaram muito”.

Virginia Mendes ainda contou sobre a experiência da filha mais velha, Ana Mendes quando fez o primeiro intercâmbio. “Ela se apaixonou. E vocês vão ver, vocês vão criar famílias lá também, confesso que senti ciúmes. É uma experiência única que lembrarão pelo resto da vida, Eu e o governador estamos muito emocionados e orgulhosos por tudo isso que vocês estão conquistando”.

A primeira-dama de Mato Grosso motivou e incentivou os estudantes a aproveitarem ao máximo o intercâmbio, ela ainda lembrou o sonho do governador de concretizar o projeto.

“Aproveitem ao máximo que vocês puderem e isso vai repercutir quando vocês retornarem, isso vai dar esperança para outros jovens, então eu falo de coração, vocês estão no caminho certo. O governador quando se propôs a investir neste projeto ele tinha o sonho de proporcionar esse momento aos filhos e filhas de pais que não têm condições financeiras, nós sonhamos com isso, e o secretário Alan Porto abraçou a ideia. Vocês conhecerão outros lugares, outras culturas e retornarão com uma mente diferente. Aproveitem muito, postem muitas fotos que daqui vou repostar tudo”, motivou Virginia Mendes.

Os estudantes embarcam nesta sexta e sábado e ficarão distribuídos em 6 regiões diferentes da Inglaterra por 21 dias com tudo pago pelo Governo de Mato Grosso, à exemplo do passaporte, alimentação e todo o custeio para as atividades. Tudo será acompanhado de perto, com acompanhamento psicológico e feedback para as famílias. Conforme o orçamento do programa, esse é um investimento de R$ 10 milhões.



O secretário Alan Porto lembrou como o projeto de intercâmbio teve início e falou da satisfação de ter a primeira-dama de Mato Grosso como embaixadora.

“Isso tudo iniciou no gabinete do governador Mauro Mendes. Estamos felizes por ter a senhora, dona Virginia como embaixadora desse programa que foi sonhado por você e pelo governador, e nós apenas executamos, e esse é o resultado”



“O mérito é de vocês que se esforçaram, se dedicaram e agora têm essa possibilidade de conhecer um outro país. Me recordo que em 2012 quando o governador Mauro Mendes foi candidato à prefeitura de Cuiabá, ele já falava desse desejo de ver esse momento que estamos vivendo agora, ele e a primeira-dama Virginia Mendes desejaram muito esse novo tempo na educação do nosso estado. Olha quanto orgulho que seus pais, familiares e amigos estão sentindo de vocês agora”, disse o secretário-chefe da Casa Civil, Fábio Garcia.

Também participaram do evento os estudantes selecionados para o intercâmbio, servidores e pais.