O comandante do Batalhão de Emergência Ambientais do Corpo de Bombeiros de Cuiabá, tenente-coronel BM Marco Aurélio Aires, salvou a vida de uma criança que estava engasgada, na manhã desta terça-feira (28.11).

No momento do ocorrido, o militar estava no 1º piso do Batalhão, em uma ligação, quando avistou uma mulher saindo de um veículo em desespero, com uma bebê em seus braços, com sinais de asfixia.

Prontamente, o oficial desceu ao encontro da mulher, pegou a criança no colo e iniciou a manobra de Heimlich, que é uma técnica de primeiros socorros utilizada em casos de emergência por engasgo. Após algumas tentativas, o bombeiro obteve sucesso no desengasgo da criança.

“No momento, tive frieza e tranquilidade para realizar a manobra de desobstrução das vias aéreas da criança, restabelecendo sua respiração e tranquilizando a todos que a levaram no quartel. Sou grato a Deus por ter me colocado como instrumento neste momento, por ter me dado sabedoria e assertividade durante a realização do atendimento”, declarou o bombeiro militar.

Após o salvamento, a criança foi encaminhada para o pronto atendimento para avaliação médica.