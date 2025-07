PM detém quatro faccionados, apreende arma de fogo e 89 munições

Três adolescentes, de 15 a 17 anos, foram apreendidos e um homem, de 22 anos, foi preso nesta terça-feira (15.7), com 89 munições e uma arma de fogo, no bairro Espírito Santo, em Cáceres (220 km de Cuiabá). Os suspeitos integram uma facção criminosa no município e foram localizados, após denúncia de tráfico de drogas.

Conforme boletim de ocorrência, policiais militares do 6º Batalhão receberam denúncia de que haviam diversas pessoas frequentando uma residência, na Rua Esperança. O local seria ponto de comercialização de drogas de faccionados. Além disso, a casa seria um esconderijo de armas de fogo.

As equipes se deslocaram até o local e flagraram diversas pessoas pulando o muro do imóvel. Na ação, os policiais abordaram um adolescente e em seguida outros menores de idade. Próximos a eles foram localizadas uma arma de fogo carregada com seis munições.

Os militares realizaram buscas dentro da casa e encontraram outras munições em baixo da cama e uma porção grande de substância análogas à maconha. Os suspeitos contaram que os materiais ilícitos pertenciam ao suspeito de 22 anos, que fugiu durante abordagem.

As equipes intensificaram o policiamento na região, encontraram e abordaram o quarto integrante da quadrilha nas proximidades da MT-343. Ele era monitorado por meio de tornozeleira eletrônica, no entanto o equipamento estava desligado. Os envolvidos foram conduzidos à delegacia para registro do boletim de ocorrência.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

Fonte: PM MT – MT