PM detém mulheres com 62 porções de supermaconha customizadas com nome de facção criminosa

Uma adolescente, de 16 anos, e uma mulher, de 20 anos, foram detidas por tráfico ilícito de drogas, nesta quinta-feira (20.2), com 62 porções de maconha, no bairro Terra Nova, em Várzea Grande. Os entorpecentes estavam escondidos em uma área de mata e embalados com o nome de uma facção criminosa.

Além das porções, também foram apreendidos um tablete do mesmo entorpecente, duas balanças de precisão, um celular, diversos pacotes de plástico ziplock e uma caixa térmica.

Conforme o boletim de ocorrência, policiais militares do Grupo de Apoio do 4º Batalhão receberam informações de que a mulher de 20 anos, monitorada por meio de tornozeleira eletrônica, seria uma das responsáveis pelo tráfico de drogas na região e que ela estaria na Rua Juara.

Após a denúncia, as equipes intensificaram o policiamento na região e identificaram as suspeitas, que tentaram correr com a aproximação das equipes. Com elas, os policiais flagraram 20 porções de skunk (conhecido como supermaconha).

Ao serem questionadas sobre as drogas, elas levaram os policiais militares até uma região de mata, onde mais ilícitos estavam escondidos em uma caixa térmica. No local, as equipes apreenderam os entorpecentes.

As suspeitas e os entorpecentes foram encaminhados à delegacia para registro do boletim de ocorrência e demais providências que o caso requer.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

Fonte: Governo MT – MT