PM é acionada para verificar tentativa de homicídio e prende faccionado por posse de arma de fogo irregular

Policiais militares da Cavalaria do 13º Batalhão apreenderam 49 porções de drogas, armas de fogo e munições durante duas abordagens distintas, nesta terça-feira (5.8), em Lucas do Rio Verde (a 332 km de Cuiabá). As equipes prenderam em flagrante duas mulheres e um homem, integrante de uma facção criminosa, suspeitos de tráfico ilícito de drogas.

Durante o Estágio Supervisionado do 11° Curso de Policiamento Montado, no bairro Primaveras, as equipes localizaram uma mulher, em atitude suspeita, que dispensou um invólucro no chão, ao perceber a aproximação dos militares.

De imediato, foi realizada a abordagem e confirmado que a suspeita havia dispensado um invólucro contendo material análogo à pasta base de cocaína e crack.

Ao ser abordada e questionada sobre os ilícitos, ela relatou que teria adquirido de outra mulher, que reside nas proximidades do local da abordagem. Os policiais militares se deslocaram até o imóvel e flagraram a mulher na área da casa.

A mulher foi abordada, portando porções de pasta base de cocaína e R$ 63 em espécie. Além disso, em buscas no interior do imóvel, foram localizadas duas armas de fogo tipo carabina artesanal, uma de calibre .22 e outra espingarda artesanal de calibre .36, com quatro munições. Também foram encontradas joias sem procedência, três aparelhos celulares e uma balança de precisão.

Segunda ocorrência

Os policiais militares também intensificaram o policiamento na Avenida Mato Grosso, no bairro Alvorada, local conhecido por diversas denúncias de comércio de entorpecentes. Durante a ação, foram realizadas abordagens a algumas pessoas que estavam nas imediações, momento em que as equipes abordaram um homem, com 16 porções de maconha e R$ 35.

Questionado sobre os entorpecentes, o homem confessou ser integrante de uma facção criminosa e o responsável pelo tráfico na região. Além disso, ele confessou ser o mandante de uma tentativa de homicídio, em dias anteriores, contra um casal. Os suspeitos e os entorpecentes foram encaminhados à delegacia.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

Fonte: PM MT – MT