PM inicia 11º Curso de Policiamento Montado e recebe motocicletas do Governo do Estado em Sinop

Um traficante condenado e considerado foragido da Justiça teve o mandado de prisão cumprido pela Polícia Civil, na tarde desta quinta-feira (31.7), em ação realizada pelos policiais da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Primavera do Leste.

A prisão foi realizada em conjunto com a Delegacia de Poconé, com apoio do Núcleo de Inteligência da regional, após o recebimento de informações que indicavam que o foragido estaria em Primavera do Leste.

O procurado de 41 anos estava com a ordem de prisão expedida pela Vara Única da Comarca de Poconé em razão de regressão cautelar de regime, determinada com fundamento no artigo 118 da Lei de Execução Penal. O preso, condenado por tráfico de drogas, deverá cumprir o restante da pena, superior a três anos de reclusão, em regime fechado.

Após troca de informações entre as delegacias, o foragido foi abordado na região Centro Leste, enquanto conduzia um veículo. Ao ser abordado ele acatou a ordem de parada sem oferecer resistência, sendo imediatamente detido.

Após ter a ordem judicial cumprida, o preso foi encaminhado à Central de Flagrantes da Polícia Civil de Primavera do Leste para os procedimentos legais e comunicação ao juízo competente, sendo posteriormente colocado à disposição da Justiça.

O delegado da Derf Primavera do Leste, Rodolpho Bandeira, destacou a importância da integração entre as unidades e do trabalho de inteligência policial para a captura de foragidos da Justiça. “A Polícia Civil reafirma seu compromisso com a segurança da população e o combate à criminalidade”, disse o delegado.

Fonte: Policia Civil MT – MT