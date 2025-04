PM detém quadrilha de adolescentes especializada em furtos de bicicletas

Policiais militares do 6º Batalhão apreenderam, na noite desta quarta-feira (9.4), cinco adolescentes e recuperaram 13 bicicletas com registros de furtos no município de Cáceres (220 km de Cuiabá).

Durante rondas em decorrência da Operação Tolerância Zero no combate às facções criminosas, os militares receberam denúncias de que haviam diversas pessoas entrando e saindo de um matagal, no bairro Residencial Bandeirantes, algumas portando bicicletas.

As equipes se deslocaram até o endereço informado e flagraram um suspeito com algumas bicicletas. Questionado, ele relatou que outros suspeitos fugiram em direção opostas.

Os militares intensificaram o policiamento tático, abordaram e identificaram outros três suspeitos, no bairro Nova Era. O trio estava com diversas bicicletas de origem ilícita escondidas no interior de uma casa.

Posteriormente, os policiais chegaram a um novo endereço no bairro Jardim Universitário e conseguiram deter mais um integrante da quadrilha com duas bicicletas escondidas. Ao todo, foram recuperadas 13 bicicletas.

Os suspeitos foram levados à delegacia para registro do boletim de ocorrência para demais providências que o caso requer.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

Fonte: PM MT – MT