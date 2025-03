PM celebra os 30 anos da turma ‘Ad Sumus’ com entrega de homenagens em Cuiabá

A Polícia Militar de Mato Grosso realizou, na manhã desta sexta-feira (7.3), solenidade alusiva aos 30 anos da turma ‘Ad Sumus” do Curso de Formação de Oficiais (CFO), formada pela instituição no Estado. A turma teve início no ano de 1995 com 44 militares. A cerimônia foi realizada no Auditório do Comando-Geral da PMMT e contou com homenagens para oficiais da turma e autoridades civis.

A solenidade foi presidida pelo comandante-geral adjunto da Polícia Militar, coronel André Wilian Dorileo que enalteceu os veteranos da turma histórica da instituição. Em seu discurso, coronel Dorileo parabenizou os militares peja trajetória, dedicação e os excelentes serviços prestados à instituição e à sociedade mato-grossense.

“Essa solenidade foi realizada para celebrar e comemorar com nossos irmãos e irmãs os 30 anos da 2º turma do Curso de Formação de Oficiais (CFO) Ad Sumus. Cada um de vocês contribuíram com a Polícia Militar de Mato Grosso para que a nossa instituição seja reconhecida e respeitada em todo país quando se fala de Segurança Pública. Este é um momento de relevância à trajetória percorrida, aos desafios superados e aos laços de irmandade fortalecidos ao longo das décadas”, declarou o coronel Dorileo.

A cerimônia, contou, ainda, com a transmissão da Espada Imperial que é um símbolo de honra e bravura carregado pelos oficiais, representando a tradição e o compromisso com a ordem e a justiça. Além disso, familiares dos oficiais da turma in memorian também foram agraciados. A solenidade foi encerrada com a entrega da moeda honorífica que marca as três décadas da turma formada na Academia de Polícia Militar Costa Verde (APMCV).

Entre os militares agraciados são os coronéis da reserva remunerada, Agilson Azizes Ferreira, Antonelita Alves da Silva Moraes, Arlindo Marques de Souza; os coronéis Antônio Nivaldo de Lara Filho, Esnaldo de Souza Moreira; tenente-coronéis José Cláudio, Lauro Augusto Moreira, Miguel Augusto Alves, entre outros. A solenidade contou, também, com homenagem aos civis, a psicóloga Nidia Fátima Ferreira, professor Air Praeiro Alves, supervisora pedagógica Regina Lúcia Borges, entre outras.

