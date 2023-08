PM encontra nove corpos carbonizados em Mata de São João, na Bahia

O solo encharcado pela chuva, que cai no município do Rio de Janeiro, desde sexta-feira (25) provocou o deslizamento de terra na noite deste domingo (27), na Rua Divineia, na comunidade da Rocinha, zona sul da cidade. De acordo com os bombeiros não houve registro de vítimas no local. O mesmo ocorreu na localidade do Laboriaux, também na Rocinha.

O prefeito do Rio, Eduardo Paes, esteve hoje cedo na Rocinha, para acompanhar os danos causados pela chuva aos moradores. Paes pediu à população para que fique atenta e em casos de emergência siga as orientações da Defesa Civil.

“A gente teve alguns deslizamentos acontecendo. Ontem a gente teve na Formiga, alguma coisa em Santa Teresa. É um momento de muita atenção com essa coisa de deslizamento em função do solo encharcado. Nessas áreas de risco quando encharca o solo, a gente pede muita atenção das pessoas nesse momento. Tem as regras da Defesa Civil com pontos de apoio, se sentir qualquer chuva mais forte, se tiver deslizamento fazer isso”, explicou.

Paes informou ainda que órgãos da prefeitura já estão trabalhando na limpeza na Rocinha. “Aqui [Rocinha], graças a Deus sem vítimas e sem dano material maior. Vamos fazer a limpeza. A Geo Rio vai entrar imediatamente. Já tem obras de contenção, mas de fato, precisa de limpeza de canaletas e, eventualmente, algumas outras obras de contenção que precisem ser feitas já estão autorizadas”, completou.

Formiga

Ainda neste domingo, duas casas foram interditadas no Morro da Formiga, na Tijuca, zona norte do Rio, por causa da queda de uma árvore provocada por um deslizamento. De acordo com a Defesa Civil, também não houve vítimas.

Mobilização

O Centro de Operações do Rio (COR) mantém desde às 20h10 deste domingo (27), o município em estágio de mobilização, em decorrência dos registros de chuva moderada (entre 5,1 milímetros por hora – mm/h e 20 mm/h) em 15 estações do Sistema Alerta Rio. A tendência, conforme o Alerta Rio, é a permanência de nuvens baixas sobre a cidade, ocasionando chuva fraca a moderada de forma isolada. O Estágio de Mobilização é o segundo nível em uma escala de cinco e significa que há riscos de ocorrências de alto impacto na cidade.

Entre as 8h de domingo e 8h desta segunda-feira, a Rocinha foi a região da cidade com o maior acumulado de chuva, chegando a 104,6mm/24h, às 22h15 de ontem. Na sequência, os maiores acumulados foram registrados nas estações meteorológicas do Jardim Botânico (87,4mm), na zona sul; e da Grota Funda (81,0mm), na zona oeste. As equipes da Defesa Civil Municipal seguem de prontidão no Centro de Operações Rio e na sede do órgão, em Vila Isabel, Zona Norte. Entre 20h de ontem e 8h de hoje, a Defesa Civil recebeu 23 chamados. “Em caso de emergência, o cidadão deve acionar a Defesa Civil pelo número 199”, recomendou o órgão.

Estado

A chuva em todo o estado do Rio está sendo monitorada pela Secretaria de Estado de Defesa Civil (Sedec-RJ) e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ), que atuam também para prevenir e minimizar qualquer possível dano.

“O Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Cemaden-RJ) segue monitorando as condições meteorológicas e os níveis pluviométricos e enviando alertas para os municípios. Neste momento, é considerado moderado/baixo o risco hidrológico e geológico no Estado”, informou a Sedec-RJ.

Entre 21h e 9h de hoje, o CBMERJ recebeu chamados para 36 ocorrências relacionadas às chuvas, em todo o território fluminense, sendo quatro deslizamentos/ameaças de desabamento sem vítimas e para quedas de árvores.

“Os agentes da Defesa Civil Estadual estão em contato permanente com as prefeituras, dando suporte quando as ocorrências extrapolam a capacidade de resposta da gestão municipal, o que ainda não aconteceu”, acrescentou.

Previsão

Para os próximos quatro dias, a previsão ainda é de instabilidades na capital. De acordo com o COR, amanhã (29), o transporte de umidade vindo do oceano permanecerá atuando sobre a cidade do Rio de Janeiro e a previsão é chuva fraca a moderada, isolada, a qualquer momento. Os ventos estarão moderados (entre 18,5 km/h a 51,9 km/h) e as temperaturas estarão estáveis.

Na quarta-feira a previsão é céu parcialmente nublado a nublado com chuva fraca a moderada isolada a qualquer momento. “Os ventos estarão fracos a moderados (até 51,9 km/h) e as temperaturas irão se elevar gradualmente”. O tempo só deve melhorar a partir de quinta-feira (31), quando “haverá redução de nebulosidade e não há previsão de ocorrências de chuva”.

