PM apreende quatro tabletes de cocaína, arma e prende casal por tráfico de drogas

Em homenagem ao Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado dia 05 de junho, o Museu de História Natural de Mato Grosso preparou várias atividades para estimular a população a reduzir o uso de plásticos no dia-a-dia. A programação de junho inclui oficinas, vivência e aula de ioga. A entrada é gratuita, mas é preciso fazer inscrição para participar.

A programação de junho está alinhada ao tema proposto pela Organização das Nações Unidas (ONU), cuja mensagem chave é ‘combata a poluição plástica’. Assim, as atividades buscam mostrar ao público que atitudes simples na rotina, como reutilizar e reciclar resíduos plásticos, contribui para uma vida mais consciente e sustentável.

O Museu de História Natural está localizado em uma extensa área verde às margens do rio Cuiabá, e a curadora Vitória Ramirez Zanquetta destaca a importância dos museus se engajarem nas ações globais de preservação do meio ambiente.

“As instituições museológicas devem ser aliadas na promoção de ações de educação socioambiental, atuando como agentes ativos na construção de uma nova consciência sobre o meio ambiente. É fundamental que os museus proponham atividades de reflexão sobre os impactos, muitas vezes irreversíveis, que o ser humano causa ao meio em que vive”.

O Museu de História Natural de Mato Grosso é um dos equipamentos culturais da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel), que funciona em gestão compartilhada com o Instituto Ecossistemas e Populações Tradicionais (Instituto Ecoss).

Programação de junho

03 de junho – Oficina Sons de Brinquedos Divertidos – com Alice Oliveira

Horário: 9h às 11h

A oficina apresenta a forma lúdica de inventar brinquedos com materiais reaproveitáveis. Assim, cada participante irá refletir sobre a importância da reutilização para diminuir a poluição ambiental. Os participantes da oficina confeccionarão o ‘Barangandã’ e o ‘Raspa-Raspa’. Os participantes devem levar duas garrafas PETs grandes, limpas e com tampas.

Inscrições: https://linktr.ee/mhnmt

08 de junho – Dia Sem Plástico / Vivência Sustentável + criatividade – com Tálita Palácio

Horário: 14h às 18h

O Museu convida você a participar do ‘Dia Sem Plástico’, um movimento que busca conscientizar a comunidade sobre a importância de reduzir a poluição plástica.

Será uma tarde criativa no Museu para falar e fazer sustentabilidade. Ser sustentável é pensar na nossa casa, nossas árvores, nosso bairro e nossa cidade. É um convite para pensar em como tornar os hábitos mais sustentáveis no dia-a-dia.

Abertura das inscrições dia 07/06 às 17h: https://linktr.ee/mhnmt

09 de junho – Oficina Ressignificando o Lixo – com Tânia Pardo

Horário: 9h às 11h

Uma oficina para transformar lixo em arte! A partir de um mutirão de limpeza da margem do rio Cuiabá, a ideia é separar os resíduos para criar uma obra única, que inspire um mundo sustentável. Reutilizando latinhas, garrafas, tampinhas e outros itens para compor uma tela cheia de cores e texturas.

Abertura das inscrições dia 07/06 às 17h: https://linktr.ee/mhnmt

10 de junho – Oficina Vasinhos Divertidos em PET – com Danilo Barreto

Horário: 9h às 11h

Contribuir com a natureza e ainda trazer a beleza das plantas para dentro de casa. Essa é a proposta da oficina de reutilização de garrafas PET, que ensinará a produzir vasinhos decorativos a partir de materiais recicláveis. Os participantes aprenderão um modelo de peça, mas terão liberdade para criarem suas próprias versões.

Abertura das inscrições dia 07/06 às 17h: https://linktr.ee/mhnmt

17 de junho – Oficina de Fanzines: Expressões Criativas

Horário: 9h às 11h

Os participantes vão criar suas próprias fanzines (revista feita com recortes de papéis recicláveis que abordam uma temática) utilizando colagens e pequenos textos sobre a importância da preservação do meio ambiente. Através das fanzines, os participantes irão informar, inspirar e engajar os leitores sobre a urgência de cuidar do nosso planeta.

Abertura das inscrições dia 14/06 às 17h: https://linktr.ee/mhnmt

24 de junho – Yoga no Jardim + Pintando Paisagens – com Amanda Cristie e Cássio Wilker

Horário: 8h às 11h

Dia 21 de junho é o Dia Internacional da Yoga e, e o Museu irá oferecer uma prática de Hatha Yoga no jardim. Depois, será realizada a oficina de pintura de paisagem mato-grossense, com Cássio Wilker. Na atividade, o instrutor propõe a discussão e a reflexão sobre os biomas do Centro-Oeste e sua preservação.

Abertura das inscrições dia 21/06 às 17h: https://linktr.ee/mhnmt

Serviço:

As inscrições são liberadas nas quartas-feiras que antecedem à realização das atividades. Para se inscrever, basta acessar e preencher o link disponível no Instagram @museuhistorianaturalmt. As oficinas são gratuitas.

Mais informações: (65) 3634-4858 ou (65) 99686-7701 WhatsApp.

Funcionamento do Museu: Quarta a sexta-feira, das 8h às 18h.

Entrada para visitar as exposições: R$ 12,00 (inteira) e R$ 6,00 (meia). Entrada gratuita aos domingos.

Endereço: Avenida Manoel José de Arruda (Beira Rio), nº 2000, bairro Jardim Europa, Cuiabá.

(Com informações da Assessoria do Museu)