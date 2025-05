PM deflagra Operação Refac e intensifica ações de prevenção e enfrentamento aos crimes associados às facções

A Polícia Militar de Mato Grosso deflagrou, na manhã desta quarta-feira (28.5), a 3ª edição da Operação Rede de Enfrentamento Tático às Facções Criminosas (Refac) em todo o Estado. A solenidade de lançamento ocorreu na Praça Ulisses Guimarães, na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, mais conhecida como Avenida do CPA.

A operação tem como objetivo intensificar o policiamento em ações de prevenção e enfrentamento aos crimes associados às atividades das facções criminosas, com foco na detenção de indivíduos em flagrante, apreensão de armas e drogas, e execução de ações operacionais essenciais que visem a proteção da sociedade mato-grossense.

A Operação Refac integra a Rede Nacional de Operações Ostensivas Especializadas (RENOE), que é um programa desenvolvido pelo Governo Federal e os Estados, por meio da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) e da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), e tem como foco a erradicação da criminalidade.

As ações ocorrerão em todo o Estado, por meio dos 15 Comandos Regionais e Comando de Policiamento Especializado, paralelamente às ações da Operação Tolerância Zero, até o dia 01 de junho. O policiamento repressivo e ostensivo será realizado pelas equipes dos batalhões de área dos municípios e pelas unidades especializadas da PMMT.

O subchefe do Estado Maior, coronel José Nildo, reforçou que serão empregados aproximadamente 1.000 policiais militares durante o desdobramento da Operação Refac, que também integra a Operação Tolerância Zero, criada pelo Governo de Mato Grosso, no combate às facções criminosas em todo o Estado.

“Essa é mais uma importante ação da Polícia Militar em reforçar o policiamento tático e ostensivo em todo o Estado, com apoio das unidades especializadas e da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp). O reforço do policiamento só é possível também em razão dos investimentos do Governo do Estado com aquisição em armamentos, viaturas e equipamentos de segurança, que dão total suporte aos policiais militares”, afirmou o coronel José Nildo.

O comandante-adjunto do 1º Comando Regional em Cuiabá, tenente-coronel Mariowillia Ribeiro também destacou a importância do reforço do policiamento na Baixada Cuiabana. “Tais ações demonstram o compromisso da Polícia Militar em servir e proteger a sociedade mato-grossense”, declarou.

O comandante do Batalhão de Rondas Ostensivas Tática Móvel, tenente-coronel Costa Gomes, frisou que a Operação Refac reforçará as ações

coordenadas de prevenção e enfrentamento aos crimes associados às atividades das facções criminosas já executadas diariamente pela Polícia Militar por meio de intervenções integradas, sistemáticas e com base em dados de inteligência.

“Tendo em vista a necessidade de combater a crescente expansão das ações de facções criminosas no Estado, a Polícia Militar realizará ações integradas de policiamento com o apoio das Agências Regionais de Inteligência em pontos estratégicos de maiores índices criminais, como incidência de tráfico de drogas, busca-se possibilitar uma atuação mais precisa na prevenção e no enfrentamento aos crimes”, pontuou.

Fonte: PM MT – MT