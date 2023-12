PM apreende adolescente que vendia drogas em praça de Sinop

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) atuou em dois resgates de animais silvestres nas cidades de Lucas do Rio Verde e Tangará da Serra, na segunda e terça-feira (25 e 26.12). Tratam-se de um cervo e uma arara-canindé – ambos considerados ameaçados de extinção – capturados em zona urbana.

Eles receberam os devidos cuidados e foram encaminhados para locais adequados de acolhimento de animais silvestres.

Na terça-feira (26.12), a 13ª Companhia Independente de Bombeiros Militar (CIBM), em Lucas do Rio Verde, foi acionada para realizar o resgate do cervo que estava no pátio de um armazém.

O cervo de aproximadamente 55 cm de altura e 50 kg conseguiu escapar das primeiras tentativas de captura.

Para auxiliar na operação, um médico veterinário do Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) foi chamado ao local. Com o uso de um dardo tranquilizante, o cervo foi imobilizado e resgatado com segurança.

Após o resgate, o animal foi entregue ao CETAS de Lucas do Rio Verde para receber os cuidados adequados.

Em Tangará da Serra, na segunda-feira (25.12), a 3ª Companhia Independente de Bombeiros Militar (CIBM) capturou a arara-canindé em uma residência.

A ave tinha ficado presa em uma cerca por dois dias e não conseguia voar. Ela foi retirada do local com o uso de luvas, garantindo a segurança durante o resgate.

Posteriormente, a arara foi encaminhada à Secretaria Estadual de Meio Ambiente (Sema) para os cuidados veterinários necessários.