PM e PRF apreendem 14 tabletes de cocaína escondidos em tanque de combustível

Equipes da Polícia Militar frustraram o roubo de fios de cobre de uma empresa e prenderam um homem, de 31 anos, pelos crimes de roubo, ameaça, sequestro e cárcere privado, na madrugada desta sexta-feira (14.3), em Cuiabá. Na ação, a PM libertou três funcionários que haviam sido mantidos como reféns durante o crime.

Durante patrulhamento no Distrito Industrial da Capital, a equipe do 24º Batalhão foi acionada por uma pessoa, denunciando que uma empresa estava sendo roubada naquele momento. De acordo com a testemunha, criminosos encapuzados e armados haviam invadido o local e feito funcionários como reféns.

Os militares foram até a empresa e verificaram que os suspeitos já haviam fugido do local. No interior do estabelecimento, os policiais encontraram três homens presos dentro de uma estufa.

Com apoio das equipes do Ciopaer, Batalhão de Operações Especiais (Bope) e Força Tática, foram realizadas buscas em uma região de mata próxima a empresa. No local, um homem foi encontrado. Com ele, os policiais localizaram dois celulares, sendo um dos aparelhos pertencente a outro suspeito que participou do crime.

Questionado sobre o crime, o homem confirmou participação e revelou que seria o motorista da quadrilha para transportar os produtos roubados. Ainda em vistoria nas redondezas, os militares localizaram um veículo Agile preto, de propriedade de uma das vítimas, carregado com bobinas de fios de cobre, que seriam levados pelos criminosos.

O suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido até a Central de Flagrantes para registro da ocorrência e demais providências. As equipes policiais seguem em diligências na busca dos demais criminosos envolvidos no crime.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.





Fonte: Governo MT – MT