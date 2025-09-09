SEGURANÇA
PM conduz três faccionados suspeitos de participação em tentativa de homicídio para delegacia
Policiais militares do 6º Comando Regional prenderam um homem e uma mulher e apreenderam uma adolescente por porte ilegal de arma, na tarde desta segunda-feira (8.9), em Cáceres. Com os suspeitos, identificados como membros de uma facção criminosa, a PM apreendeu um revólver e munições.
Conforme o boletim de ocorrência, a PM recebeu denúncias de que faccionados de outras cidades estavam escondidos em uma residência no município e que um dos suspeitos teria envolvimento em uma tentativa de homicídio, registrada no sábado (6).
Os militares seguiram ao local e, ao se aproximarem da residência indicada na denúncia, flagraram o homem arremessando uma arma de fogo por cima de um muro e tentando deixar a casa junto com as outras duas suspeitas. O grupo foi abordado e, com eles, foram encontrados porções de drogas e celulares.
A PM fez buscas pela arma e localizou um revólver de calibre 32 municiado com seis munições intactas. Dentro da residência, outras munições foram encontradas pelos policiais.
Diante do flagrante, os três suspeitos receberam voz de prisão e foram conduzidos para a delegacia de Cáceres para registro da ocorrência e demais providências que o caso requer.
Disque-denúncia
A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.
Fonte: PM MT – MT
SEGURANÇA
Três menores são apreendidos suspeitos por furto de veículos em Sinop
Três adolescentes foram apreendidos, na madrugada desta terça-feira (9.9), por policiais militares do 11º Batalhão, suspeitos por furtar veículos, no bairro Belo Horizonte, no município de Sinop (480 km de Cuiabá). As equipes localizaram três mochilas das vítimas jogadas próximo a um terreno baldio.
Por volta das 3 horas, os policiais militares realizavam o patrulhamento tático em decorrência da Operação Tolerância Zero, momento em que receberam informações de que quatro homens, em atitude suspeita, estariam próximo ao Hospital Santo Antônio, arrombando diversos veículos estacionados.
Em rondas pela região, as equipes flagraram três suspeitos em uma rua escura. O trio já estava sendo acompanhado por um segurança. Ao serem abordados, as equipes identificaram que eles possuíam carteiras e outros documentos em nome de terceiros.
Os suspeitos relataram que teriam subtraído os pertences de um veículo modelo T-Cross, azul. O carro foi encontrado todo revirado. Um integrante da quadrilha conseguiu sair, antes da chegada dos militares.
Em contato com o proprietário do carro, o homem alegou que os suspeitos teriam pegado outras três mochilas que estavam no interior do carro. Os objetos da vítima foram encontrados espalhadas em um terreno baldio.
O trio ressaltou, ainda, que arrombaram outros quatro carros, mas que não levaram nada. Os suspeitos foram encaminhados à delegacia para registro do boletim de ocorrência.
Fonte: PM MT – MT
SEGURANÇA
Polícia Civil recupera carga de celulares furtados em show em Várzea Grande avaliada em R$ 97 mil
A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Várzea Grande (Derf-VG), apreendeu, nesta segunda-feira (8.9), uma carga de celulares que haviam sido furtados em um show nacional realizado no dia 16 de agosto em Várzea Grande.
Os aparelhos foram furtados na modalidade arrastão, por uma associação criminosa que possui ramificação em Goiás e teria atuado em Várzea Grande no dia 16 de agosto, durante um show nacional, quando diversos celulares foram furtados.
“Os integrantes dessa quadrilha atuam em eventos em que há grande aglomeração de pessoas e praticam os furtos na modalidade arrastão, arrebatando os aparelhos das vítimas com destreza, sendo que, em virtude da destreza e aglomeração do local, a vítima só percebe a subtração do aparelho minutos depois”, afirmou a delegada titular da Derf-VG, Elaine Fernandes de Souza.
Após investigações, a Derf-VG chegou à informação de que um homem estaria levando para Goiânia uma carga de aparelhos celulares furtados no show, despachando os aparelhos por meio de uma transportadora situada no Bairro Despraiado, em Cuiabá.
Diante da denúncia, nesta segunda-feira (8.9), uma equipe da Derf-VG foi até a transportadora. O proprietário do local afirmou que não havia recebido celulares para despachar. Porém, enquanto os policiais conversavam com ele, um celular tocou dentro de uma das caixas no local.
Os policiais foram até a caixa e identificaram que ela estava com destino a Goiânia. Foi solicitada ao proprietário da transportadora a nota fiscal do produto declarado para envio e constatada que a nota era de uma fechadura eletrônica. No entanto, o peso da caixa era incompatível (muito pesado) com o produto declarado.
Enquanto a equipe analisava a situação, o celular voltou a tocar. Os policiais abriram a caixa e encontraram 27 aparelhos celulares, vários deles enrolados em papel alumínio, para impedir ou dificultar o rastreamento dos aparelhos. A carga foi avaliada em R$ 97 mil.
“Nesse primeiro momento, a prioridade era recuperar os aparelhos das vítimas. Mas, as investigações continuam, e, seguramente, culminarão com a desarticulação desse grupo criminoso e a prisão de seus integrantes”, disse a delegada Elaine Fernandes.
As vítimas proprietárias dos aparelhos recuperados nessa segunda-feira (8.9) serão intimadas e terão os celulares restituídos.
A delegada frisou, ainda, que a Polícia Civil sempre fará seu trabalho investigando, buscando identificar os autores dos furtos e recuperar os aparelhos, mas é importante que a sociedade se previna contra esse tipo de crime.
“Em eventos dessa natureza, se possível, utilize um aparelho backup, ou seja, um aparelho no qual não estejam armazenados dados relevantes. Além disso, procurem utilizar bolsas com sistema de fecho do tipo zíper, ou bolsos internos, evitando guardar o aparelho celular no bolso externo da roupa ou em bolsas com sistema de fecho ineficiente”, orientou.
Fonte: Policia Civil MT – MT
