PM apreende quase duas toneladas de agrotóxico e 295 caixas de cigarros contrabandeados

Policiais militares do 11º Batalhão apreenderam, na noite desta quinta-feira (04.05), quase duas toneladas de defensivos agrícolas, 295 caixas de cigarros, dois caminhões e três armas de fogo, no bairro Jardim Aurora, em Sinop (480 km de Cuiabá). Três homens foram presos por associação criminosa, contrabando e porte ilegal de arma de fogo.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, por volta das 22 horas, os militares foram acionados após o roubo a uma residência no bairro Maringá. Na ocasião, quatro homens invadiram o local e subtraíram diversos pertences das vítimas.

Diante das características da quadrilha, os policiais saíram em diligência e identificaram três homens, em atitude suspeita, descarregando um caminhão com cargas de defensivos agrícolas e cigarros. Quando os policiais se aproximaram do veículo de carga, os suspeitos correram para dentro de uma chácara.

Os militares solicitaram apoio das demais equipes para fazer a varredura no interior do imóvel. Em dado momento, um dos suspeitos confessou que estava fazendo o frete e armazenamento da carga. Ele ainda ofereceu suborno aos militares para que não apreendessem a carga.

Posteriormente, os militares entraram no imóvel e prenderam outros dois integrantes da quadrilha. Na casa, foram localizados um revólver calibre 38, uma garrucha, uma espingarda, diversas munições e quatro rádios comunicadores. Os suspeitos, o veículo e todo material apreendido foram encaminhados à delegacia para registro do boletim de ocorrência e demais providências que o caso requer.

