PM impede furto à agência bancária e prende três homens

Diversas prefeituras de Mato Grosso destacaram em suas redes sociais as obras realizadas pelo Governo do Estado no município e as parcerias firmadas com a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra-MT).

Em Nova Maringá, um convênio firmado entre a prefeitura e a Sinfra-MT está possibilitando a substituição de pontes de madeira por aduelas de concreto, garantindo mais segurança para o trânsito na cidade.

De acordo com o vídeo divulgado pela prefeitura, as aduelas estão sendo implantadas no Córrego Cristalino, no Jardim Europa, e também no Córrego do Café, na Rua Andréia. Outras duas já foram instaladas no Jardim Maíra e Jardim Tropical.

O convênio assinado entre Estado e Prefeitura em 2021, previu o fornecimento de 240 metros de aduela, para substituição de 11 pontes de madeira no município. Nessa parceria, o Estado fornece as estrutura de concreto e a prefeitura é responsável pela mão de obra e instalação. As aduelas fornecidas pela Sinfra-MT tem valor mensurado em R$ 1.189.032,96.

Em São José do Povo, a prefeitura local destacou a utilização das máquinas doadas pelo Governo do Estado ao Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico Social e Ambiental da Região Sul (Cideasul).

Uma escavadeira hidráulica está sendo utilizada para realizar o rebaixamento do morro localizado entre os assentamentos Sandrine e João Pessoa, com o objetivo de melhorar o acesso naquela região.

O Governo do Estado investiu R$ 142 milhões na aquisição de 250 máquinas, que foram repassadas para prefeituras, consórcios e associações. São José do Povo recebeu uma pá-carregadeira e o Cideasul uma pá-carregadeira e uma escavadeira.

O prefeito de Alto Araguaia, Gustavo Melo, divulgou vídeo com as máquinas doadas pelo governo arrumando as estradas do Cinturão Verde do município, localidade que abriga dezenas de agricultores familiares. “Nunca, em quase 84 anos de história, Alto Araguaia foi tão assistida quanto agora”, afirmou o prefeito, durante entrega de máquinas da Infraestrutura e Agricultura Familiar. “Alto Araguaia respira desenvolvimento e é a cada dia mais beneficiada”, finalizou.

As máquinas doadas pelo Governo também estão em ação em Guiratinga e Poxoréu, que juntos receberam quatro motoniveladoras e uma escavadeira. Os equipamentos estão trabalhando na região do Areia, na divisa entre os municípios, para recuperar os acessos locais.

As vias são utilizadas pelos moradores da região e é fundamental para o transporte escolar e transporte de insumos para a produção agrícola. Segundo o prefeito de Guiratinga, Barga Rosa, destaca a utilização das máquinas. “A população pode ter certeza que tudo o que for necessário será feito para a qualidade das estradas”, afirmou.

Em Tesouro, a prefeitura municipal destacou a construção de uma ponte sobre o Rio Pratinha, na MT-110. Segundo a publicação, essa é a última ponte de madeira na rodovia, que liga o distrito de Batovi até a BR-070. É destacado que a obra está em ritmo acelerado e vai garantir trafegabilidade e segurança.

Com 30,5 metros de extensão, o governo de Mato Grosso está investindo R$ 1,3 milhão na construção desta ponte.

Por fim, o prefeito de Curvelândia, Jadilson Alves, mostrou o trabalho de tapa-buraco realizado na MT-250, entre o município e Mirassol D’Oeste. A obra faz parte dos serviços de manutenção e correção preventiva, realizados pela Sinfra-MT em todo o Estado. “Agradeço ao governador Mauro Mendes e a Sinfra, por essa iniciativa que vem atendendo nossas necessidades”, afirmou.