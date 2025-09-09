PM conduz três faccionados suspeitos de participação em tentativa de homicídio para delegacia

Policiais militares do 6º Comando Regional prenderam um homem e uma mulher e apreenderam uma adolescente por porte ilegal de arma, na tarde desta segunda-feira (8.9), em Cáceres. Com os suspeitos, identificados como membros de uma facção criminosa, a PM apreendeu um revólver e munições.

Conforme o boletim de ocorrência, a PM recebeu denúncias de que faccionados de outras cidades estavam escondidos em uma residência no município e que um dos suspeitos teria envolvimento em uma tentativa de homicídio, registrada no sábado (6).

Os militares seguiram ao local e, ao se aproximarem da residência indicada na denúncia, flagraram o homem arremessando uma arma de fogo por cima de um muro e tentando deixar a casa junto com as outras duas suspeitas. O grupo foi abordado e, com eles, foram encontrados porções de drogas e celulares.

A PM fez buscas pela arma e localizou um revólver de calibre 32 municiado com seis munições intactas. Dentro da residência, outras munições foram encontradas pelos policiais.

Diante do flagrante, os três suspeitos receberam voz de prisão e foram conduzidos para a delegacia de Cáceres para registro da ocorrência e demais providências que o caso requer.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

Fonte: PM MT – MT