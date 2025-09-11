PM e Gefron apreendem 300 quilos de pasta base de cocaína e causam prejuízo de R$ 4,3 milhões às facções criminosas

Equipes da Polícia Militar e do Grupo Especial de Fronteira (Gefron) apreenderam cerca de 300 quilos de pasta base de cocaína, na tarde desta quinta-feira (11.9), em Pontes e Lacerda. A ação causou prejuízo de mais de R$ 4,3 milhões às facções criminosas e prendeu um homem por tráfico ilícito de drogas.

Por volta de meio-dia, militares do 12º Comando Regional receberam denúncias anônimas sobre dois homens que estavam em dois carros e transportando vários fardos entre os veículos, de modo suspeito.

Diante da informação recebida, os policiais militares, juntamente com o 6º Comando Regional da PM e do Gefron, foram ao ponto indicado e flagraram os dois veículos. Um dos carros fugiu sem ser localizado, enquanto o suspeito que ocupava o segundo automóvel fugiu para o interior de uma casa, sendo detido pelos policiais.

De volta ao veículo, as equipes encontraram seis fardos contendo diversos tabletes de pasta base de cocaína, que totalizaram cerca de 300 quilos ao todo. Também no local foram apreendidos quatro rádios comunicadores e uma balança de precisão.

Contra o suspeito, não foram localizadas passagens criminais. Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido até a delegacia da cidade, com todo o material apreendido, para registro da ocorrência e demais providências.

Fonte: PM MT – MT